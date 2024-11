Drinki z wódką – 5 popularnych i niezawodnych przepisów

Wódka to najpopularniejsza baza do różnorodnych drinków, dzięki której powstaje największa liczba koktajli. To ulubiony wysokoprocentowy alkohol w Polsce, idealny do tworzenia smakowitych napojów wyskokowych. Przedstawiamy pięć najpopularniejszych przepisów na drinki z wódką!

Wódka – baza do drinków

Wódka to wysokoprocentowy alkohol, który wytwarza się poprzez zmieszanie w odpowiednich proporcjach spirytusu rektyfikowanego z wodą. Można pić ją bez dodatków, tylko schłodzoną i używać jako składnika do rożnych drinków. Nazwa pochodzi od słowa woda. Niegdyś miała wiele znaczeń. W ten sposób nazywano kosmetyki czy leki, a pierwszy zachowany zapis słowa wódka pochodzi z czasów średniowiecznych.

Polska wódka jest na liście Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Zgodnie z aktualną definicją z 2013 roku, polską wódkę można produkować z żyta, jęczmienia, owsa, pszenicy, pszenżyta lub ziemniaków, które muszą pochodzić z terytorium Polski. Według znawców trunek należy serwować schłodzony do temperatury od 6 do 8 stopni C.

Legenda głosi, że w 1915 roku na ulicę Ząbkowską w Warszawie wylano 10 000 000 litrów wódki. Za tę sytuacje odpowiedzialni byli rosyjscy żołnierze, którzy opuszczając Warszawę w 1915 roku, dostali rozkaz zniszczenia zapasów alkoholu.

W czasach przedwojennych wódkę podawano w mikadkach, czyli szklaneczkach o pojemności około 50 ml. Wiele osób wpadało do barów, aby wypić mikadkę wódki pod katolika. Oznaczało to wypicie wódki, którą zagryzało się śledziem. W dawniejszych czasach kieliszek wódki był obowiązkowym dodatkiem do dania w postaci nóżek w galarecie.

Miłośnikiem tego wysokoprocentowego alkoholu z Polski był malarz Pablo Picasso. Zwykł mawiać, że trzy niezwykłe wynalazki XX wieku to blues, kubizm i polska wódka.

Drinki z wódką

Drinki z wódką są uniwersalne i uświetnią niejedną imprezę. Pija się je podczas świętowania urodzin, narodzin dziecka, na weselach czy na zwykłych domówkach. Przepisów na drinki z wódką nigdy nie ma za dużo, więc warto sprawdzić te najpopularniejsze, których przygotowanie jest proste, a składniki niedrogie.

Sex on the beach

To jeden z najpopularniejszych koktajli na całym świecie. Według legendy wymyślił go barman Ted z Confetti's Bar na Florydzie w USA w 1987 roku podczas konkursu promującego brzoskwiniowy likier. Barman wybrał nazwę ze względu na powody, dla których Floryda jest tak chętnie odwiedzana.

80 ml wódki

80 ml soku pomarańczowego

80 ml soku żurawinowego

40 ml likieru brzoskwiniowego

kostki lodu

Do wysokich szklanek do połowy włożyć kostki lodu i wlać sok żurawinowy.

Do shakera wlać sok pomarańczowy, wódkę i likier brzoskwiniowy. Wymieszać.

Delikatnie wlać po kostkach lodu, aby nie wymieszać alkoholi z sokiem żurawinowym. Powinny powstać warstwy.

Przed wypiciem można wymieszać.

Wściekły pies

Bardzo prosty i szybki drink serwowany w postaci shota. Jest to wódka ze słodką końcówką w postaci syropu malinowego i ostrym posmakiem, który zawdzięcza dodatkowi kilku kropli pikantnego sosu tabasco.

2/3 kieliszka wódki

1/3 kieliszka soku malinowego

kilka kropli sosu tabasco

Do kieliszka wlać wódkę.

Po ściance kieliszka wąskim strumieniem wlać sok malinowy i dodać kilka kropli sosu tabasco.

Kamikadze

Prosty i bardzo popularny orzeźwiający shot w obłędnie niebieskim kolorze. Składa się z trzech składników, które miesza się w równych proporcjach. Historia tego prostego drinka z wódką sięga lat 70., kiedy na rynku pokazał się alkohol o intrygującej nazwie Blue Curacao. Nazwa nawiązuje do sposobu podawania i pijania shotów. Powinno się je pić po cztery kieliszki na głowę jeden po drugim w szybkim tempie.

50 ml wódki

50 ml Blue Curacao

50 ml soku z cytryny lub limonki

Do shakera przełożyć kostki lodu i wlać pozostałe składniki. Energicznie wstrząsać przez dłuższą chwilę.

Przelać przez sitko do czterech kieliszków.

Cosmopolitan

To drink, którego wielką fanką była Carrie Bradshaw i jej przyjaciółki z serialu „Sex w wielkim mieście”. Koktajl to połączenie wódki cytrynowej z likierem Cointreau, sokiem żurawinowym i z limonki. Jest orzeźwiający i ma słodko-kwaśny smak.

40 ml wódki cytrynowej

30 ml soku żurawinowego

15 ml likieru Cointreau lub Triple Sec

15 ml soku z limonki

kostki lodu

Wszystkie składniki przełożyć do w shakera i energicznie wstrząsać przez kilka chwil.

Przelać przez sitko do kieliszka koktajlowego i udekorować skórką cytrynową lub z limonki.

Paradise Bay

Egzotyczny drink składający się z czterech kolorowych warstw. Przyciąga wzrok i pysznie smakuje. Koktajl składa się z wódki, Blue Curacao, grenadyny, soku pomarańczowego i kostek lodu. Podaje się go w wysokich szklankach o pojemności 400 ml.

150 ml soku pomarańczowego (można zwiększyć do 200 ml)

80 ml wódki

40 ml likieru Blue Curacao

kilka kropli grenadyny

kostki lodu

Na dno szklanki wlać kilka kropel grenadyny i do połowy wypełnić kostkami lodu.

Delikatnie po kostkach lodu wlać sok pomarańczowy.

Wódkę i Blue Curacao wymieszać w shakerze. Wlać delikatnie po kostkach lodu do szklanki.

Podawać udekorowane świeżymi owocami jak pomarańcza czy truskawka.

Zobacz wideo i poznaj przepisy na niskokaloryczne drinki.

