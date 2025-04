Ta prosta sałatka z pora skradła moje serce. Robotę robi tu aksamitny sos jogurtowy

Jaką sałatkę zrobić do obiadu? Jeżeli szukacie odpowiedzi na to kulinarne pytanie, znajdziecie ją w tym przepisie. Prosta sałatka z pora z aksamitnym sosem jogurtowym świetnie podkreśli smak mięsnych i wegetariańskich obiadów. Poznajcie sprawdzony przepis i zobaczcie, jak szybko można zrobić prostą sałatkę z pora z jogurtowym sosem.

Autor: Shutterstock Prostą surówkę do obiadu zrobisz z pora i tych składników. Za jej pyszny smak odpowiada sos jogurtowy.

Z czego zrobić prostą sałatkę do obiadu?

Kolorowe sałatki to idealny dodatek do obiadów. Pyszne i chrupiące warzywa znakomicie komponują się z różnymi potrawami, podkreślając ich wyśmienity smak. Właśnie taka jest prosta sałatka z pora z delikatnym sosem. Aby ją przygotować, wystarczy kilka niedrogich produktów – warzyw i składników do sosu. Są łatwo dostępne i można je kupić przez cały rok.

Przygotowana według tego przepisu sałatka składa się z pora, marchewki i jabłka. Składniki scala sos przygotowany na bazie jogurtu greckiego z dodatkiem musztardy, miodu, soku z cytryny i przypraw. Przyjemnym dodatkiem jest szczypiorek, który nieco zaostrza smak delikatnego sosu.

Jak zrobić prostą sałatkę z pora do obiadu?

Przepis na smaczną domową sałatkę z pora z dodatkiem sosu jest nie tylko łatwy. To błyskawiczny przepis na pełen smaku i zdrowia warzywny dodatek do obiadu. Można więc przyrządzić tę wyborną sałatkę porową nawet w ostatniej chwili. Dodatkową zaletą tego przepisu jest to, że sałatka jest niezwykle lekka i bogata w wiele prozdrowotnych składników. Idealnie sprawdzi się na diecie odchudzającej.

Jak więc zrobić w domu prostą sałatkę z pora z sosem jogurtowym? Z tym przepisem jest to nieskomplikowane i ekspresowe. Pokrojonego w plasterki pora warto sparzyć wrzątkiem, aby pozbyć się goryczki. Dzięki temu stanie się miękki, ale nie straci koloru. Do pora dodaje się startą marchewkę i pokrojone w kostkę jabłko. Na koniec wlewa się sos jogurtowy z dodatkiem szczypiorku. Gotowe!

Do czego pasuje prosta sałatka z pora?

Smaczna i zdrowa sałatka z pora z obłędnym sosem jogurtowym to doskonały dodatek do obiadu. Poniżej znajdziecie kilka pomysłów na dania obiadowe, do których warto przygotować tę znakomitą i prostą sałatkę z pora, którą uzupełnia jogurtowy sos.

Prosta sałatka z pora z sosem – przepis krok po kroku

Składniki:

1 por (tylko biała część)

2 jabłka

1 marchewka

sos:

1 pęczek szczypiorku

3 łyżki jogurtu greckiego

2 łyżki soku z cytryny

1 łyżeczka musztardy

1 łyżeczka miodu

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Do miseczki przełożyć jogurt grecki, majonez, musztardę i miód. Wlać sok z cytryny i dodać posiekany szczypiorek. Doprawić solą i pieprzem. Dokładnie wymieszać i odstawić.

2. Por pokroić na cienkie plasterki i przełożyć na sitko. Sparzyć wrzątkiem. Odstawić do odcieknięcia.

3. Plasterki pora przełożyć do miski. Dodać startą na tarce marchewkę oraz pokrojone w kostkę jabłko. Wymieszać.

4. Wlać sos i dokładnie wymieszać.

5. Sałatkę wstawić do lodówki na 30 minut.

6. Podawać jako dodatek do obiadu.

