Kiedy smażę pieczarki, dodaję 2 sekretne składniki. Są aromatyczne i smakują jak grzyby leśne

Pieczarki to grzyby, które są do kupienia przez cały rok. Są uniwersalne i świetnie sprawdzają się w wielu potrawach. Mało kto wie, że odpowiednio przyrządzone pieczarki mogą smakować jak grzyby prosto z lasu. Do smażących się na patelni pieczarek warto dodać garść suszonych ziół oraz dwa sekretne składniki, które sprawią, że będą smakować jak grzyby leśne.

Autor: Shutterstock Tak usmażone pieczarki smakują jak grzyby leśne. Dodaj do nich te 2 tajne składniki.

Jak wydobyć smak pieczarek?

Pieczarki to grzyby, które z łatwością można kupić bez względu na porę roku, a ich cena nie zwala z nóg. Stanowią wyśmienity składnik wielu potraw. Można je smażyć, piec i grillować. Dania z pieczarkami są pyszne i zawsze robią wrażenie. Istnieje też kilka sprawdzonych trików, aby pieczarki smakowały jeszcze lepiej. Dzięki nim będą do złudzenia przypominać grzyby leśne.

Jakie przyprawy pasują do pieczarek?

Smak pieczarek smażonych, duszonych czy grillowanych podkręcą suszone zioła. Dzięki nim te popularne grzyby nabiorą głębi. Warto pamiętać, aby nie przesadzić z ilością ziół, które mogą zdominować smak pieczarek. Wystarczy dodać po szczypcie kilku rodzajów suszonych ziół, aby pieczarki zyskały nowy obłędny smak.

smażone pieczarki – bazylia, oregano, tymianek, słodka i ostra papryka, czosnek

– bazylia, oregano, tymianek, słodka i ostra papryka, czosnek duszone pieczarki – oregano, czosnek, majeranek, tymianek

– oregano, czosnek, majeranek, tymianek grillowane pieczarki – zioła prowansalskie, oregano, tymianek, rozmaryn, słodka papryka

Co dodać do pieczarek, żeby smakowały jak grzyby leśne?

Oprócz suszonych ziół do pieczarek można dodać także dwa inne składniki, które sprawią, że grzyby zyskają wyborny smak. Będą do złudzenia przypominać te z lasu. Aż trudno uwierzyć, że te produkty mogą tak bardzo wpłynąć na smak pieczarek. Czym więc podkręcić smażone pieczarki, aby smakowały jak grzyby leśne?

Pierwszym tajnym składnikiem, który warto dodać do pieczarek, jest wino białe lub czerwone. To dzięki niemu pieczarki mają bogatszy smak i doskonały aromat. Najlepiej dodawać je pod koniec smażenia. Na patelnię należy wlać około 1/4 szklanki czerwonego wina na pół kilograma pieczarek. Grzyby smaży się, aż cały alkohol odparuje.

Jakie wino wybrać do pieczarek?

Białe wino – zwykle używa się wytrawnego lub półwytrawnego białego wina, takiego jak Sauvignon Blanc, Pinot Grigio lub Chardonnay. Białe wino jest delikatne i najlepiej pasuje do potraw z pieczarkami.

– zwykle używa się wytrawnego lub półwytrawnego białego wina, takiego jak Sauvignon Blanc, Pinot Grigio lub Chardonnay. Białe wino jest delikatne i najlepiej pasuje do potraw z pieczarkami. Czerwone wino – sprawdzi się Pinot Noir, Merlot lub Chianti. Wykorzystuje się do mięs i sosów z pieczarkami. Należy pamiętać, aby używać go ostrożnie, ponieważ może przyciemnić kolor potrawy.

Drugim dodatkiem do pieczarek jest produkt, który zwykle wykorzystuje się w daniach kuchni azjatyckiej, czyli sos sojowy. To świetny sposób na wzbogacenie i nadanie smażonym grzybom smaku umami. Sos sojowy pomaga wydobyć więcej naturalności i nadaje głębi. Dzięki niemu pieczarki smakują zupełnie jak grzyby leśne. Nadaje także pięknego brązowego koloru, co sprawia, że prezentują się bardziej apetycznie. Należy pamiętać, ze sos sojowy jest dość słony. Trzeba uważać, aby z nim nie przesadzić. Na pół kilograma pieczarek wystarczą 2 łyżki sosu sojowego.

Jak smacznie przyrządzić pieczarki?

Jeżeli lubicie pieczarki i dania z nimi roli głównej, poniżej znajdziecie proste i sprawdzone przepisy. Potrawy, w których pieczarki grają główną rolę, są pyszne i aromatyczne. Dzięki dodatkowi suszonych ziół, wina i sosu sojowego będą smakować jeszcze lepiej. Zobaczcie, jak zrobić pyszne pieczarki do obiadu i nie tylko.

