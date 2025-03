Makaron czy ryż? Domową zupę pomidorową podaję z tym nieoczywistym dodatkiem

8:48

Pomidorowa z ryżem czy makaronem? Odpowiedź na to pytanie potrafi dzielić całe rodziny, dlatego aby uniknąć problemów pyszną zupę warto podać z nietypowym składnikiem. Dzięki niemu pomidorówka zyska obłędny smak i znakomitą konsystencję. Z czym więc podawać zupę pomidorową oprócz ryżu i makaronu?

Autor: Shutterstock Zamiast makaronu i ryżu do pomidorowej dodaj ten produkt. Zupa smakuje obłędnie!

Spis treści

Zupa pomidorowa – mnóstwo smaku i aromatu

Pomidory przywędrowały do Europy z Ameryki Południowej. Przepisy na zupę pomidorową powstały dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważane były za trujące i pełniły jedynie funkcję dekoracyjną.

Dziś pomidorówka jest jedną z najpopularniejszych zup na całym świecie. Wciąż powstają nowe przepisy, które od razu zdobywają mnóstwo fanów. Tę popularną zupę można przygotować z całych pomidorów, pomidorów z puszki, przecieru pomidorowego, a nawet soku pomidorowego. Jej smak podkręcają różne przyprawy, zioła, inne warzywa, a nawet owoce.

Warto wiedzieć, że zupa pomidorowa to nie tylko wyborny smak i przyjemny aromat. To całkiem spora porcja zdrowia. Pomidorówka jest bogata w witaminę C, która wspiera budowanie odporności. Pomidory są jednym z najbogatszych źródeł likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza. Zupa pomidorowa to także dawka witamin z grupy B i E, potasu, beta-karotenu oraz błonnika.

Z czym jeść zupę pomidorową?

Zupa pomidorowa jest pyszna i uniwersalna. Problem powstaje, kiedy trzeba wybrać dodatek. Makaron czy ryż? Jak się okazuje, do zupy pomidorowej pasują także inne produkty. Jednym z pomysłów, który warto sprawdzić, jest ten prosty patent. Do domowej zupy pomidorowej można dodać włoski ser mozzarella. Kulkę należy pokroić w drobną kostkę lub plasterki i udekorować porcje. Sprawdzi się też mozzarella w wersji mini. Ser lekko się roztopi i sprawi, że pomidorówka nabierze wyjątkowego smaku i stanie się kremowa. Mozzarella idealnie zastąpi i ryż, i makaron.

Co dodać do zupy pomidorowej?

Oprócz sera mozzarella do zupy z pomidorów pasują także inne dodatki. Makaron czy ryż zastąpią ziemniaki lub lane kluski. Sprawdzą się też drobne kasze jak jaglana czy kuskus. Zupa pomidorowa świetnie smakuje z czosnkowymi grzankami. Przyjemnego smaku i aromatu oraz włoskiego akcentu doda starty parmezan i świeża bazylia. Gotując zupę pomidorową, zawsze należy dodawać Złotą Dziewiątkę, czyli zestaw przypraw i ziół, które świetnie podkręcą smak tego znakomitego dania.

Zupa pomidorowa – najlepsze przepisy

Poniżej znajdziecie kilka prostych przepisów na znakomite zupy pomidorowe, które zachwycą smakiem. Można podawać je z tradycyjnymi dodatkami jak makaron i ryż czy wybrać inne nietypowe składniki. W każdej wersji zupa pomidorowa smakuje wyśmienicie.

Zobacz galerię i poznaj inne przepisy na pyszne i aromatyczne zupy pomidorowe. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o zupach świata.

Beszamel: Pomidory – dlaczego są takie zdrowe? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Zupy świata. Tylko mistrzowie zdobędą tylko 6 punktów! Pytanie 1 z 10 Zupa na zimno, która zrobiona jest z botwinki to: gazpacho chłodnik litewski zupa miętowa z ogórkiem i limonką Następne pytanie