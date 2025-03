Z Turcji przywiozłam ten prosty przepis. Placki z tartej cukinii z tym serem to mistrzostwo świata

Kuchnia turecka to bogactwo smaków, aromatów i wpływów kulturowych. Wśród wielu pysznych przepisów jeden wyróżnia się szczególnie. Mücver, czyli placki z cukinii, zachwycają głębokim smakiem i obłędnym aromatem. To tradycyjne tureckie danie można łatwo i szybko zrobić w domu. Oto przepis na mücver, czyli placki z cukinii po turecku.

Autor: Shutterstock Ten przepis pochodzi z kuchni tureckiej. Tak dobrych placków z cukinii jeszcze nie jedliście.

Co to jest mücver?

Mücver to tradycyjne tureckie danie. Są to placki warzywne przygotowane ze startej cukinii i innych warzyw z dodatkiem sera solankowego. To właśnie ten składnik sprawia, że placki są tak smaczne. Turcy dodają ser lor peyniri, ale można też wzbogacić je grecką fetą. Smak placków podkreślają świeże zioła, takie jak natka pietruszki, mięta czy koperek.

Jak zrobić mücver?

Pyszne i chrupiące placki z tartej cukinii po turecku wcale nie są trudne. Chociaż przepis pochodzi z kuchni tureckiej, wszystkie składniki można kupić w naszych sklepach. Są dostępne przez cały rok, więc znakomite placki z cukinii mogą często gościć na talerzach. Zaletą tego przepisu jest także krótki czas przygotowania. Tureckie placki z cukinii są gotowe w niecałe pół godziny.

Jak więc usmażyć tureckie placki z tartej cukinii wzbogacone słonym serem? Mücver są nie tylko łatwe, ale i błyskawiczne. Najlepiej się o tym przekonać, wybierając ten prosty i sprawdzony przepis.

1. krok – starcie cukinii i marchewki

2. krok – połączenie warzyw z pozostałymi składnikami

3. krok – usmażenie placków z cukinii po turecku na patelni

Jak podawać mücver?

Mücver to tradycyjne placki kuchni tureckiej. Są bezpieczne dla wegetarian, ponieważ nie zawierają mięsa. Tureckie placki z tartej cukinii są pyszne i mają wszechstronne zastosowanie. Podaje się jako przystawkę, przekąskę, dodatek do obiadu lub na lekki lunch. Można serwować je i na ciepło, i na zimno. Najlepiej smakują z domowym sosem czosnkowym lub tzatziki.

Mücver – przepis na tureckie placki z tartej cukinii

Składniki:

2 cukinie

100 g sera feta lub innego solankowego

60 g mąki pszennej

1 czerwona cebula

1 marchew

1 pęczek natki pietruszki

2 jajka

sól, pieprz

oliwa z oliwek do smażenia

Przygotowanie:

1. Obrane cukinie i marchewkę zetrzeć na tarce. Przełożyć na sitko, lekko posolić i odstawić na 10 minut. Następnie odsączyć z nadmiaru wody i przełożyć do miski.

2. Dodać pokrojoną w drobną kostkę cebulę i ser feta. Wsypać posiekaną natkę pietruszki i wymieszać.

3. Wbić jajka i doprawić solą oraz pieprzem. Wymieszać, aż składniki się połączą.

4. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i za pomocą łyżki nakładać porcje ciasta, formując okrągłe placki. Smażyć z obu stron, aż nabiorą złotego koloru. Po usmażeniu przekładać placki na deskę wyłożoną ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

5. Podawać jako przekąskę, na lunch lub jako dodatek do obiadu.

