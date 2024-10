Do piekarnika włóż 3 cytryny. Po godzinie będzie czysty i lśniący jak nowy

Cytryny to egzotyczne owoce, które mają wszechstronne zastosowanie w przepisach kulinarnych. Mało kto wie, że sprawdzają się także jako naturalny środek do czyszczenia. Dzięki prostemu patentowi z cytryną w roli głównej można łatwo i szybko wyczyścić brudny piekarnik. Jak to zrobić? Oto łatwy sposób na umycie piekarnika cytryną.

Autor: Shutterstock Czysty piekarnik bez szorowania? Wystarczą 3 cytryny i naczynie żaroodporne.

Co włożyć do piekarnika, żeby był jak nowy?

Piekarnik to jedno z najczęściej wykorzystywanych urządzeń AGD w domu. Szybko się brudzi, a na ściankach i drzwiczkach powstają trudne do usunięcia przypalenia. Wyczyszczenie takiego piekarnika wymaga czasu i cierpliwości. Nie trzeba jednak wydawać pieniędzy na specjalistyczne preparaty. Piekarnik można wyczyścić za pomocą cytryny. Ten egzotyczny owoc wykazuje właściwości odświeżające i bakteriobójcze. Błyskawicznie poradzi sobie z zaschniętym brudem, przypaleniami i tłuszczem, a także zneutralizuje przykre zapachy. Patent z cytryną sprawia, że piekarnik jest jest nowy i ma przyjemny aromat bez szorowania.

Jak wyczyścić piekarnik cytryną?

W internecie można znaleźć mnóstwo pomysłów na zawsze czysty piekarnik. Istnieje sporo domowych sposobów, aby pozbyć się brudu, tłuszczu i przypaleń. Jednak trik z sokiem i skórką z cytryny bije inne na głowę. Pozwala łatwo i szybko wyczyścić brudny piekarnik. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania, ponieważ piekarnik staje się jak nowy bez szorowania. To doskonała i ekologiczna metoda nie tylko dla osób niezbyt cierpliwych i zapracowanych. Każdy kto używa piekarnika, powinien przekonać się sam, jak metoda na czysty piekarnik z cytryną może ułatwić życie.

Jak więc wyczyścić piekarnik za pomocą cytryny?

nagrzać piekarnik do 150 stopni C

pokroić 3 cytryny na połówki i wycisnąć z nich sok

wlać niewielką ilość wody i sok cytrynowy do naczynia żaroodpornego, włożyć skórki po cytrynie

wstawić naczynie do gorącego piekarnika

ustawić timer na 60 minut

uchylić drzwiczki i odczekać 10 minut

wyjąć naczynie żaroodporne z cytrynami

przetrzeć ścianki i drzwiczki piekarnika ręcznikami papierowymi lub ściereczką

Jeżeli piekarnik długo nie były myty i nazbierało się w nim sporo brudu, tłuszczu i przypaleń, trik z cytryną warto powtórzyć. Za drugim razem nawet najstarsze zabrudzenia powinny bez problemu zniknąć z piekarnika na zawsze.

Patent z cytryną można wykorzystać także do umycia kuchenki mikrofalowej. Naczynie z wodą, sokiem cytrynowym i skórkami po cytrynie należy wstawić do mikrofali, ustawić najwyższą temperaturę i włączyć na 5 minut. Po tym czasie wnętrze trzeba jeszcze przetrzeć do sucha.

