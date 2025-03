Smardze – wiosenne rarytasy! Gdzie można legalnie zbierać te wyjątkowe grzyby?

8:06

Smardze to jedne z najbardziej cenionych wiosennych grzybów – zachwycają wyjątkowym smakiem i intensywnym aromatem. Pojawiają się już w kwietniu (czasem wcześniej), a sezon na nie trwa około miesiąc, zależnie od pogody. Choć w Polsce dziko rosnące smardze są objęte ochroną, istnieją legalne sposoby, by cieszyć się ich niezwykłym smakiem. Sprawdź, gdzie i jak można je zbierać bez łamania przepisów!

Autor: Shutterstock Smardze - wiosenne grzyby

Spis treści

Jak smakują smardze?

Smardze to jedne z najszlachetniejszych polskich grzybów. Niektórzy uważają, że przy nich mogą się schować nawet borowiki. Smardze mają wspaniały aromat z nutą orzechów oraz kruchy i delikatny miąższ. Zazwyczaj przygotowuje się dania ze świeżych smardzy, ale jeśli dysponujemy ich sporą ilością, warto część ususzyć. Wystarczy jeden suszony smardz, by podbić smak niejednej potrawy, nie tylko grzybowej.

Gdzie rosną smardze?

Niestety dzisiejsi grzybiarze, zwłaszcza ci młodsi, mogą nawet nie wiedzieć, jak te grzyby wyglądają, bo prawie zupełnie zniknęły z naszych lasów. Przyczyną jest prawdopodobnie degradacja środowiska, bo smardze to grzyby bardzo wymagające. Pojawiają się jednak niekiedy w starodrzewach, ale również na skraju łąk, przy drogach, w parkach. Lubią stanowiska podmokłe, więc wyrastają często w łęgach, w zaroślach nadrzecznych.

Czy wolno zbierać smardze?

Zobaczyć dziś rosnącego smardza to rzecz dość rzadka. Ale czy grzybiarz, któremu się przytrafi taka gratka, może go wziąć do domu? Absolutnie nie! Wszystkie gatunki smardzów występujące w Polsce poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni są objęte ochroną i wpisane do „Czerwonej listy roślin i grzybów Polski” jako gatunki rzadkie. Z tego powodu nie wolno ich zbierać ze stanowisk naturalnych.

Smardze z własnego ogródka

Jeśli natomiast się zdarzy, że smardze wyrosną nie w liściastym lesie, lecz na czyjejś prywatnej działce lub w ogródku – wtedy oczywiście można je zebrać. Czasem te pyszne grzyby pojawiają się na korze, którą wysypuje się rabaty – najczęściej wyrastają w drugim roku po wysypaniu kory i potem znikają bezpowrotnie. Ale jeśli ktoś chce mieć te ciekawe grzyby w swoim ogrodzie, a przy okazji spróbować, jak smakują – jest taka możliwość. Wystarczy zakupić gotową mieszankę podłoża uprzednio zaszczepioną grzybnią smardzową.

Smardze nie wszędzie są pod ochroną

Smardze można zbierać w innych krajach europejskich: na Słowacji, w Czechach, w Austrii, na Ukrainie, w Danii i Norwegii, Francji oraz Turcji (pamiętajmy, by były to okazy dorosłe, nie niszczmy zbyt młodych osobników).

Smardze - przepisy:

Smardze zapiekane ze szparagami, czyli pomysł na wiosenne danie

Omlet ze smardzami i szparagami: wykwintne wiosenne danie łatwe w przygotowaniu

Smardze zapiekane ze szparagami, czyli pomysł na wiosenne danie

Smardze w cieście naleśnikowym: pomysł na pierwsze wiosenne grzyby

Pieczony łosoś z brokułami i smardzami

Jak mrozić grzyby? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sezon na grzyby - czy wiesz, kiedy się pojawiają najpopularniejsze gatunki? Pytanie 1 z 9 Borowiki zbieramy... od maja do września we wrześniu i w październiku od lipca do października Następne pytanie