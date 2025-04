Ulubione potrawy papieża Franciszka – smak domu w sercu Watykanu

Papież Franciszek urodził się w Buenos Aires, ale w jego żyłach płynęła włoska krew – i to właśnie połączenie dwóch kulinarnych kultur ukształtowało jego smakowe upodobania. Z jednej strony argentyńskie asado, empanadas i guacamole, z drugiej – klasyczna włoska pasta i prostota domowych potraw. Przez lata watykańskie menu papieża owiane było tajemnicą. Co naprawdę jadał papież Franciszek? Zajrzyjmy na jego talerz!

Autor: Shutterstock, Shutterstock Stek wołowy to jedno z najsłynniejszych dań Argentyny

Spis treści

Rodzinne przysmaki

Jorge Mario Bergoglio, jeszcze będąc kardynałem w Buenos Aires, znany był z zamiłowania do zdrowego jedzenia, jednak prawie nigdy nie wychodził do restauracji i odmawiał jedzenia podczas wizyt w kościołach parafialnych. Jego dieta składała się przede wszystkim z owoców, sałatek, kurczaka i wołowiny.

Nie obca była mu sztuka kulinarna. W dzieciństwie musiał nauczyć się gotować, żeby pomóc matce.

- Po piątym porodzie mama była przez pewien czas częściowo sparaliżowana. Potem wyzdrowiała, ale wcześniej musieliśmy sobie, ja i moje rodzeństwo, jakoś radzić. Wyglądało to tak, że wracaliśmy ze szkoły i mama dyrygowała: "Wsadź do garnka to, a na patelnię włóż tamto". W ten sposób wszyscy nauczyliśmy się gotować - opowiada papież.

W dorosłym życiu, jako kapłan, nie gotował. - Nie miałbym na to czasu. Tylko kiedy pracowałem na jezuickiej uczel­ni w San Miguel, gotowałem studentom w niedzie­lę, bo wtedy kucharka miała wolne - opowiada.

Zapytany, czy gotuje dobrze, odpowiadał ze śmie­chem: - Do tej pory jeszcze nikogo nie otrułem.

Tradycyjne potrawy argentyńskie

Żyjąc w Argentynie papież Franciszek z pewnością miał okazję zakosztować wołowiny przyrządzanej na wszystkie sposoby - grillowanej, w marynacie czosnkowo-ziołowej, pieczonej, faszerowanej i w postaci soczystych steków.

Jednak jego ulubionym daniem były colita de cuadril, czyli pieczone na grillu steki z pochodzącej z jego ojczyzny wołowiny. Danie to na pierwszy rzut oka może wydawać się wykwintnym. W rzeczywistości to podstawowy posiłek wielu Argentyńczyków, podawany nawet w ulicznych budkach. Smak dobrze przyrządzonego mięsa jednak jest wyjątkowy. Łatwo więc zrozumieć wybór papieża Franciszka.

Papież Franciszek, jak każdy typowy Argentyńczyk, uwielbiał też empanadas z sałatką z papryki, czyli pieczone duże pierożki z ciasta drożdżowego nadziewane mięsem i warzywami oraz ostrą papryczką. Popularne w Argentynie empanadas, w zależności od regionu mają różne nadzienia, także ziemniaczano-serowe. Na deser najczęściej je się słodkie pierożki - pastelles, z nadzieniem śmietankowo-karmelowym. Wszystko oczywiście papież Franciszek popijał tradycyjnym napojem - yerba mate.

Ulubione potrawy papieża

W jednym z wywiadów papież zdradził, że wybrał się do żeńskiego klasztoru, aby zakosztować Bagna Cauda, wywodzącego się z włoskiego Piemontu rodzaju gorącego dipu z oliwy, masła, czosnku i anchois serwowanego z pieczonymi lub surowymi warzywami. Podobno podczas pobytu na konklawe doceniał dobrze przyrządzone espresso. Gdy został papieżem, poprosił by go nauczono, jak obsługiwać ekspres, aby mógł samodzielnie sobie przygotować ulubiony napój o każdej porze bez angażowania nikogo. Wszystko więc wskazuje na to, że papież Franciszek, po rodzicach Włochach, odziedziczył zamiłowanie do włoskiej kuchni.

Co papież jadał w Watykanie?

Papież Franciszek jadał trzy posiłki dziennie o stałych porach. Śniadanie o godz. 7.30, obiad między godz. 12 a 13 zaś kolację około 19.

Na pierwsze danie papież zamawiał na przemian ryż lub makaron, zawsze „in bianco”, czyli bez żadnego sosu lub przyprawy. Na stole często gościł specjalny makaron garganelli. To krótkie, ręcznie zwijane rurki z ciasta makaronowego. Garganelli mają charakterystycznym żłobienie. Powstaje ono podczas wałkowania rurek drewnianym garganelli, czyli „grzebieniem”. Ten rodzaj makaronu pochodzi z regionu Emilia Romania.

Na drugie danie papież Franciszek jadał ryby lub białe mięso (wbrew niektórym głosom nie by więc wegetarianinem). Rzadko jadał słodycze. Bywa że na zakończenie obiadu, który zaczyna się o godzinie trzynastej (kolacja o dwudziestej) prosił o jogurt. Był wielkim miłośnikiem warzyw i owoców, które pochodziły z gospodarstwa rolnego w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo.

Papież z Argentyny najbardziej lubił kończyć obiad deserem znanym w jego rodzinnym kraju jako - dulce de leche, czyli puddingiem z mleka, jajek, wanilii i czasem owoców oraz kawą.