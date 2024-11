Jak przechowywać ugotowane ziemniaki? Proste triki na świeże i pyszne kartofle

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych i tanich warzyw, które są w sklepach przez cały rok. To pyszny i zdrowy składnik wielu potraw. Tradycyjnie podaje się je gotowane w wodzie jako dodatek do dań głównych. Jak przechowywać ugotowane ziemniaki? Czy lodówka to dobre miejsce dla gotowanych ziemniaków?

Autor: Shutterstock Pyszne nawet przez kilka dni. Dowiedz się, jak przechowywać ugotowane ziemniaki.

Jak przechowywać ugotowane ziemniaki?

Ugotowanie większej ilości ziemniaków to sposób na obiad w ciągu zabieganego tygodnia. Dzięki temu przygotowanie posiłku jest błyskawiczne. Warto jednak wiedzieć, jak prawidłowo przechowywać ziemniaki po ugotowaniu, aby nie straciły smaku i cennych składników odżywczych. Najlepszym sposobem na przedłużenie świeżości ugotowanych ziemniaków jest przechowywanie ich w lodówce.

Przez ile dni można przechowywać gotowane ziemniaki?

Gotowane ziemniaki zachowają smak i świeżość nawet do czterech dni pod warunkiem, że będą prawidłowo przechowywane. Po ugotowaniu i ostudzeniu należy przełożyć je do pojemnika z pokrywką i wstawić do lodówki. W chłodnej temperaturze nie stracą ani smaku, ani aromatu. W ten sam sposób można ocalić resztki ziemniaków, które zostały z obiadu.

W lodówce można też przechowywać pieczone ziemniaki i purée ziemniaczane. Kartofle z piekarnika są dobre jeszcze przez trzy dni. Najlepiej zjeść je jak najszybciej, ponieważ z każdym kolejnym dniem tracą chrupkość. Purée z ziemniaków należy przełożyć do szczelnego pojemnika przeznaczonego do przechowywania żywności. Swój smak zachowają do maksymalnie czterech dni. W czasie odgrzewania do purée warto dodać odrobinę masła lub kilka łyżek mleka.

Do lodówki można wstawić obrane surowe ziemniaki. Należy umieścić je w misce z zimną wodą i w takiej formie wstawić do lodówki. Jak długo obrane ziemniaki mogą leżeć w wodzie przed ugotowaniem? Warto wykorzystać je w ciągu doby. Po upływie 24 godzin nie nadają się już do jedzenia.

Surowe lub ugotowane ziemniaki należy przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do żywności. Nie powinny być wykonane z metalu, ponieważ może wchodzić w reakcję z kwasami znajdującymi się w kartoflach. Wpływa to negatywnie na smak i aromat potraw z ziemniaków.

Jak rozpoznać zepsute ugotowane ziemniaki?

Zbyt długo przechowywane w lodówce ugotowane ziemniaki nie nadają się do spożycia. Zjedzenie ich może być niebezpieczne, a nawet szkodliwe dla zdrowia. Zanim ziemniaki ugotowane w wodzie, pieczone czy w formie purée wylądują na talerzach, koniecznie trzeba sprawdzić ich wygląd, aromat i smak.

Gotowane ziemniaki, które się zepsuły, wydzielają specyficzny zapach. Tracą kolor, stają się szarawe, miękkie i śliskie. Pojawiają się przebarwienia i plamy, a w skrajnych przypadkach nawet pleśń. Najszybciej psują się gotowane ziemniaki, które były przechowywane w niewłaściwy sposób lub spędziły więcej niż cztery dni w lodówce.

Co zrobić z ugotowanych ziemniaków?

Poniżej znajdziecie kilka propozycji na wykorzystanie gotowanych ziemniaków. Wszystkie przepisy są proste i nie wymagają skompilowanych czynności. Dzięki nim możecie przyrządzić obłędne dania z gotowanych ziemniaków, które zaskoczą łatwością przygotowania i wyśmienitym smakiem.

Zobacz galerię i poznaj proste metody na gotowanie ziemniaków. Poniżej znajdziesz także quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę o ziemniakach.

