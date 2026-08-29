Przesąd o rosole w burzy? Naukowcy ujawniają zaskakujący powód jego psucia

Czy można gotować rosół podczas burzy?

Nad wyjaśnieniem tej zagadki naukowcy pracują od lat, prowadząc liczne badania. Większość mitów na ten temat została jednak obalona. Okazuje się, że na smak rosołu nie wpływa burza, stężenie ozonu czy niskie ciśnienie, ale przede wszystkim nasze działania.

Dlaczego rosół kiśnie w czasie burzy?

Rosół może skisnąć, ponieważ w czasie burzy spada ciśnienie atmosferyczne. Woda wrze w niższej temperaturze, a zupa nie dogotowuje się tak, jak powinna i szybciej się zakwasza. Ta teoria nie ma jednak potwierdzenia w nauce. Aby tak się stało, ciśnienie musiałoby spać do wartości, jakie występują w wysokich górach.

Wyładowania atmosferyczne połączone z ulewnym deszczem powodują, że znacznie szybciej rozmnażają się bakterie. Najbardziej sprzyja im czas przed burzą, kiedy powietrze jest gorące i wilgotne. Rosół, w którym rozwiną się bakterie, szybko skwaśnieje i będzie nadawał się tylko do wylania. W tej teorii na smak zupy ma więc wpływ temperatura powietrza, a nie sama burza z piorunami.

Pyszny domowy rosół może szybko skwaśnieć, jeżeli w odpowiednim czasie nie trafi do lodówki. Jeżeli garnek pozostanie w temperaturze pokojowej, na sto procent zupa nie będzie nadawała się do jedzenia. Powodem kwaśnienia może być także stara i zbyt słabo chłodząca lodówka. Dlatego po ugotowaniu rosołu należy go szybko ostudzić i wstawić do lodówki. W ten sposób można uchronić się przed zmarnowaniem całego garnka domowej zupy.

Aby mieć pewność, że rosół będzie tak samo pyszny jak przed burzą, eksperci zalecają nie tylko przechowywanie go w szczelnej i dobrze chłodzącej lodówce. Z wywaru należy wyjąć mięso i warzywa. Warto przełożyć je do oddzielnych misek i wstawić do lodówki. To właśnie w tych składnikach powstają kolonie bakterii, które psują smak zupy. Eksperci ds. żywienia przekonują, żeby pod żadnym pozorem nie jeść skwaśniałego rosołu. Należy od razu do wylać.

Co zrobić, aby rosół nie skisł w czasie burzy?

Przede wszystkim garnek z aromatycznym rosłem należy zawsze przechowywać w dobrze chłodzącej lodówce. Przed wstawieniem rosołu do schłodzenia powinno się wyjąć z niego warzywa i mięso. Dzięki temu nie będą namnażać się bakterie, odpowiedzialne za psucie się żywności. Zupa będzie miała pyszny smak i zachowa wszystkie wartości odżywcze.

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