Szukasz pomysłu na mięso na Wielkanoc? Te 13 dań robi największe wrażenie przy stole

Które mięso wybrać na wielkanocny obiad? Szybki przewodnik

Nie każde danie sprawdzi się w każdej kuchni i przy każdym stole. Dlatego zamiast zgadywać, warto dopasować mięso do tego, ile masz czasu i jaki efekt chcesz osiągnąć.

Masz mało czasu? Postaw na prostotę

Wybierz mięsa, które nie wymagają długiego marynowania ani pilnowania w piekarniku. Sprawdzą się np. pieczone udka z kurczaka, schab w rękawie czy mięsa duszone w sosie. To bezpieczne opcje, które trudno zepsuć.

Chcesz zrobić efekt „wow”? Idź w całość

Tu liczy się wygląd i aromat. Pieczeń, karkówka długo pieczona, nadziewany schab czy rolady – to dania, które robią wrażenie już przy podaniu. Idealne, jeśli obiad ma być centralnym punktem świąt.

Wolisz przygotować wszystko wcześniej? Wybierz sprytne rozwiązania

Niektóre mięsa smakują jeszcze lepiej następnego dnia. Pasztety, pieczenie w sosie czy długo duszone mięsa można zrobić wcześniej i tylko podgrzać. Mniej stresu, więcej kontroli.

Szukasz czegoś lżejszego?

Postaw na drób – kurczaka lub indyka. Są delikatniejsze, szybciej się pieką i łatwiej je przyprawić w świeży, wiosenny sposób.

Najczęstsze błędy przy przygotowywaniu mięsa na Wielkanoc

Nawet najlepszy przepis nie pomoże, jeśli wkradnie się jeden z tych klasycznych błędów. Warto je znać, żeby uniknąć rozczarowania przy stole.

Zbyt wysoka temperatura pieczenia. To najprostsza droga do suchego mięsa. Lepiej piec dłużej w niższej temperaturze – mięso zachowa soczystość i będzie bardziej kruche. Brak czasu na „odpoczynek” mięsa. Po wyjęciu z piekarnika mięso powinno chwilę poleżeć. Jeśli pokroisz je od razu, wszystkie soki wypłyną na deskę zamiast zostać w środku. Za mało przypraw lub ich brak balansu. Mięso potrzebuje smaku. Sól, kwasowość (np. cytryna, ocet), odrobina słodyczy i tłuszcz – dopiero razem tworzą pełny efekt. Pomijanie marynowania (albo zbyt krótkie). Kilka godzin robi ogromną różnicę. Marynata nie tylko nadaje smak, ale też poprawia strukturę mięsa. Brak kontroli nad wilgotnością. Zbyt suche środowisko w piekarniku wysusza mięso. Warto używać rękawa do pieczenia, przykrycia lub podlewać mięso w trakcie.

Szynka wolno pieczona

Powolne pieczeni wydobywa najlepszy smak wieprzowiny. Warto poświęcić trochę czasu i piec w niższych temperaturach. Dzięki temu szynka jest soczysta i krucha.

Oto przepis: Najlepsza szynka wolno pieczona z pomidorami

i Autor: Shutterstock Rozpływające się w ustach mięso pieczonej szynki

i Autor: Shutterstock Szynka pieczona, świąteczna, z jabłkami

Szynka pieczona z jabłkami

Od wieków wieprzowina ma się doskonale w parze z jabłkami. Enzymy zawarte w tych owocach zmiękczają szynkę. Mięso staje się soczyste i kruche. Po prostu palce lizać!

Wypróbuj łatwy przepis: Szynka pieczona z jabłkami

i Autor: Shutterstock Szynka pieczona, świąteczna, z jabłkami

Szynka pieczona w chlebie

Żadna biesiada nie może się obyć bez szynki pieczonej w chlebie. Zdradzę Ci sekret tego sprytnego pomysłu. Najpierw szynkę należy upiec. Potem oblepia się ją ciastem chlebowym. I powtórnie piecze.

Koniecznie wypróbuj: Szynka pieczona w chlebie

i Autor: Archiwum serwisu Schab pieczony nadany śliwkami suszonymi to klasyka wśród pieczonych mięs - zawsze lubiana.

