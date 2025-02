Maślanka to nowy hit. Poznaj jej właściwości, zastosowanie i dowiedz się, jak ją zrobić

10:00

Jest smaczna, pożywna i świetnie gasi pragnienie. Zawiera wiele cennych składników odżywczych. Maślanka, bo to o niej właśnie mowa, to prawdziwa bomba zdrowia. Jej właściwości docenią zwłaszcza osoby zmagające się z problemami ze strony układu pokarmowego, nadwagą i... kacem.

Autor: Shutterstock Maślanka jest zdrowa i świetnie gasi pragnienie. Sprawdza się w wielu daniach.

Spis treści

Jak powstaje maślanka?

Maślanka to mleczny napój, który powstaje podczas procesu zmaślania śmietany. Cząsteczki tłuszczu zostają zamienione w masło, a z pozostałej białawej i mętnej wody powstaje właśnie maślanka. Taką maślankę można jednak uzyskać właściwie tylko wtedy, gdy sami ją przygotujemy. Na skalę przemysłową maślankę produkuje się z zakwaszonego odtłuszczonego mleka. Aby uzyskać gładką i gęsta konsystencję, często dodaje się do niej również mleko w proszku.

Jakie właściwości ma maślanka?

Maślanka ma doskonały wpływ na cały organizm. Znakomicie odkwasza, a dzięki zawartości kwasu mlekowego reguluje procesy trawienne i wspomaga rozwój dobroczynnych bakterii jelitowych. Jest lepszym probiotykiem niż większość suplementów sprzedawanych na rynku. Regularne picie maślanki pomaga obniżyć poziom cholesterolu. Wykazuje działanie przeciwzapalne i wspomaga budowanie odporności. Korzystnie wpływa na mocne kości i zęby.

Maślanka jest dobrym źródłem białka, wapnia, magnezu i potasu. Jest bogata w witaminy z grupy B, A i E. Zawarta w maślance lecytyna wspomaga procesy myślowe i koncentrację. Czy maślankę mogą pić osoby z nietolerancją laktozy? Okazuje się, że zazwyczaj tak, gdyż częściowo jest ona rozkładana przez bakterie fermentacji mlekowej.

Ile kalorii ma maślanka?

Maślanka jest niskokaloryczna i lekkostrawna. Zawiera też niewiele tłuszczu. Porcja maślanki o wadze 100 g to zaledwie 40 kcal, w tym niecały gram tłuszczu. Ten mleczny napój pomaga zrzucić zbędne kilogramy. Osoby na diecie odchudzającej mogą wykorzystać ją jako bazę do pysznych niskokalorycznych koktajli.

Poniżej znajdziecie kilka prosty przepisów na pyszne i zdrowe koktajle przyrządzone na bazie maślanki:

Maślanka na kaca i na zgagę

Maślanka to znany i popularny lek po suto zakrapianej imprezie. Nie jest to jednak, żadne cudowne działanie. Maślanka przyspiesza procesy trawienne, dzięki czemu organizm jest w stanie szybciej pozbyć się pozbyć się pozostałości alkoholu. Dzięki zawartości bakterii kwasu mlekowego działa alkalizująco na organizm i łagodzi zgagę.

Jak zrobić maślankę?

Domową maślankę można zrobić w sposób tradycyjny, ubijając śmietanę. Najlepsza będzie prawdziwa, wiejska śmietana. Należy ją wlać do sporej miski i ubijać mikserem do momentu uzyskania sztywnej śmietany jak do ciasta. Wtedy należy nieco ją posolić i dalej ubijać na najwyższych obrotach, aż śmietana się zważy. Ubijania nie przerywa się do momentu, aż maślanka oddzieli się od masła. Maślankę należy odlać, a masło odcisnąć z nadmiaru płynu. Maślanka jest już gotowa, natomiast masło trzeba jeszcze chwilę wyrabiać rękami w misce z lodowatą wodą, aby wypłukać resztki płynu.

Drugi sposób na maślankę jest znacznie prostszy. W ten sposób nie uzyska się tradycyjnej maślanki. Mleczny napój jest czymś między maślanką a kefirem. Mleko należy podgrzać do temperatury około 40 stopni C. Dodaje się do niego 2 łyżki maślanki, soku z cytryny albo octu. Następnie mieszankę przelewa się do termosu, szczelnie zakręca i odstawia na około 12 godzin, na przykład na całą noc. Rano maślanka jest gotowa.

Zastosowanie maślanki w kuchni

Sposobów na zastosowanie maślanki w czasie kuchennych szaleństw jest naprawdę wiele. Na bazie maślanki można przygotowywać pyszne i świeże koktajle z dowolnych owoców i warzyw. Wystarczy je zmiksować. Na maślance przygotujemy też chłodniki, albo zamarynujemy w niej mięso. Maślanka to także dobra podstawa do ciasta na gofry czy placki.

Przepisy na dania z maślanką

Poniżej znajdziecie kilka prostych przepisów, w których pyszna i zdrowa maślanka gra role pierwszoplanową.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pyszne domowe koktajle, które idealnie sprawdzą się podczas diety odchudzającej. Poniżej znajdziesz także quiz o barach mlecznych w epoce PRL-u.

Mleko – pić czy nie pić, oto jest pytanie! Jakie właściwości i wartości ma mleko? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Autor:

Quiz. Bary mleczne w PRL-u. Wszyscy wtedy tam jadali, dziś niewielu odpowie dobrze! Pytanie 1 z 10 Kiedy powstały bary mleczne? Pod koniec XIX wieku Zaraz po II wojnie światowej Na początku lat 80. XX wieku Następne pytanie