Biała kiełbasa – co w niej siedzi? Sprawdź skład i sposób przygotowania!

Biała kiełbasa wytwarzana jest z mięsa wieprzowego, odrobiny wołowiny i sporej ilości przypraw, wśród których prym wiedzie pieprz i majeranek. Biała kiełbasa ze sklepu zawiera także konserwanty, barwniki i regulatory smaku, dlatego warto pokusić się o samodzielne przygotowanie wielkanocnego przysmaku, bez chemicznych ulepszaczy. A jak samodzielnie zrobić białą kiełbasę?

Autor: Shutterstock Biała kiełbasa to nasz skarb narodowy, ale tylko wtedy, gdy jest dobrego gqatunku!

Spis treści

Co w białej kiełbasie być musi?

Biała kiełbasa w polskiej kuchni składa się z wieprzowiny – do jej produkcji wykorzystywana jest głównie łopatka, boczek lub podgardle – a ponadto wołowiny, jelita wieprzowego i przypraw. Biała kiełbasa zawdzięcza swój kolor surowcom – barwa mięsa jest lekko różowa, tłuszczu zaś biała – taki biało-różowy kolor ma kiełbasa surowa. Po sparzeniu przybiera kolor szarawy. Jeśli kiełbasa ma kolor różowawy, oznacza to, że dodano do niej środki konserwujące, zwłaszcza sól peklującą. Po sparzeniu powinna być krucha i soczysta, ale nie twarda, a mięso i przyprawy powinny być dobrze wyczuwalne.

Jak zrobić białą kiełbasę?

Pół kilograma łopatki wieprzowej należy zmielić na największych oczkach maszynki do mielenia mięsa, a 0,3 kg surowego boczku bez skóry i 0,2 kg tłustego podgardla bez skóry na średnich oczkach. Wymieszane mięso należy doprawić trzema dużymi ząbkami czosnku, połową łyżki stołowej soli i półtorej łyżki stołowej majeranku oraz w mniejszych ilościach zmielonymi liśćmi laurowymi, zielem angielskim i pieprzem. Przygotowaną w ten sposób masą nadziewa się jelita wieprzowe, formując kiełbaski. Biała kiełbasa ma długą tradycję – najstarszy znany przepis na wykonanie białej kiełbasy znaleźć można w książce kucharskiej Marii Śleżańskiej z 1904 roku.

Biała kiełbasa ze sklepu – co w niej znajdziemy?

Poniżej prezentujemy skład surowej białej kiełbasy firmy Sokołów SA (informacje z opakowania):

Mięso wieprzowe 91%, woda, sól, przyprawy (w tym sezam, seler, czosnek, majeranek), błonnik roślinny, stabilizatory E451 (I, II), E450 (III, V), białko sojowe, maltodekstryna, regulator kwasowości: octan sodu, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, przeciwutleniacze E315, E316, wzmacniacz smaku E621, błonnik pszenny (gluten), substancja konserwująca E250.

