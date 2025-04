Pyszne i aromatyczne mięso z grilla. Sprawdź 21 pomysłów na udane grillowanie

Początek sezonu grillowego wyznacza wielka majówka. Sklepy zapełniają się mięsem, kiełbasami i dodatkami, kusząc perspektywą słonecznych dni wolnych i posiłku jedzonego na łonie natury. Na grillu najczęściej pieczemy mięso. oto garść porad i przepisów, dzięki którym grillowane mięso będzie soczyste i zachwyci smakiem.

Autor: Shutterstock Sprawdź najlepsze przepisy na pyszne i soczyste mięso z grilla.

Przypiekanie nad ogniem sprawia, że mięso zachowuje swój aromat. By potrawa była bardziej aromatyczna, pod koniec pieczenia wrzuć do ognia kilka ziaren jałowca, listków laurowych, namoczonych łupin i korę orzecha włoskiego lub kawałków drewna owocowego (jabłoni, wiśni). Aby dania rzeczywiście smakowały, nie używaj do rozpalania żadnych chemicznych podpałek.

Przygotowanie i pieczenie mięsa

Przed grillowaniem natrzyj mięso solą wymieszaną z przyprawami lub włóż do marynaty lub jogurtu i odstaw na kilka godzin.

Piecz mięso owinięte folią aluminiową lub na tackach, aby wytapiający się tłuszcz nie spływał do ognia. W wysokiej temperaturze wydzielają się z niego szkodliwe lotne związki.

Cienkie steki wołowe piecz ok. 15 minut na gorącym grillu, a grubsze ok. 20 minut w nieco niższej temperaturze. Wieprzowina jest gotowa po 30-40 minutach, kurczak po 20-30 minutach, a filety rybne po kilku minutach na średnio rozgrzanym grillu.

By sprawdzić, czy mięso jest upieczone, przyciśnij je łopatka do odwracania potraw. Jeśli się nie ugina, to możesz je zdejmować z rusztu.

Drób jest gotowy, gdy po nakłuciu widelcem wypływa z niego biały sok. Ryba jest upieczona, gdy jest w środku biała, a nie przezroczysta.

Marynowanie mięsa na grilla

Mięso przed grillowaniem należy zamarynować. Marynata częściowo denaturuje (czyli ścina) białka, dzięki czemu krócej można je grillować. Przede wszystkim jednak nadaje smak i pozwalają zachować soczystość mięsa.

Steki z grilla

Kotlety wołowe oraz wieprzowe, szczególnie te przerośnięte tłuszczem, doskonale nadają się do grillowania.

Mięso z grilla z efektem wow

Wyśmienitym i niezwykle efektownym daniem są mięsne warkocze. Z tym przepisem przygotowanie ich jest bardzo łatwe.

Na grilla nie tylko steki

Żeberka do grillowania warto wcześniej podgotować. Poniżej znajdziesz sprawdzony przepis na wyborne żeberka pieczone na ruszcie.

Zgrillowany boczek to jedna z najsmaczniejszych potraw z grilla. Te przepisy warto wypróbować w długie letnie weekendy:

Drób z grilla - nieco lżejszy kaliber

Kurczak podzielony na kawałki to żelazny punkt grillowego jadłospisu. Jednym z najlepszych dań jest pierś kurczaka. Dobrze grillowana jest lekko przypieczona z wierzchu i soczysta w środku. Świetnie sprawdzają się także skrzydełka i udka, chociaż trzeba je grillować trochę dłużej.

Przysmaki z mięsa mielonego z grilla

Warto również sięgać po mięso mielone wołowe, wieprzowe, a nawet drobiowe. Idealnie sprawdzi się jako główny składnik przysmaków z grilla.

Grillowane podroby

Pewnym zaskoczeniem mogą być grillowane podroby. Wątróbka okadzona grillowanym dymem jest naprawdę przepyszna. Koniecznie wypróbuj przepisy na wątróbkę indyczą i kurze serca z grilla.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzony przepis na pyszne i aromatyczne skrzydełka w pomidorowo-czosnkowej marynacie. Poniżej znajdziesz także quiz o grillowaniu, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę.

