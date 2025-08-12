Topinambur – superfood z dawnych lat. Dlaczego słonecznik bulwiasty podbija serca mistrzów kuchni i miłośników zdrowego jedzenia

2025-08-12 17:19

Choć topinambur często uchodzi za uparty ogrodowy chwast, w rzeczywistości jest skarbem – zdrowym, smacznym i pełnym kulinarnego potencjału. Delikatnie orzechowe bulwy słonecznika bulwiastego dostarczają błonnika, witamin i minerałów, a w kuchni sprawdzają się w zupach, purée, zapiekankach czy nawet deserach. Nic dziwnego, że podbija stoły mistrzów i wraca do domowych jadłospisów.

Topinambur – superfood z dawnych lat. Dlaczego słonecznik bulwiasty podbija serca mistrzów kuchni i miłośników zdrowego jedzenia
Autor: Shutterstock Bulwy topinamburu to składnica smaku i zdrowia

Topinambur - co to za roślina?

Topinambur nazywany jest również słonecznikiem bulwiastym, karczochem jerozolimskim lub ziemną gruszką. Pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie uprawiany był przez Indian z plemienia Topinamboore - stąd jego nazwa. Do Europy przywędrował w XVII w i szybko przyjął się jako roślina uprawna. Warunki klimatyczne okazały się na tyle korzystne, że w tej chwili topinambur można spotkać praktycznie wszędzie - choć nie wszędzie jest pożądany. Podobnie jak słonecznik należy do rodziny astrowatych.

Jak wygląda topinambur

Topinambur to roślina o kwiatach przypominających niewielkie słoneczniki. Ma żółte podłużne płatki oraz ciemniejszy środek. Dorasta nawet do 2 m wysokości. Porasta wiele nieużytków szybko się rozkrzewiając i tworząc swego rodzaju słonecznikowe zagajniki. Pełni tym samym rolę ozdobną, jednak najważniejsze jest ukryte pod ziemią. Słonecznik bulwiasty tworzy system korzenny z charakterystycznymi bulwami. To one są najcenniejszą częścią rośliny. Zbiera się je jesienią, kiedy większość składników odżywczych przemieści się z górnych partii rośliny do korzeni. Poza nieużytkami topinambur rośnie w systemie uprawnym. Szczególnie cenione są dwie jego odmiany: o białych bulwach w kształcie maczugi oraz fioletowych, o nieregularnym kształcie.

Topinambur - smak

Niektórzy porównują smak topinamburu do smaku kasztanów wodnych. Niestety polskiemu czytelnikowi to porównanie niewiele powie, gdyż te drugie są praktycznie nieznane w naszej kuchni. Po ugotowaniu topinambur swoją kremową konsystencją przypomina nieco ziemniaki i można je nim zastępować. Jednak w przeciwieństwie do ziemniaków, topinambur można również jadać na surowo.

Wartości odżywcze topinamburu

Jadalne bulwy karczocha jerozolimskiego mają wiele zastosowań kulinarnych oraz prozdrowotnych. Składają się głownie z wody (80%), której towarzyszy nieco białka (3 %) i ok 15 % węglowodanów. W grupie tych ostatnich wyróżnia się zaś wielocukier - inulina. Ponadto bulwy topinamburu zawierają witaminę B1, żelazo, magnez, miedź i potas i są źródłem aminokwasów egzogennych  - tryptofanu i treoniny.

Właściwości słonecznika bulwiastego

Topinambur jest ceniony przede wszystkim za przeciwdziałanie otyłości i cukrzycy. Zawarta w nim inulina obniża poziom glukozy we krwi, a także wartość cholesterolu oraz trójglicerydów. Ponadto ma działanie prebiotyczne, obniża PH w jelitach oraz stymuluje układ odpornościowy. Ponadto badania wykazują, że bulwy oraz liście topinamburu mają potencjalne działanie antynowotworowe, szczególnie w wypadku raka sutka.

Kupowanie i przechowywanie topinamburu

Bulwy topinamburu można kupić w większości supermarketów, zwłaszcza w okresie jesiennym. Przechowywać można je przez kilka dni w lodówce, najlepiej nie umyte. Topinambur można również zamrozić, wtedy bulwy dokładnie oczyszczamy i obieramy przed zamrożeniem. Można je również zblanszować.

Topinambur - przepisy

Polecamy kilka przepisów na dania z dodatkiem słonecznika bulwiastego:

Pieczony topinambur z pieczarkami: przepis na sycący obiad

Domowy chleb z topinamburu z czarnuszką i masłem koperkowym

Zupa krem z topinamburu: przepis na zupę ze słonecznika bulwiastego

Hummus z topinamburu

Suflet z topinamburu z białym serem i orzechami

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków?
Letnia zapiekanka z 5 warzyw
