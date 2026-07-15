Chroniczny stan zapalny wyniszcza Twój organizm? Sprawdź, jak ta prosta dieta go wyciszy

Czym jest stan zapalny?

Stan, który określa się jako zapalny, to walka organizmu z bakteriami, wirusami oraz innymi patogenami. W tym czasie najważniejszą rolę pełni układ odpornościowy, który jest naturalnym sposobem ochrony. Stan zapalny może być spowodowany nie tylko chorobami, ale i wieloma czynnikami, które go nasilają. Niewłaściwa dieta, nadmiar cukru i nasyconych kwasów tłuszczowych, alkohol i palenie papierosów, brak snu czy aktywności fizycznej oraz stres to tylko niektóre z nich.

Czym jest dieta przeciwzapalna?

Jedną z profilaktycznych metod zapobiegającym stanom zapalnym jest odpowiednia dieta. Sposób odżywania, który wspomoże układ odpornościowy, jest dieta przeciwzapalna. Jej głównym celem jest obniżenie poziomu białka CRP, które wskazuje, że w organizmie jest stan zapalny. Można ją stosować w chorobach autoimmunologicznych jak choroba Hashimoto i Crohna, łuszczyca, toczeń oraz zapaleniach jelit i okrężnicy.

Co jeść na diecie przeciwzapalnej?

W niskokalorycznej diecie przeciwzapalnej powinny znaleźć się produkty o niskim indeksie glikemicznym, a także zawierające błonnik oraz kwasy tłuszczowe jedno i wielonienasycone. Do przygotowania potraw wykorzystuje się produkty pochodzenia roślinnego. Nie może zabraknąć warzyw i owoców będących źródłem witamin, składników mineralnych i polifenoli.

Podczas stosowania diety przeciwzapalnej należy spożywać takie produkty jak:

rośliny strączkowe

warzywa dobrane według schorzenia

owoce

orzechy włoskie i migdały

nabiał o niskiej zawartości tłuszczu

pełnoziarniste produkty zbożowe dobrane do choroby

tłuste ryby

jajka w ograniczonej liczbie

zielona herbata

oliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy, olej z awokado

przyprawy jak czosnek, kurkuma, imbir

Czego unikać na diecie przeciwzapalnej?

Jak każda dieta, ta również posiada pewne ograniczenia, do których warto się stosować. Przede wszystkim należy unikać produktów, które podwyższają poziom białka CRP. Trzeba zrezygnować z jedzenia wysokoprzetworzonego, z dużą ilością soli i cukru. Należy unikać zwierzęcych kwasów tłuszczowych nasyconych i tłuszczów trans.

Podczas stosowania diety przeciwzapalnej konieczne jest zrezygnowanie z dań gotowych i fast foodu oraz czerwonego mięsa. Biały chleb i makaron z mąki pszennej trzeba zastąpić produktami pełnoziarnistymi. Z diety należy wyeliminować słone przekąski typu chipsy czy paluszki, słodycze oraz alkohol. Warto również ograniczyć lub zupełnie zrezygnować z glutenu.

Dieta przeciwzapalna – przykładowy jadłospis na jeden dzień

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