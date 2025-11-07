Jak odróżnić cynamon cejloński od chińskiego? Zwróć uwagę na te szczegóły

Przyprawa o korzennym aromacie znana była już starożytnym Egipcie. Sprowadzano ją z dalekich Chin, ale tylko władcy mogli się nią delektować. Obecnie używa się jej do ciast, słodkich wypieków i dań wytrawnych. Cynamon, bo to on właśnie mowa, nadaje niepowtarzalnego smaku i aromatu. Przyprawę można bez problemu kupić w prawie każdym sklepie, ale jej jakość nie zawsze jest dobra. Jak odróżnić cynamon chiński od cejlońskiego?

Cynamon – król przypraw

Aromatyczny cynamon zyskał popularność już w czasach starożytnych. Wówczas jego wartość przewyższała nawet złoto i tylko nieliczni mogli rozkoszować się tą korzenną przyprawą. Dziś cynamon jest łatwo dostępny i chętnie wykorzystywany w najróżniejszych przepisach. Dodaje się go do ciast, ciasteczek i innych słodkich wypieków. Jest popularną przyprawą w daniach kuchni azjatyckiej.

W marketach i sklepach spożywczych cynamonu nie brakuje. Ma go w swojej ofercie wielu producentów przypraw. Kupując mielony cynamon w torebkach czy korę, warto zwrócić uwagę na pochodzenie przyprawy. Dostępny jest cynamon chiński i cejloński. Jak je odróżnić i który wybrać?

Zarówno cynamon cejloński jak i chiński mają podobny smak i aromat. Jednak różnią się od siebie pod względem wyglądu, koloru i kruchości. Jak rozpoznać cynamon cejloński, a jak chiński?

Cynamon cejloński

Cynamon cejloński pochodzi ze Sri Lanki i Madagaskaru. Pozyskuje się go z kory wiecznie zielonych drzew cynamonowca. Ma jasnobrązową barwę i postać delikatnych warstw zwiniętych w rulonik. Jest kruchy i łatwo go złamać. W smaku jest delikatny.

W składzie cynamonu cejlońskiego występuje bardzo mała ilość kumaryny. Jest to związek chemiczny, który spożywany w nadmiarze może być szkodliwy dla zdrowia. Szczególnie negatywnie wpływa na pracę nerek i wątroby.

Cynamon chiński

Cynamon pochodzący z Chin jest najpopularniejszy i to właśnie jego zmieloną postać można kupić w sklepach. Cynamon chiński ma ciemny rdzawo-czerwony kolor, jest twardy i dość gruby. Zwiniętą w rulonik korę trudno złamać.

Cynamon chiński zawiera duże ilości kumaryny, która jest wykazuje negatywny wpływ na zdrowie. Substancja ta naturalnie występuje w roślinach, ale spożycie jej w większych ilościach może być toksyczne dla organizmu.

Dlaczego warto jeść cynamon cejloński?

Cynamon cejloński to wysokiej jakości przyprawa korzenna. Wykorzystuje się ją w wielu przepisach kulinarnych. Nadaje przyjemnego smaku i charakterystycznego aromatu. Jednak walory smakowe to nie wszystkie jej zalety. Cynamon pochodzący ze Sri Lanki ma także pozytywny wpływ na zdrowie.

Na co pomaga cynamon? Przyprawa sprowadzana se Sri Lanki zawiera około 80 związków aromatycznych. Jest pomocny w obniżeniu poziomu cholesterolu i pozytywnie wpływa na aktywizację insuliny. Jest bogaty w przeciwutleniacze, które usuwają wolne rodniki i chronią przed nowotworami. Przyprawa pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego i może być pomocna w problemach z trawieniem. Cynamon cejloński wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Cynamon jest skarbnicą wapnia, żelaza, magnezu i cynku. W jego składzie znajduje się też sporo witaminy K, E i B6.

Dlaczego warto wzbogacać ciasta cynamonem cejlońskim?

Ta aromatyczna przyprawa idealnie łączy się z różnymi składnikami, tworząc obłędne słodkie wypieki. Jaki efekt można uzyskać, dodając cynamon cejloński do ciasta?

Smak – cynamon nadaje ciastu charakterystyczny głęboki i złożony korzenny smak.

– cynamon nadaje ciastu charakterystyczny głęboki i złożony korzenny smak. Aromat – zapach cynamonu jest bardzo przyjemny, a wypieki z jego dodatkiem stają się wyjątkowo aromatyczne.

– zapach cynamonu jest bardzo przyjemny, a wypieki z jego dodatkiem stają się wyjątkowo aromatyczne. Słodycz – cynamon może wzmocnić słodki smak ciasta, nawet jeśli wypiek nie zawiera zbyt dużo cukru.

– cynamon może wzmocnić słodki smak ciasta, nawet jeśli wypiek nie zawiera zbyt dużo cukru. Dłuższa świeżość – przyprawa wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co może przedłużyć świeżość domowego ciasta.

– przyprawa wykazuje właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co może przedłużyć świeżość domowego ciasta. Wygląd – cynamon nadaje słodkim wypiekom piękny kolor, dzięki czemu prezentują się apetycznie i efektownie.

Jak stosować cynamon cejloński?

Tę korzenną przyprawę można wykorzystywać w najróżniejszych przepisach kulinarnych. Poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych receptur, w których cynamon zagrał bardzo ważną rolę.

