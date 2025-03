Wielkanocne kalendarium – Twój niezawodny plan na perfekcyjne święta! Sprawdź, jak krok po kroku zorganizować wszystko na czas!

Nie daj się przedświątecznej gorączce! Zaplanuj przygotowania wcześniej i rozłóż gotowanie na kilka dni. Wykorzystaj kuchennych sprzymierzeńców – lodówkę, zamrażarkę i zgrzewarkę próżniową – by wszystko poszło sprawnie. Oto gotowy harmonogram i praktyczne triki, dzięki którym Wielkanoc minie bez stresu!

Autor: Shutterstock Potrawy na wielkanocne śniadanie przygotuj zawczasu, żeby się nie zmęczyć.

Spis treści

14 dni przed Wielkanocą

To najlepszy czas, aby zrobić wielkanocne zakupy. Warto zastanowić się, co chcemy kupić i jakie mamy zapasy w lodówce – tak, aby nie marnować żywności.

Podczas Wielkanocy na stołach królują pieczenie – w postaci schabu, cielęciny, indyka, kurczaka, gęsi lub kaczki. Jak wybrać sztukę mięsa na pieczeń? Najlepiej, gdy waży ona ok. 1,5 kg – mniejszy kawałek mógłby obeschnąć w piekarniku, a większy będzie trudno upiec równomiernie.

Mięso przeznaczone na pieczeń od razu przyprawić, zamknąć w szczelnym woreczku lub jeszcze lepiej w woreczku próżniowym bez powietrza i zamrozić. Wtedy wystarczy w Wielki Piątek przełożyć mięso z zamrażarki do lodówki, by w sobotę upiec mięsa podawane na zimno.

8 dni przed Wielkanocą

Tego dnia dobrze jest przygotować ciasto drożdżowe oraz ciasto kruche. Oba te ciasta świetnie znoszą mrożenie i mogą spokojnie poczekać na swój czas w zamrażarce.

7 dni przed, w Palmową Niedzielę

Pasztet to jedno z tradycyjnych dań kuchni polskiej. Jednak przygotowanie pasztetu jest dość czasochłonne. Warto podzielić pracę na etapy. Na tydzień przed świętami upiec lub udusić mięso przeznaczone na pasztet. Gotowe mięso zamrozić, aby je rozmrozić w przedświąteczną środę, a w czwartek zmielić i upiec.

4 dni przed Wielkanocą

To dobry dzień na przyrządzenie i zamarynowanie mięs, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej. Zostawiamy je w lodówce, gdzie mogą czekać na swoją kolej 3-4 dni. Mięso poddane maceracji najlepiej umieścić w szczelnym pojemniku do marynowania. Ideą pojemnika do marynowania jest to, że cały proces trwa od kilku do kilkunastu minut, oczywiście mięso może dalej pozostać w pojemniku, aż do upieczenia, ale samo marynowanie dzięki pojemnikowi trwa tylko chwilę, zamiast kilku godzin.

W środę można przygotować zakwas na żurek – powinno się go robić od 3 do 5 dni przed gotowaniem zupy.

3 dni przed Wielkanocą

To czas na udekorowanie domu i przygotowanie świątecznego stołu. Prasujemy obrusy, przygotowujemy wielkanocne stroiki i kompletujemy zastawę. Tak, aby w niedzielę nic nas nie zaskoczyło!

Na 4 dni przed Wielkanocą dobrze jest przygotować jedno z najpopularniejszych, świątecznych dań, czyli pasztet.

2 dni przed Wielkanocą

Wielki Piątek to najlepszy dzień na upieczenie wielkanocnych ciast. To także czas na przystrojenie wielkanocnego koszyczka i przygotowanie znajdujących się w nim smakołyków. Gotujemy jajka przeznaczone do święcenia i ozdabiania i dekorujemy je.

W tym dniu możemy też przygotować świąteczne dodatki: chrzan i ćwikłę.

Chrzan może być bazą dla różnych dodatków do mięs. Można połączyć go np. z burakami, ze śmietaną, z jabłkiem czy konfiturą z żurawiny. Przede wszystkim jest dodawany do żuru czy białego barszczu, ale może posłużyć też jako baza do sosu chrzanowego. Tarty chrzan szybko ciemnieje - aby tego uniknąć, zakwaśmy go sokiem z cytryny lub octem.

1 dzień przed Wielkanocą

Tego dnia przygotowuje się żurek.

Ten najsmaczniejszy jest przygotowywany na wywarze mięsnym, np. z wędzonki. Przyprawy, które najbardziej lubi żurek, to majeranek oraz kminek - ten ostatni warto rozetrzeć przed wsypaniem do garnka dla nadania głębszego aromatu. Jeśli domownicy preferują łagodniejsze smaki, dodajmy do żurku śmietanę. Ziemniaki do zupy należy ugotować osobno - pod wpływem kwaśnego wywaru mogą stać się niesmaczne i twarde.

Wielka Sobota to dzień, w którym gotujemy jajka, czyli symbol Wielkanocy.

W tym dniu możemy przygotować sałatki na wielkanocne śniadanie. Ważne, by nie dodawać do nich dressingu – powinien on połączyć składniki tuż przed podaniem sałatki na stół.

Wielkanoc - czas na świąteczną ucztę!

Wielka Niedziela i Lany Poniedziałek to wreszcie upragniona uczta! Siedząc przy rodzinnym stole, nie zapominajmy jednak o świeżych warzywach, które posłużą nam jako doskonały dodatek do półmisków z wędlinami. A zatem: pomidory, rzodkiewka, szczypiorek, rzeżucha. Po całym tygodniu przygotowań pozostaje tylko cieszyć się rodzinną atmosferą Świąt Wielkanocnych. Smacznego!

Przypominamy, że choć większość z nas tradycyjnie w Wielkanoc oczekuje suto zastawionego stołu, to jednak podawajmy na nie niezbyt duże porcje smakołyków - zwłaszcza sałatek. Zawsze możemy dołożyć potraw. Natomiast te sałatki, które w nadmiarze wylądowały na stole i spędziły na nim kilka godzin, powinniśmy wyrzucić. Mięsa pieczone i wędzone znoszą taki pobyt lepiej, ale obsychają i stają się po prostu nieapetyczne.