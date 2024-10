Jesteś na diecie? Wybierz te sery, a szybciej schudniesz

11:02

Przechodząc na dietę odchudzającą, wiele osób rezygnuje z serów. To spory błąd, ponieważ niektóre sery można bez wyrzutów sumienia spożywać podczas zrzucania zbędnych kilogramów. Mogą nawet przyczynić się do szybszej utraty wagi. Które wybrać? Oto pyszne i zdrowe sery, które warto jeść podczas odchudzania.

Autor: Shutterstock Idealne na diecie, pyszne i zdrowe. Te sery pomagają schudnąć.

Spis treści

Czy można jeść sery na diecie?

Podczas diet odchudzających nie warto rezygnować z serów. To nie tylko pyszny, ale i zdrowy dodatek do wielu potraw. Dietetycy zalecają jednak odstawienie kalorycznych serów żółtych. Zamiast nich można jeść inne produkty, które mają mniejszą wartość energetyczną, ale są sycące. Zawierają dobrze przyswajalne białko, witaminy i minerały. Zgodnie z zaleceniami lekarzy w czasie diety ubogiej w tłuszcze można spożywać 60 g serów, które są niskokaloryczne. Które więc sery można jeść na diecie?

Jaki ser można jeść na diecie?

Sklepowe półki uginają się od różnego rodzaju serów i serków. Wśród nich znajduje się kilka produktów, które bez obaw można wprowadzić do dietetycznego menu. Najlepiej wybierać produkty dobrej jakości, które odwdzięczą się nie tylko pysznym smakiem, ale i prozdrowotnymi właściwościami. Oczywiście należy zachować umiar. Mimo że sery mogą być smacznym i zdrowym elementem diety, nie powinny stać się jej głównym składnikiem.

Serek wiejski

To niedrogi i łatwo dostępny produkt. Serek wiejski wyróżnia się sporą zawartością białka, a małą tłuszczu. To dobry i zdrowy wybór na śniadanie. Wzbogacony rzodkiewką, szczypiorkiem czy innymi świeżymi warzywami, idealnie sprawdzi się podczas diety odchudzającej. Serek wiejski można także wykorzystać do przygotowania innych potraw jak:

Ser mozzarella

Ten najpopularniejszy na świecie włoski ser od czasu do czasu można zjeść na diecie odchudzającej. Zawiera optymalny stosunek białka do tłuszczu. To dobre źródło witaminy B12, wapnia, fosforu, selenu i cynku. Mozzarella jest pysznym i zdrowym dodatkiem do sałatek, takich jak:

Ser ricotta

To kolejny włoski ser, który można wprowadzić do menu podczas diety odchudzającej. Jest ubogi w tłuszcz i bogaty w pełnowartościowe białko. Zawiera prawie wszystkie witaminy z grupy B oraz A, D, E i K. Ricotta ma kremową konsystencję i można dodawać go do wielu różnych dań.

Ser kozi

Ser, który wytwarza się z mleka koziego, jest sycący i lekkostrawny. To dobre źródło witamin z grupy B i A oraz zdrowych tłuszczy i białka. To smaczny i zdrowy dodatek do kanapek i sałatek. Ser kozi dobrze łączy się z potrawami mięsnymi.

Serek kvarg

To prawdziwy dietetyczny hit ze Skandynawii. Ma płynną konsystencję, która bardziej przypomina jogurt grecki. Kvrag naturalny zawiera najwięcej składników odżywczych, sporo białka, mało tłuszczu i cukru. Porcja o wadze 100 g to około 65 kalorii. Wspiera prawidłową mikroflorę jelit i układ pokarmowy.

Serek kvarg to dobry pomysł na śniadanie. Pysznie smakuje z dodatkiem orzechów, siemienia lnianego czy owoców. W ten sposób można go serwować na deser lub jako przekąskę. Jest również smacznym i zdrowym dodatkiem do chleba, naleśników lub placków.

