Z 2 tanich składników i wody robię zdrowy napój. Reguluje metabolizm i podkręca urodę

2025-09-23 12:59

Płatki owsiane to produkt, który zawsze warto mieć w domu. Są pełne zdrowych substancji odżywczych i można je wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest woda owsiana z dodatkiem siemienia lnianego, która ostatnio staje się prawdziwym hitem. Jakie właściwości ma woda owsiano-lniana? Dlaczego warto ją pić i jak zrobić ją w domu?

woda owsiano-lniana
Autor: Shutterstock Idealna na diecie i po treningu. Ta woda z 2 składników sprawi, że poczujesz się lepiej.

Jakie właściwości ma woda owsiano-lniana?

Woda owsiano-lniana to połączenie dwóch łatwo dostępnych i niedrogich składników. Płatki owsiane i siemię lniane są świetnym źródłem witamin, minerałów i substancji odżywczych, które pozytywnie wpływają na zdrowie. Woda z ich dodatkiem daje doskonały efekt, ponieważ łączy prozdrowotne korzyści obu składników. Jakie więc właściwości wykazuje woda owsiano-lniana?

  • Skarbnica witamin i minerałów – woda zawiera witaminy z grupy B, magnez, żelazo, cynk i fosfor.
  • Źródło antyoksydantów – dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy napój chroni komórki przed uszkodzeniami i zwalcza wolne rodniki.
  • Poprawa trawienia – błonnik zawarty w obu składnikach wspiera przemianę materii i perystaltykę jelit.
  • Uczucie sytości – napój z płatków owsianych i siemienia lnianego pomaga kontrolować apetyt i wspomaga odchudzanie.
  • Regulacja poziomu cukru i cholesterolu – dzięki zawartości błonnika rozpuszczalnego w płatkach owsianych i kwasów omega-3 w siemieniu lnianym napój pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy i cholesterolu.
  • Działanie przeciwzapalne – oba składniki pomagają zwalczać stany zapalne w organizmie.
  • Wsparcia dla zdrowia serca – woda korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.
  • Zastrzyk dla urody – woda pozytywnie wpływa na stan skóry, włosów i paznokci.
  • Nawodnienie – napój doskonale nawadnia organizm.

Jak zrobić wodę owsiano-lnianą? Przepis krok po kroku

Przepis na wodę z płatków owsianych i siemienia lnianego nie jest trudny. Z przygotowaniem tego pełnego zdrowia eliksiru poradzi sobie każdy. Na liście składników znalazły się tylko trzy tanie produkty. Napój przygotowuje się z płatków owsianych, siemienia lnianego i przegotowanej letniej wody. Aby poznać smak i niezwykłe właściwości tej wody, należy uzbroić się w cierpliwości. Jest gotowa dopiero po 10 godzinach. Przyda się dzbanek lub większy słoik, blender i sitko.

Jak można zrobić pełną zdrowia wodę owsiano-lnianą? Wystarczy wybrać ten prosty przepis. Z podanych w przepisie proporcji wychodzą dwie porcje zacnego napoju.

Składniki:

  • 500 ml przegotowanej letniej wody
  • 50 g płatków owsianych
  • 2 łyżeczki zmielonego siemienia lnianego

Przygotowanie: 

1. Do dzbanka lub słoika wsypać płatki owsiane i siemię lniane.

2. Wlać letnią wodę i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

3. Wstawić do lodówki na minimum 10 godzin.

4. Następnie zmiksować na gładko i przecedzić przez drobne sitko.

5. Przelać do szklanek i wypić od razu.

Jak pić wodę owsiano-lnianą?

Woda z płatków owsianych i siemienia lnianego to doskonałe uzupełnienie codziennego menu. Dostarcza całej gamy prozdrowotnych składników odżywczych i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Idealnie sprawdzi się podczas diety odchudzającej, ponieważ reguluje metabolizm i daje uczucie sytości. Jak więc stosować wodę owsiano-lnianą? Najlepiej pić jedną szklankę dziennie. Napój można wzbogacić miodem, sokiem z cytryny lub plasterkiem świeżego imbiru.

  • Na czczo – woda pobudza trawienie, dodaje energii i zapewnia uczucie sytości na dłużej.
  • Przed posiłkiem – wypita 30 minut przed posiłkiem zmniejsza apetyt i pomaga kontrolować porcje.
  • Między posiłkami – woda owsiano-lniana to dobry napój między posiłkami, który utrzymuje prawidłowe nawodnienie.
  • Po treningu – napój uzupełnia elektrolity i wspomaga regenerację ciała po wysiłku.

Osoby, które zmagają się z chorobami przewodu pokarmowego, cukrzycą lub problemami z tarczycą powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną regularnie pić wodę owsiano-lnianą.

Zobacz galerię i poznaj proste przepisy na pełne smaku i zdrowia napary. 

W formie: Płatki owsiane
napar z bożej trawki
Zobacz galerię 10 zdjęć
Beszamel SE Google News
Anna Szulc-Górska
Anna Szulc-Górska

To Cię Zainteresuje

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Sięgnij po nową książkę „Siemię lniane. Uzdrawiająca moc”. Odkryj niezwykły potencjał tych ziarenek

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Kalendarz grzybiarza – poznaj najlepsze miesiące na kurki, podgrzybki i borowiki

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Czy od 1 października czekają nas wyższe rachunki? Ekspert o systemie kaucyjnym

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Rusza „Smakujesz – głosujesz”! Weź udział w plebiscycie i wybierz najlepszy warszawski catering

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Brzoskwinie na talerzu – 19 obłędnych przepisów, które odmienią twoje menu

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Ewa Wachowicz zdradza swój sposób na idealne ciasto ze śliwkami. Smakuje obłędnie!

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Beszamel poleca „Air Fryer dla smakoszy”. Nowa książka Pawła Lorocha już w sprzedaży

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?

Chłodzące dania i napoje na upały – co jeść i pić, by poczuć ulgę w największy skwar?