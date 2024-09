Przetwory ze śliwek - jakie śliwki do marynaty, jakie na powidła, a jakie do suszenia?

Sezon śliwkowy w pełni. Na bazarach mamy olbrzymi wybór tych owoców: fioletowe, zielone, żółte, małe, duże, smukłe i grube. Wszystkie doskonale smakują. Podpowiadamy, które śliwki najbardziej nadają się na przetwory - dżemy, powidła, marynaty, a które do suszenia.

Autor: Shutterstock Które rodzaje śliwek wykorzystać do zrobienia powideł, a które ususzyć? Wyjaśniamy.

Węgierka

Jest to najbardziej popularna odmiana śliwki. Charakteryzuje się pysznym smakiem i uniwersalnym wykorzystaniem. Doskonale smakuje w formie powideł, a także marynat zaprawiona w occie. Węgierka nadaje się również do suszenia.

Mirabelka

To niewielka śliwka w żółtym kolorze. Ma kwaśny smak. Nadaje się na powidła i dżemy. Można z niej przygotować kompoty do słoików na zimę. Nie wymaga usuwania pestek.

Renkloda

To dość duże śliwki. Mają charakterystyczny bladofioletowy lub zielonkawy kolor. Często śliwka renkloda może sprawiać wrażenie niedojrzałej, ale ma słodki smak. Jest dość mięsista. Nadaje się na dżemy i do zaprawy w marynatach. Co bardzo ważne, do przetworów z tego rodzaju śliwek lepiej nie dodawać goździków, a zastąpić je imbirem.

Opal

To wczesna fioletowa odmiany śliwki. Jest słodka i ma ciemnobrązowy miąższ, od którego łatwo odchodzi pestka. Nadaje się do suszenia i na powidła. Dobrze smakuje w occie z dodatkiem goździków.

Stanley

To amerykańska odmiana śliwki. Charakteryzuje się dużymi, ciemnofioletowymi owocami z zielonkawym miąższem. Nadaje się do suszenia (choć nie jest tak słodka jak opal), a także na dżemy i powidła. Do słodkich przetworów z tej odmiany trzeba dodać więcej cukru.

Cacanska (lepotica, rana, najbolja)

To odmiana śliwek wyhodowanych w dawnej Jugosławii. Otrzymana została ze skrzyżowania Węgierki Wangenheima i Węgierki Pożegacza, dzięki czemu ma smak zbliżony do śliwek węgierek. Wyróżnia się dużymi owocami o wadze około 40 g. Skórka owoców jest ciemnogranatowa, pokryta jasnoniebieskim nalotem. Miąższ jest zielonożółty, dość jędrny, soczysty, smaczny i bardzo łatwo oddziela się od pestki. Te śliwki nadają się do jedzenia na surowo, ale też na przetwory jak powidła i dżemy. Można je suszyć.

