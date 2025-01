Tę rybę Polacy jedzą za rzadko. Jest zdrowa i można z niej zrobić prawdziwe pyszności

Ma delikatne różowe mięso, delikatny smak i mnóstwo składników odżywczych. Łosoś atlantycki to król ryb morskich, które zalecane są przez lekarzy i dietetyków. Czy łosoś atlantycki jest zdrowy? Dlaczego warto go jeść? Co można zrobić z łososia atlantyckiego? Poznajcie odpowiedzi na te i inne pytania na temat tej pysznej i zdrowej ryby morskiej.

Zamiast norweskiego, wybierz atlantycki. Ten łosoś jest pyszny i o wiele zdrowszy.

Jakie właściwości ma łosoś atlantycki?

Łosoś atlantycki, zwany także szlachetnym, żyje północnych wodach Oceanu Atlantyckiego. Występuje także w Europie w Morzu Białym i Północnym, a nawet w Bałtyku. Wyróżnia się pysznym i delikatnym smakiem, a także wysoką zawartością składników odżywczych. Jest bogaty w pełnowartościowe białko oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe jak omega-3. Jest dobrym źródłem witamin z grupy B, A, D, E i K. Pomaga budować odporność, korzystnie wpływa na pracę mózgu oraz serca, a także zmniejsza poziom cholesterolu we krwi. To dobra ryba dla osób, które zmagają się z reumatyzmem. Łosoś atlantycki pozytywnie działa na skórę i zapewnia jej piękny wygląd.

Jak kupować łososia atlantyckiego?

Eksperci uważają, że najzdrowsze są łososie atlantyckie, które żyją dziko lub w ekologicznych hodowlach. Najlepiej wybierać ryby pochodzące ze zrównoważonych i certyfikowanych hodowli, które spełniają wszystkie normy. Certyfikaty, takie jak ASC, MSC i BIO, oznaczają, że połów łososia atlantyckiego odbywa się w sposób zrównoważony lub hoduje się go w ekologicznych warunkach.

Jakiego łososia unikać? Rybą, której nie warto spożywać, jest łosoś norweski. Hoduje się go na masową skalę, a warunki nie są korzystne dla ryb. Hodowle są przepełnione, a łososie karmione są niskiej jakości paszami. Często chorują, więc leczy się je antybiotykami. Takie łososie są nie tylko niezdrowe, ale i niesmaczne.

Co można zrobić z łososia atlantyckiego?

Łosoś to pyszna i zdrowa ryba, którą warto jeść częściej. W sklepach dostępny jest łosoś świeży w postaci filetów lub w dzwonkach, marynowany i wędzony. Zaletą tej znakomitej ryby morskiej jest to, że doskonale smakuje w każdej wersji. Można go smażyć, piec w piekarniku czy grillować. Sprawdza się w zupach i sałatkach. Świetnie smakuje jako składnik pasty kanapkowych i przekąsek. Dobrym przykładem jest japońskie sushi czy tatar z łososia. Warto pamiętać, że im krótszy jest czas obróbki termicznej łososia, tym ryba jest bogatsza w składniki odżywcze.

Przepisy na łososia atlantyckiego

Poniżej znajdziecie kilka łatwych i sprawdzonych przepisów na pyszne dania z łososiem atlantyckim w roli głównej. Ta morska i pełna zdrowia ryba to doskonały składnik dań na co dzień oraz efektownych przysmaków, które oczarują wyglądem i wybornym smakiem.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na dania rybne, które warto jeść przynajmniej dwa razy w tygodniu. Poniżej znajdziesz także quiz o rybach, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę.

