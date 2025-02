Co zrobić z białek? 8 genialnych pomysłów na pyszne, słodkie wypieki!

Co zrobić z białek, które zostają po smażeniu pączków, oponek, faworków czy pieczeniu kruchych ciasteczek? Zamiast odkładać je do lodówki i stopniowo zużywać do jajecznicy czy omletu, warto dać im drugie życie w formie wyjątkowych słodkości! Bezy to klasyka, której nie trzeba skreślać, ale to dopiero początek – białka mogą stać się bazą dla wielu fantastycznych deserów w zupełnie nowych odsłonach. Sprawdź, jak je wykorzystać!

Autor: Shutterstock Białka jaj można wykorzystać do przygotowania pysznych słodkości

Białka jaj to cenny składnik diety, zawierają bowiem zdrowe, łatwo przyswajalne białko pełne składników mineralnych. Dlatego nie tylko w duchu niemarnowania żywności warto wykorzystać białka jaj, które zostają nam po przygotowaniu wypieków kruchy i drożdżowych. Białka jaj można oczywiście przechować na później - w czystym słoiku w lodówce lub zamrożone. Można je też stopniowy wykorzystać dodając do jajecznicy lub omletu. Ale można też przygotować z nich pyszne słodkości w zupełnie nowy sposób.

Jeśli nie bezy, to co?

Pierwszym pomysłem na wykorzystanie nadmiaru białek, jaki przychodzi do głowy większości z nas, są bezy. Podajemy inne przepisy na desery lub ciasta z białek, które są mniej słodkie niż bezy i często łatwiejsze i szybsze do przygotowania.

Lekki deser bez zapiekania piany z białek to najszybszy sposób na wykorzystanie białek, nie wymagający ich zapiekania. Aby był bezpieczny dla zdrowia, wymaga co prawda zachowania reżimu technologicznego, ale ten warto w przypadku jajek zachować zawsze. Poznaj przepis na: Lekki deser z pianką – i sposób na wykorzystanie białek

Delikatne piankowe ciasto ombre to także prosty patent na to co zrobić z białek jaj. Ciasto ombre bardzo efektownie się prezentuje, może stanowić więc pyszną ozdobę stołu. W zależności od naszej fantazji może być czekoladowe, karmelowe lub owocowe - wystarczy zmienić smak budyniu, który się do niego dodaje. Przepis na ciasto ombre z wykorzystaniem nadmiaru białek znajdziesz tutaj:

Ciasto ombre - efektowny i pyszny sposób na wykorzystanie nadmiaru białek

Czekoladowe ciasto z białek to wypiek, który okrasi ci codzienność lub święto - jest tak łatwe do przygotowania, że możesz je upiec szybko i spontanicznie, tym bardziej, że najczęściej masz na nie składniki w domu. Wilgotne, o ciekawie zbilansowanym smaku, idealnie pasuje do kawy lub herbaty. Oto przepis na czekoladowe ciasto z białek:

Czekoladowe ciasto z białek - pomysł na wykorzystanie białek jaj!

Piegusek, czyli łatwa babka z białek z dodatkiem maku to urzekająco prosty wypiek. U mnie babka piegusek popularna jest zwłaszcza w okresie "'codziennych" ciast, które pozwalają się cieszyć swoim smakiem przy minimalnym nakładzie pracy i środków. Piegusek zyskuje na smaku polany cytrynowym lukrem. Oto przepis na babkę, która zawsze się udaje:

Babka piegusek - przepis na babkę z białek z makiem, tak pyszną, że trudno się oprzeć!

Bezy, czyli białkowe królowe

Bezy, beziki i torty bezowe to marzenia wielu łasuchów, którzy lubią nie tylko ich obłędnie słodki smak ale też kruchą, chrupiącą teksturę. Co prawda przez nią trudno elegancko zjeść bezy, ale za to jak cudownie smakują, zwłaszcza zestawione z dodatkami o kontrastowym smaku.

Wyjątkowo kontrastowym połączeniem jest deser z tego przepisu: Słodko-słony deser, czyli bezy z orzechowym nadzieniem, w którym domowe bezy upieczone z nadmiaru białek zestawione są z kremem/masłem z solonych orzeszków ziemnych. Kombinacja smakowa na miarę solonego karmelu. Jeśli jednak nie przepadacie za słodko-słonymi wypiekami - możecie użyć niesolonych orzeszków.

Bezy, zwłaszcza dobrze wysuszone, nadają się do długiego przechowywania. Zawsze pod ręką mogą stanowić dodatek do owocowych deserów, zostać zestawione z kremem lub bitą śmietaną, lub zjedzone do kawy całkowicie bez dodatków. Oto niezawodny przepis na bezy i beziki: Prosty przepis na bezy - słodkie pyszności. Warto przypomnieć, że bezy z tego przepisu mogą być małe, duże albo mieć formę blatu do tortu.

Absolutną królową białkowych wypieków jest beza Pavlova. Nie tylko pięknie się prezentuje, doskonale smakuje ale też jej przygotowaniu podoła większość z nas. Chętniej co prawda jadamy ten deser latem, ale i zimą podbija podniebienia wielu z nas. Polecamy Pavlovą na uroczyste okazje, bo nie bardzo nadaje się do przechowywania - najlepiej jest zjeść ją za jednym posiedzeniem. Oto przepis na bezową królową: Tort bezowy Pavlova: przepis według Magdy Gessler

Królem wśród bez jest za to dakłas, bezowe ciasto z dodatkiem daktyli i kremu. Choć bardzo słodki, jest tez bardzo pyszny, więc z reguły wywołuje entuzjazm biesiadników. Nieco bardziej skomplikowany w przygotowaniu, wart jest jednak każdej minuty przy tym spędzonej i każdej złotówki wydanej na bakalie. Oto przepis na wykwintny tort dakłas: Dakłas - łatwe i efektowne ciasto. Przepis na francuski tort bezowy Dacquoise z bakaliami

