Kurczaka nacieram tym serkiem i wstawiam do piekarnika. Ten szybki obiad sprawdza się zawsze

12:01

Co zrobić z serkiem topionym? To wszechstronny składnik, który można wykorzystać do wielu dań. Sprawdzi się w prostych przekąskach i bardziej skomplikowanych potrawach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje prosty przepis na pieczonego kurczaka z serkiem topionym. Zobaczcie, jak go zrobić i poznajcie szybki przepis na znakomity obiad dla całej rodziny.

Autor: Shutterstock Kiedy nie masz czasu, zrób tego pieczonego kurczaka. Tajemnicą jego smaku jest ten niedrogi serek.

Spis treści

Pieczony kurczak z serkiem topionym – składniki

Do przyrządzenia pełnego smaku i aromatu pieczonego kurczaka na obiad wykorzystuje się tylko kilka produktów. Lista składników jest krótka i znalazło się na niej tylko sześć artykułów spożywczych oraz dwie przyprawy, które każdy ma w domu. Aż trudno uwierzyć, że to wyborne danie obiadowe robi się z tak małej liczny składników. Oprócz serków topionych do kurczaka dodaje się inny ser, który podkręca smak potrawy. Dzięki włoskiej mozzarelli danie smakuje obłędnie.

Co jest potrzebne, aby upiec pysznego kurczaka według tego przepisu? Wszystkie produkty są łatwo dostępne w wielu sklepach i można je kupić przez cały rok.

pierś kurczaka

serki topione – śmietankowe lub w innych smakach

ser mozzarella

śmietana

żółtko

czosnek

przyprawy – sól i świeżo zmielony czarny pieprz

Jak zrobić pieczonego kurczaka z serkiem topionym?

To wyśmienite danie, które zachwyca smakiem i aromatem, jest nie tylko łatwe. To szybki przepis na pyszny obiad dla całej rodziny. Przygotowanie zajmuje kilka minut, a resztę pracy wykonuje piekarnik. Kiedy kurczak się piecze, można przygotować domową surówkę i ugotować ziemniaki lub ryż.

Jak więc robi się pysznego kurczaka wzbogaconego serkiem topionym? To łatwy przepis, który nie wymaga długich godzin w kuchni. Kurczaka nie trzeba marynować i czekać, aż mięso przejdzie przyprawami. To znacznie skraca czas przygotowania. Wystarczy doprawić filety z kurczaka solą i świeżo zmielonym pieprzem, a następnie natrzeć je serkiem topionym. Tak przygotowanego kurczaka układa się w formie do zapiekania i zalewa śmietaną wymieszaną z mozzarellą i pozostałymi składnikami. Formę wstawia się do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C. Czas pieczenia wynosi pół godziny.

Jak podawać pieczonego kurczaka z serkiem topionym?

To wyśmienite danie na rodzinny obiad warto podać z różnymi dodatkami, które sprawią, że posiłek będzie jeszcze bardziej sycący. Do kurczaka z dodatkiem serków topionych świetnie pasują ziemniaki pieczone lub gotowane. Można też podać frytki z batatów lub cukinii. Obiad uświetnią domowe surówki. Z tym smacznym daniem pysznie komponują się surówki z kapusty. Sprawdzi się też domowy sos czosnkowy.

Kurczak z serkiem topionym – przepis krok po kroku

Składniki:

800 g piersi kurczaka

100 g startego sera mozzarella

4 serki topione śmietankowe

1 żółtko

2 ząbki czosnku

1 łyżka śmietany

sól, pieprz

Przygotowanie:

1. Mozzarellę wymieszać ze śmietaną i żółtkiem. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i doprawić solą oraz pieprzem.

2. Pierś kurczaka doprawić solą i pieprzem z każdej strony.

3. Filety natrzeć serkami topionymi i ułożyć w formie do zapiekania. Wyłożyć mozzarellę ze śmietaną.

4. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec około 30 minut.

5. Podawać na obiad z ziemniakami i chrupiącą surówką.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na udka i podudzia z kurczaka, które z łatwością przygotujesz w domu.

Beszamel: Kurczak - wartość odżywcza mięsa z kurczaka, właściwości, zastosowanie kulinarne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.