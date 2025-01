Śniadania bez węglowodanów? To prostsze, niż myślisz! Co zjeść, by dobrze zacząć dzień na diecie low carb?

Śniadanie to fundament dnia, który powinien dostarczyć energii i cennych składników odżywczych. Coraz większą popularność zyskują diety ograniczające węglowodany lub całkowicie je eliminujące. Jak skomponować pyszne i sycące śniadanie w wersji low carb? Sprawdź nasze najlepsze przepisy i zacznij dzień zdrowo i pełen energii!

Dieta bez węglowodanów

Diety oparte na spożywaniu małej ilości węglowodanów znane są już od lat 70. XX wieku, kiedy taki sposób odżywania opracował kardiolog Robert Atkins z Nowego Jorku. W Polsce podobną dietę, zwaną optymalną, wprowadził dietetyk Jan Kwaśniewski. Do diet niskowęglowodanowych zalicza się również paleo, Dukana, czy South Beach.

Śniadanie bez węglowodanów

Węglowodany odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, dostarczając potrzebnej energii. Istnieją dwa rodzaje węglowodanów:

węglowodany proste – łatwo się trawią i dostarczają mało energii, występują naturalnie w owocach, produktach mlecznych i przetworzonych jak białe pieczywo, makarony, cukier;

– łatwo się trawią i dostarczają mało energii, występują naturalnie w owocach, produktach mlecznych i przetworzonych jak białe pieczywo, makarony, cukier; węglowodany złożone – trudniejsze do strawienia, zawierają dużo błonnika i dodają energii, występują w mące pełnoziarnistej, makaronach razowych i w warzywach.

Z czego składa się śniadanie niskowęglowodanowe? Posiłek złożony jest głównie z białek i tłuszczów, a węglowodany nie powinny przekraczać 25 proc. Śniadanie bez węglowodanów to nie więcej niż 10 proc. ich zawartości. Taki posiłek zapewnia małe wchłanianie glukozy do krwi. Dzięki temu nie odkłada się ona w organizmie i nie powoduje wzrostu tkanki tłuszczowej. Jedzenie śniadań bez węglowodanów sprzyja zrzuceniu zbędnych kilogramów i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Nie można też zapominać o regularnych ćwiczeniach i piciu niegazowanej wody.

Co na śniadanie w diecie niskowęglowodanowej?

Posiłek, w którym nie ma węglowodanów, powinien składać się z produktów o wysokiej zawartości białka i tłuszczów. Co zamiast węglowodanów na śniadanie? W czasie diety niskowęglowodanowej warto przyrządzać dania z twarogu, śmietany, kefiru, serka wiejskiego, serów oraz jajek. W śniadaniowym menu powinno znaleźć się mięso, ryby, orzechy, awokado i warzywa z niską zawartością węglowodanów. Tradycyjne pieczywo zastąpią keto bułki i keto tortille.

Jakie produkty jeść na śniadanie bez węglowodanów?

Jaja – to łatwy i szybki pomysł na pyszne śniadanie. Omlet, sadzone lub ugotowane na twardo jajka to podstawa niskowęglowodanowego śniadania. Do jajek pasują warzywa, sery czy wędlina.

– to łatwy i szybki pomysł na pyszne śniadanie. Omlet, sadzone lub ugotowane na twardo jajka to podstawa niskowęglowodanowego śniadania. Do jajek pasują warzywa, sery czy wędlina. Wędliny i mięso – produkty o niskiej zawartości węglowodanów, które doskonale łączą się z warzywami i jajkami. Najlepiej wybierać wędliny chude i dobrej jakości. Można jeść nie tylko drób, czyli kurczaka i indyka, ale i wieprzowinę, cielęcinę i wołowinę.

– produkty o niskiej zawartości węglowodanów, które doskonale łączą się z warzywami i jajkami. Najlepiej wybierać wędliny chude i dobrej jakości. Można jeść nie tylko drób, czyli kurczaka i indyka, ale i wieprzowinę, cielęcinę i wołowinę. Ryby – to źródło białka i kwasów omega-3. Można spożywać ryby świeże i wędzone. Warto jeść pstrągi, śledzie, łososie i makrele atlantycką.

– to źródło białka i kwasów omega-3. Można spożywać ryby świeże i wędzone. Warto jeść pstrągi, śledzie, łososie i makrele atlantycką. Sery – w ich składzie nie ma lub jest bardzo mało węglowodanów. To doskonałe źródło białka. Do przyrządzania dań śniadaniowych można wykorzystywać ser pleśniowy, cheddar czy parmezanem.

– w ich składzie nie ma lub jest bardzo mało węglowodanów. To doskonałe źródło białka. Do przyrządzania dań śniadaniowych można wykorzystywać ser pleśniowy, cheddar czy parmezanem. Warzywa – pyszny dodatek do wielu przepisów na śniadania low carb. Pieczarki, por i papryka sprawdzą się w śniadaniach na ciepło. Z kolei ogórki, pomidory i rzodkiewki można jeść na surowo i są smakowitym uzupełnieniem posiłku.

– pyszny dodatek do wielu przepisów na śniadania low carb. Pieczarki, por i papryka sprawdzą się w śniadaniach na ciepło. Z kolei ogórki, pomidory i rzodkiewki można jeść na surowo i są smakowitym uzupełnieniem posiłku. Owoce – można dodawać je do potraw śniadaniowych lub jeść jako dodatek. Należy wybierać owoce z niską zawartością cukru. Najlepsze będą jabłka, gruszki, grejpfruty, jagody, wiśnie, morele, brzoskwinie i figi.

– można dodawać je do potraw śniadaniowych lub jeść jako dodatek. Należy wybierać owoce z niską zawartością cukru. Najlepsze będą jabłka, gruszki, grejpfruty, jagody, wiśnie, morele, brzoskwinie i figi. Orzechy i migdały – naturalne produkty, które zawierają bardzo mało węglowodanów i mnóstwo zdrowych składników odżywczych. To pyszny pomysł na dodatek do kefiru lub sałatki.

Śniadanie bez węglowodanów – przepisy

Śniadanie bez węglowodanów powinno mieć odpowiednią wartość energetyczną. Posiłek ma zapewnić sytość i dostarczyć energii na wiele godzin. Śniadania low carb można spożywać w każdym rodzaju diety. Przepisy na śniadania bez węglowodanów nie są skomplikowane, robi się je szybko i są wyjątkowo smaczne. Dodatkową zaletą jest to, że śniadanie bez węglowodanów sprawdzi się też w pracy. Wystarczy zapakować je do pojemnika i zabrać ze sobą na wynos.

Zobacz wideo i dowiedz się, na czym polega dieta białkowa.

