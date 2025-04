Takie pulpety z piekarnika robię raz w tygodniu. Rodzina pokochała je od pierwszego kęsa

Pyszne domowe pulpety to świetny pomysł na obiad. W tym przepisie przyrządza się je nieco inaczej. Nie trzeba ich smażyć, ani gotować. Pulpety piecze się w piekarniku, dzięki czemu są soczyste i smakują znakomicie. Z dodatkiem warzywnego sosu stanowią wyśmienity posiłek dla całej rodziny. Zobaczcie, jak zrobić pulpety z piekarnika, które oczarują smakiem.

Autor: Shutterstock Zamiast na patelni, zrób w piekarniku. Te pyszne pulpety to tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu.

Czy można upiec pulpety w piekarniku?

Domowych pulpetów z mięsa mielonego nie trzeba smażyć, ani gotować. Można upiec je w piekarniku. Ta metoda sprawia, że pulpety są miękkie i soczyste, zawierają mniej tłuszczu i są łatwiejsze do zrobienia.

Zastanawiacie się, czy lepiej smażyć pulpety na patelni czy piec je w piekarniku? Zobaczcie, dlaczego warto przygotować pyszne i aromatyczne pieczone pulpety.

Mniej tłuszczu – nie trzeba używać dużej ilości oleju, jak przy smażeniu, dzięki czemu pulpety są lżejsze i zdrowsze.

– nie trzeba używać dużej ilości oleju, jak przy smażeniu, dzięki czemu pulpety są lżejsze i zdrowsze. Równomierne pieczenie – piekarnik zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, więc pulpety pieką się równo z każdej strony.

– piekarnik zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła, więc pulpety pieką się równo z każdej strony. Wygoda – pieczenie pulpetów w piekarniku pozwala na przygotowanie większej porcji naraz.

– pieczenie pulpetów w piekarniku pozwala na przygotowanie większej porcji naraz. Mniej bałaganu – dzięki temu, że pulpety piecze się w piekarniku, można zachować porządek i czystość w kuchni.

Z czego zrobić pulpety z piekarnika?

Lista składników, z których przygotowuje się masę mięsną na pulpety nie jest długa. Znalazło się na niej mięso mielone wieprzowe, ale sprawdzi się też drobiowe. Dodaje się także namoczoną w mleku kajzerkę, podsmażoną cebulę z czosnkiem, jajko, natkę pietruszki i przyprawy.

Uzupełnieniem obiadu z pieczonymi pulpetami jest sos warzywny zabielony śmietaną. Dzięki niemu danie jest kompletne, jeszcze smaczniejsze i sycące. Sos do pulpetów przygotowuje się na bazie bulionu warzywnego z krojonych pomidorów z puszki, marchewki i czerwonej papryki z dodatkiem koncentratu pomidorowego i przypraw. Sos warzywny idealnie komponuje się z pieczonymi pulpetami.

Jak zrobić pulpety z piekarnika?

Soczyste pulpety pieczone w piecu są nie tylko pyszne, ale i łatwe. Przepis nie jest skomplikowany, a postępując według niego krok po kroku danie uda się i zachwyci każdego, kto go spróbuje.

Jak więc robi się pulpety w piekarniku? Pierwszym krokiem jest przygotowanie sosu warzywnego. Następnie robi się pulpety i układa na sosie w formie do zapiekania. Tak przygotowane danie wstawia się do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piecze około 40 minut.

Jak podawać pulpety z piekarnika?

Znakomite pulpety z piekarnika podane z sosem warzywnym to pyszny pomysł na rodzinny obiad. Danie smakuje wybornie i zachwyca aromatem. Do pulpetów pieczonych można podać kremowe purèe lub frytki. Doskonałym uzupełnieniem obiadu są domowe surówki, które podeślą smak potrawy i dostarczą wielu cennych składników odżywczych.

Pulpety z piekarnika – przepis krok po kroku

Składniki

Pulpety:

500 g mięsa mielonego wieprzowego

1/2 szklanki mleka

1 kajzerka

1 cebula

1 jajko

1 ząbek czosnku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 łyżka oleju

1 łyżeczka mielonej słodkiej papryki

sól, pieprz

sos:

1 puszka krojonych pomidorów

1 szklanka bulionu warzywnego

200 g kwaśnej śmietany 12%

2 marchewki

1 czerwona papryka

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżka oleju

sól i pieprz

Przygotowanie

1. Na patelni rozgrzać olej i smażyć na nim startą na tarce marchewkę i pokrojoną w kostkę paprykę, aż warzywa staną się miękkie.

2. Wlać bulion warzywny. Dodać krojone pomidory i koncentrat pomidorowy. Wymieszać.

3. Odlać kilka łyżek sosu i wymieszać ze śmietaną. Wlać na patelnię i wymieszać. Podgrzewać kilka minut, a następnie przelać do formy do zapiekania i odstawić do ostygnięcia.

4. Kajzerkę zalać mlekiem i odstawić na kilka minut.

5. Na patelni rozgrzać olej i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę, często mieszając. Patelnię zestawić z ognia.

6. Mięso mielone przełożyć do miski. Dodać podsmażoną cebulę z czosnkiem, odciśniętą z mleka kajzerkę i natkę pietruszki. Wbić jajko i doprawić solą, pieprzem i papryką. Wymieszać.

7. Zwilżonymi wodą dłońmi formować okrągłe pulpety i układać na sosie w formie do zapiekania.

8. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec 20 minut.

9. Podawać na obiad z chrupiącą surówką.

