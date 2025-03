Domową zupę pomidorową podkręcam Złotą Dziewiątką. Dzięki niej zyskuje wyjątkowy smak i aromat

16:13

Pyszna i aromatyczna zupa pomidorowa to klasyczne danie naszej rodzimej kuchni, które często gości na stołach. Za smak najlepszej pomidorówki odpowiadają nie tylko główne składniki, ale i przyprawy i zioła. To właśnie one sprawiają, że zupa jest tak pyszna. Jak doprawić zupę pomidorową? Poznajcie Złotą Dziewiątkę, czyli zestaw najlepszych przypraw do pomidorowej.

Co dodać do zupy pomidorowej, żeby była smaczna?

Zupa pomidorowa to jedna z najsmaczniejszych potraw kuchni polskiej. Szefowie kuchni i kulinarni eksperci uważają, że najlepsza zupa pomidorowa powinna być gotowana na rosole. W wersji wegańskiej można wykorzystać wywar warzywny. Bez względu na bazę smak domowej pomidorowej zależy od przypraw i ziół. To właśnie one podkręcają jej smak i nadają wyjątkowego aromatu. Stanowią obowiązkową pozycję na liście składników, bez której nie powstanie żadna zupa z pomidorów.

Co podkręca smak pomidorowej?

Zioła i przyprawy to ważny element każdej potrawy. Aby ugotować pyszną zupę pomidorową, te składniki są obowiązkowe. Sprawiają, że z pomidorów wydobywa się to, co najlepsze. Aromat odpowiednio doprawionej pomidorówki nęci kubki smakowe już w czasie gotowania, a po pierwszej łyżce można się w niej zakochać. Jak osiągnąć taki efekt? Jak doprawić zupę pomidorową? Znakomitą zupę pomidorową można ugotować, dodając do niej zestaw przypraw zwany Złotą Dziewiątką.

Złota Dziewiątka – najlepsze przyprawy i zioła do zupy pomidorowej

Złota Dziewiątka to odpowiednio dobrane przyprawy i zioła, które sprawią, że zupa pomidorowa smakuje obłędnie. Tego typu dodatki są łatwo dostępne i można je kupić w mniejszych i większych sklepach spożywczych. Co więc wchodzi w skład Złotej Dziewiątki? Poznajcie aromatyczne zioła i przyprawy, które podkręcą smak zupy pomidorowej.

Sól i czarny pieprz

To dwie podstawowe przyprawy, którymi zawsze doprawia się nie tylko zupę pomidorową, ale i wiele innych potraw. Zamiast zwykłej soli kuchennej, można dodać morską, himalajską lub o obniżonej zawartości sodu. Zamiast mielonego pieprzu z torebki warto wykorzystać ten świeżo zmielony w młynku, który jest bardziej aromatyczny.

Cukier

Dodając cukier do zupy pomidorowej, balansuje się kwasowość pomidorów i wydobywa głęboki smak. Sprawdzi się też cukier trzcinowy lub miód. Wystarczy dodać odrobinę wybranego słodzidła, aby zupa pomidorowa zyskała wyjątkowy smak.

Czosnek

To niezbędny składnik zupy pomidorowej, który nadaje jej bogaty, aromatyczny i charakterystyczny smak. Zupa zyskuje także właściwości prozdrowotne. Można go dodać na początku gotowania, pod koniec lub usmażyć przed dodaniem. W sklepach dostępny jest świeży czosnek w główkach i wersji granulowanej. Oba warianty można dodawać do zupy pomidorowej. Sprawdzi się także czosnek pieczony.

Majeranek

Smak domowej pomidorowej podkręci majeranek, czyli zioło, którym doprawia się wiele polskich zup. Doskonale łączy się z bazylią i oregano. Suszony majeranek najlepiej dodawać pod koniec gotowania zupy z pomidorów. Dzięki temu zachowa swój aromat. Dodanie go zbyt wcześnie może spowodować, że stanie się gorzki. Świeży majeranek można dodać pod koniec gotowania lub tuż przed podaniem.

Bazylia

Z pomidorami doskonale komponuje się bazylia. To obłędnie pachnące zioło świetnie podkręca smak zupy i korzystnie wpływa na trawienie. Nadaje świeżości i lekkości oraz głębokiego smaku. Można wykorzystać bazylię świeżą lub suszoną. Listki bazylii są także ciekawą dekoracją miseczek z zupą pomidorową.

Oregano

Do zupy pomidorowej świetnie pasuje aromatyczne oregano, które często wykorzystuje się w potrawach kuchni włoskiej. Sprawdzą się świeże gałązki lub wersja suszona. Suszone oregano najlepiej dodać na początku gotowania, a świeże listki pod koniec.

Liście laurowe

Suszone liście laurowe idealnie podkreślają i harmonizują smak zupy z pomidorów. Najlepiej dodać je w pierwszej fazie gotowania, a sprawią, że zupa nabierze delikatnego i głębokiego smaku. Wystarczy jeden lub dwa listki, aby osiągnąć taki efekt.

Ziele angielskie

Tę przyprawę w postaci kuleczek często dodaje się do polskich potraw. Ziele angielskie odgrywa także dużą rolę w zupie pomidorowej. Nadaje korzennego aromatu i smaku. Ma działanie rozgrzewające. Ziarna ziela angielskiego najlepiej dodać razem z liśćmi laurowymi na początku gotowania zupy.

Chili

Ostre chili idealnie łączy się z pomidorami. To świetny dodatek do zupy pomidorowej, który nadaje jej ostrości, rozgrzewającego charakteru i głębi smaku. Wystarczy mała szczypta mielonego chili, aby zupa pomidorowa zyskała mocny charakter. Ci, którzy lubią pikantne jedzenie, mogą dodać chili świeże lub w płatkach.

Zupa pomidorowa – najlepsze przepisy

Poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych przepisów na pyszne i aromatyczne zupy pomidorowe. Ich smak można podkreślić, dodając Złotą Dziewiątkę. Ten zestaw przypraw i ziół sprawi, że zwykła pomidorówka stanie się kulinarnym majstersztykiem.

