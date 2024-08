Co jeść na diecie: kvarg czy skyr? Odpowiedź jest zaskakująca

10:16

Białko jest ważnym elementem zdrowej i dobrze zbilansowanej diety, dlatego warto je jeść w postaci jogurtów i serków. Ostatnio dużą popularnością cieszy się skandynawski serek kvarg. Coraz więcej fanów zdobywa także islandzki jogurt skyr. Który z nich jest lepszy na diecie i zawiera więcej prozdrowotnych składników?

Autor: Shutterstock Kvarg czy skyr? Odkryj, który z nich jest lepszy na diecie.

Spis treści

Kremowy serek kvarg – smaczny hit ze Skandynawii

Kvarg to nowość wśród zdrowych produktów mlecznych. W swojej ofercie ma go wiele sklepów i dyskontów spożywczych. Produkuje się go z odtłuszczonego mleka krowiego i bakterii fermentacji mlekowej.

Serek kvarg ma płynną konsystencję, która bardziej przypomina jogurt grecki. Najlepszy jest kvrag naturalny zawierający najwięcej składników odżywczych. Porcja skandynawskiego serka o wadze 100 g to około 65 kalorii. Zawiera prawie 12 g białka i jest bardzo ubogi w tłuszcz i cukier. To skarbnica wapnia, który korzystnie wpływa na kości. Dzięki zawartości bakterii probiotycznych wspiera prawidłową mikroflorę jelit i układ pokarmowy. Świetnie sprawdzi się na diecie odchudzającej.

Kremowy serek ze Skandynawii to pomysł na śniadanie. Wystarczy dodać do niego kilka dodatków, takich jak orzechy, siemię lniane lub owoce, aby przygotować pyszny i zdrowy posiłek. W takiej wersji sprawdzi się też na dietetyczny deser lub przekąskę między posiłkami. Kvrag może być też dobrym i pełnym białka dodatkiem do naleśników lub placków. Pyszne smakuje z chlebem.

Gęsty jogurt skyr – zdrowy produkt z Islandii

Jogurt, których pochodzi z Islandii, jest już dobrze znany w naszym kraju. Prawie każda firma zajmująca się produkcją przetworów z mleka ma go w swojej ofercie. Jest dostępny w prawie każdym sklepie, a w internecie nie brakuje przepisów ze skryem w roli głównej.

Islandzki skyr jest bardzo podobny do jogurtów naturalnych, ale jest nieco gęstszy i lekko kwaskowatym smaku. Jest źródłem wielu cennych składników prozdrowotnych, które pozytywnie wpływają na prawidłową pracę całego organizmu. Najzdrowszy jest skyr naturalny, który korzystnie działa na układ nerwowy i krążenia oraz serce. 100 g jogurtu z Islandii to około 65 kalorii. Taka porcja zawiera 12 g białka, zero tłuszczu i bardzo mało cukru. To skarbnica witamin z grupy B.

Jogurt skyr można jeść bez dodatków lub wzbogacić go różnymi składnikami. To dobry dodatek do owsianki i baza do koktajli mlecznych.

Co jest zdrowsze: kvarg czy skyr?

Jogurt islandzki skyr i serek skandynawski kvarg to jedne z najzdrowszych produktów mlecznych dostępnych w naszych sklepach. Oba produkty są bogate w białko i wspierające metabolizm bakterie mlekowe. Zapewniają uczucie sytości, dlatego bez wyrzutów sumienia i obaw można wprowadzić je do jadłospisu podczas zrzucania zbędnych kilogramów.

Skandynawski kvarg to dobra alternatywa dla tradycyjnych serków do smarowania, które są bardzo tłuste. Idealnie sprawdzi się jako składnik farszu do naleśników. Jogurt skyr to zdrowszy zamiennik naturalnych jogurtów. Świetnie smakuje jako dodatek do owsianki. Można zrobić z niego pyszny i zdrowy fit koktajl lub przygotować dietetyczny deser, a nawet sernik.

Zarówno skry, jak i kvarg, to zdrowe produkty, które warto wprowadzić do menu nie tylko w czasie diety odchudzającej. Najlepiej wybierać je w zależności od sposobu wykorzystania.

Zobacz galerię i poznaj proste i szybkie przepisy na pełne smaku koktajle. Poniżej znajdziesz także quiz o tym, co się jadło na śniadanie w PRL-u.

Beszamel: Jogurt naturalny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Śniadania w PRL-u. To nie będzie bułka z masłem! Wymiękniesz na 6 pytaniu! Pytanie 1 z 10 Na śniadania jadano głównie zupy mleczne. Z czym je podawano? Z makaronem lub ziemniakami Z kaszą gryczaną Z jajkiem sadzonym Dalej