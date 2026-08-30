Tylko 24 godziny w piekarniku! Zrób suszone śliwki zdrowsze od chipsów i zapomnij o pustych kaloriach

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-08-30 17:34

Świetne jako zdrowa przekąska, skutecznie zastępująca niezdrowe chipsy, suszone śliwki doskonale sprawdzą się również w kompocie. Ich domowe przygotowanie nie wymaga wcale kulinarnych umiejętności. Zobacz, jak suszyć śliwki.

Jak suszyć śliwki? Domowy sposób na suszenie śliwek
Autor: Shutterstock Domowe śliwki suszone nei zawierają konserwantów

W suszeniu śliwek najważniejsze są same śliwki. Ważne by były smaczne i bardzo dojrzałe. Reszta zależy od naszej inwencji. Podobnie jak gatunek śliwek, jednak najlepsze będą węgierki.

Dlaczego warto jeść śliwki?

Domowe śliwki suszone: przepis

Śliwki należy umyć w gorącej wodzie, żeby pozbyć się pokrywającego je nalotu. Można, choć nie trzeba, przed suszeniem pozbawić je pestek. Sam proces suszenia wymaga spełnienia dwóch warunków – wysokiej temperatury i dostępu powietrza.

Dlatego susząc śliwki w piekarniku, należy wyłożyć je bezpośrednio na kratce, która zapewni odpowiedni przepływ powietrza. Kratka czy sitko przyda się też wtedy, gdy do suszenia wykorzystamy grzejący kaloryfer czy żar dogasającego grilla.

Najlepsze efekty zapewni jednak piekarnik rozgrzany do 60-80 stopni. Śliwki powinny poleżeć w nim w sumie około 24 godzin. Gdy odparuje z nich woda, suszone śliwki będą gotowe.

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