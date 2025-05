Co kardynałowie jedzą podczas konklawe? Menu jest już znane

Już 7 maja 135 kardynałów weźmie udział w konklawe. Zostaną oni odizolowani, by zająć się wyborem kolejnego papieża. Jak podaje BBC od 750 lat obowiązują ścisłe zasady określające co kardynałowie mogą, a czego nie mogą jeść. Co więc pojawi się na ich talerzach?

Autor: Shutterstock.com Co kardynałowie jedzą podczas konklawe? Menu jest już znane

Już 7 maja rozpocznie się konklawe, podczas którego 135 kardynałów przeprowadzi tajny wybór nowego papieża w Watykanie. Nie ma jednak ram czasowych tego głosowania, a do momentu kiedy ujrzymy biały dym, może minąć trochę czasu. Kardynałowie będą całkowicie odizolowani od świata. Nie tylko głosowanie, ale również spanie i jedzenie będzie poddane rygorystycznym zasadom.

Jak donosi BBC już od jakiegoś czasu kardynałowie podróżują po Rzymie, gdzie odwiedzają swoje ulubione restauracje. To jednak zmieni się podczas trwania konklawe - dlaczego? Ponieważ jedzenie może stanowić potencjalne ryzyko. Niektóre potrawy mogą być wypełnione nielegalnymi wiadomościami, a kardynałowie mogliby aktualizować wyniki głosowania osobom z zewnątrz.

Co będą jedli kardynałowie na konklawe? Menu jest już znane

Posiłki na konklawe są przygotowywane i spożywane pod ścisłym nadzorem. Tym razem zajmą się nimi miejscowe zakonnice, które mają przygotować proste dania regionalne. Chodzi mianowicie o region Lacjum i Abruzji. Jak podaje BBC, zaplanowane zostało podawanie minestrone, spaghetti, arrosticini (szaszłyki z baraniny lub jagnięciny) oraz gotowanych warzyw.

To jednak niejedyne dania, które można spotkać w tych regionach. W Abruzji popularne są również kotlety baranie, jagnięcina z warzywami, jagnięcina z jajkiem i cytryną, makaron z boczkiem, serem pecorino i bazylią oraz najróżniejsze sery.

Kuchnia Lacjum słynie natomiast z takich potraw jak spaghetti alla carbonara, amatriciana (makaron z dodatkiem guanciale, pecorino, pomidorów i cebuli), porchetta (pieczone w piecu prosię), karczochy po rzymsku, a także z flaczków (trippa).

Co kiedyś jedli kardynałowie? Najsłynniejszy kucharz renesansu odpowiada

Jeśli zastanawiacie się jednak co niegdyś jedli kardynałowie podczas konklawe, warto zajrzeć do książki "Opera Dell'Arte del Cucinare", gdzie Bartolomeo Scappio opisuje dania serwowane przez niego papieżom, Piusowi IV i Piusowi V.

W książce ujawnił on sekrety jedzenia z konklawe, które wybrało papieża Juliusza III, oraz nadzór, który cały czas funkcjonuje.

Jak tłumaczy, pasztety czy kurczaki były zakazane. Serwetki otwierane i dokładnie sprawdzane, a napoje podawane w przezroczystych kubkach. Jeśli chodzi o posiłki to obejmowały one: owoce, sałatki, ser, wino i świeżą wodę.