Schab pieczony ze śliwkami

Wieprzowy schab środkowy ze śliwką to moje ulubione danie świąteczne. Przygotowanie jest łatwe. Efekt oszałamiający. Po przekrojeniu mięsa ze środka łypie na nas suszona śliwka. Nadaje mięsu smak i kruchość. Zobacz również wskazówki: Jak naciąć i upiec schab nadziewany śliwką lub owocami suszonymi? Wskazówki i przepisy

Dla chętnych łatwy przepis: Schab pieczony ze śliwkami

i Autor: Shutterstock Przepis na wielkanocny schab faszerowany morelami i ananasem

Schab faszerowany morelami i ananasem

Wieprzowina lubi owoce. Dlatego jeśli nie pasuje Ci suszona śliwka, wypróbuj przepis z morelami i ananasem. Wszystkie te owoce zawierają enzymy zmiękczające mięso.

Spróbuj przygotować: Schab faszerowany morelami i ananasem

i Autor: Shutterstock Kolorowy schab pieczony, nadziewany serem feta ze szpinakiem i papryką, podany z pieczonymi batatami

Pieczony schab z kolorowym nadzieniem

Kolorowe i wyraziste nadzienie z sera feta, szpinaku i papryki pięknie komponuje się z pysznym mięsem. Tak upieczony schab pięknie prezentuje się na półmisku. Przed przystąpieniem do pieczenia zobacz także: Jak naciąć i zwinąć schab na roladę? Jak upiec schab z farszem? Wskazówki i porady

Oto łatwy przepis na: Pieczony schab nadziewany serem feta ze szpinakiem i papryką

i Autor: Shutterstock Schab w sosie śmietanowo-grzybowym.

Schab w sosie

Schab duszony lub pieczony w sosie to doskonały wybór. Wręcz idealny na wielkanocny stół. Można go podać z ziemniakami lub kluskami. Zarówno dorośli, jak i dzieci, wszyscy biesiadnicy będą zachwyceni.

Wypróbuj przepis na: Schab w sosie śmietanowo-grzybowym

i Autor: Shutterstock Schab karkowy pieczony z warzywami

Schab karkowy pieczony z warzywami

Soczysty schab karkowy pieczony z warzywami to danie przepyszne. Tak przygotowany schab karkowy jest miękki Wprost rozpływa się w ustach.

Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na: Soczysty schab karkowy pieczony z warzywami

i Autor: Shutterstock Pieczona karkówka zawsze cieszy się powodzeniem podczas rodzinnego obiadu

Schab karkowy z czosnkiem

Tłusty schab karkowy najlepiej konweniuje z czosnkiem. Ta przyprawa jest wprost stworzona do schabu karkowego. Nadaje mu wyrazisty smak.

Przy najbliższej okazji wypróbuj przepis: Schab karkowy szpikowany czosnkiem

Karkówka według Magdy Gessler

W naszym spisie mięs na wielkanocny stół nie może zabraknąć karkówki pieczonej w ziołach. Przepis na karkówkę mistrzyni rondla Magdy Gessler jest łatwy do przygotowania.

Koniecznie wypróbuj przepis na: Karkówka w ziołach według Magdy Gessler

i Autor: Archiwum serwisu Pieczona golonka pasuje na przyjęcie w domu lub ogrodzie.

Golonka pieczona po podlasku

Golonka po podlasku jest bardzo smaczna. Krucha i soczysta golonka rozpływa się w ustach. Przygotowanie jest łatwe.

Wypróbuj koniecznie przepis na: Golonka po podlasku

i Autor: Shutterstock Pieczona w piwie golonka to pyszne danie obiadowe nie tylko dla prawdziwych mężczyzn.

Golonka pieczona po bawarsku

Golonka pieczona w piwie po bawarsku to klasyka gatunku. Kruche i soczyste mięso daje nieziemską rozkosz.

Wypróbuj przepis na: Golonka w piwie po bawarsku

i Autor: Shutterstock Golonka na ziemniakach w kapuście kiszonej

Golonka po staropolsku

Wypróbowane sposoby są najlepsze. Golonka pieczona po staropolsku na ziemniakach w kapuście kiszonej jest szalenie pyszna.

Spróbuj i oceń sama: Golonka na ziemniakach w kapuście kiszonej