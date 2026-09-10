Nikt o tym nie mówi! Zrób ten sok z czeremchy z 3 składników i wzmocnij odporność przed zimą

Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska
2026-09-10 20:05

Czeremchowy sok, poza swoim unikalnym aromatem i intensywnym smakiem, obfituje również w liczne wartościowe substancje korzystne dla zdrowia, w tym witaminy i minerały. Właśnie dlatego warto mieć w domowej spiżarni samodzielnie przygotowany napój z owoców czeremchy. Ten nieskomplikowany przepis pozwoli Wam sporządzić zapas kilku butelek soku czeremchowego, by cieszyć się nim przez całą zimę. Odkryjcie wypróbowaną recepturę na czeremchowy sok, która wymaga zaledwie trzech składników.

sok z czeremchy
Autor: Shutterstock Idealny na zimie sok z czeremchy to zastrzyk zdrowia zamknięty w słoiku.

Właściwości soku z czeremchy

Czeremcha i jej wpływ na zdrowie znane są od tysięcy lat. Wykorzystywano ją już w starożytności. Czeremcha jest bogata w witaminy i minerały. Pozytywnie wpływa na zdrowie i zapewnia prawidłową pracę całego organizmu. Zawiera błonnik, rutynę, karotenoidy i flawonoid oraz naturalne barwniki roślinne. Owoce czeremchy to źródło witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy. Jest skarbnicą antyoksydantów. To związki, które neutralizują wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia, a także działają przeciw rozwojowi chorób serca i oczu, cukrzycy, udarom oraz nowotworom. Owoce czeremchy są bogate w potas, wapń i fosfor.

Czeremcha wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwkaszlowe. Łagodzi infekcje związane z górnymi drogami oddechowymi. Pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jest wskazana w problemach z układem pokarmowym i zapewnia prawidłową pracę wątroby. Łagodzi stres, lęki i zmęczenie.

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Jak zrobić domowy sok z czeremchy?

Przepis na sok czeremchowy nie jest skomplikowany. Aby przetwory z czeremchy udały się za pierwszym razem, należy postępować według przepisu.

Owoce czeremchy na sok powinny być dojrzałe o napiętej i błyszczącej skórce. Ich barwa powinna być bardzo ciemna, prawie czarna. Najlepiej zbierać je na przełomie sierpnia i września.

Po zebraniu owoce czeremchy należy przebrać, oczyścić i umyć. Następnie gotuje się je około 20 minut w wodzie. Tak przygotowane owoce odstawia się na całą noc, a kolejnego dnia odcedza. Ponownie zagotowuje się je w wodzie i odciska. Najlepsza będzie do tego gaza. Warto też założyć rękawiczki, ponieważ owoce mogą zafarbować skórę dłoni. Sok, który powstał po odciśnięciu owoców czeremchy, przelewa się do garnka i zagotowuje razem z cukrem. Do soku zamiast cukru można też dodać płynny miód. Gorący, gęsty i aromatyczny sok przelewa się do słoików lub butelek. Przetwory z czeremchy warto zapasteryzować. Sok czeremchowy przechowuje się w ciemnym i suchym miejscu jak szafka kuchenna czy spiżarnia.

Jak stosować sok z czeremchy?

Domowy sok czeremchowy ma intensywny aromat i wyrazisty smak. Dzięki dodatkowi cukru lub miodu jest w sam raz słodki. Wykorzystuje się go tak samo jak inne domowe soki owocowe. Pysznie smakuje wymieszany z wodą. W lecie można przygotować z niego orzeźwiającą lemoniadę, dodając do wody z sokiem czeremchowym plasterki cytryny, listki świeżej mięty i kostki lodu. Podkręci smak drinków z alkoholem. Odrobina soku z czeremchy wzbogaci herbatę w jesienne i zimowe wieczory. Już jeden kubek herbaty z sokiem czeremchowym rozgrzeje, doda energii i dostarczy niezbędnych substancji odżywczych.

Sok z czeremchy – przepis krok po kroku

Składniki:

  • 2 kg świeżych owoców czeremchy
  • 6 szklanek wody
  • 500 g cukru

Przygotowanie:

1. Przebrane, oczyszczone i umyte owoce czeremchy przełożyć do garnka. Wlać 4 szklanki wody i zagotować. Zmniejszyć ogień i gotować około 15 minut.

2. Garnek zestawić z ognia, przykryć ściereczką i odstawić na całą noc.

3. Następnego dnia przecedzić przez sitko, a owoce przełożyć do rondelka. Wlać 2 szklanki wody i zagotować.

4. Owoce odcisnąć z nadmiaru wody za pomocą gazy. Powstały sok przelać do garnka i wsypać cukier. Wymieszać i zagotować.

5. Gorący sok przelać do wyparzonych i osuszonych słoików lub butelek. Zapasteryzować.

6. Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu.

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