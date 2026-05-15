Zapomnij o parzeniu pomidorów. Ten sposób sprawia, że skórka schodzi sama

Po co w ogóle obierać pomidory?

Skórka, choć jadalna, potrafi zepsuć gładką konsystencję sosów, zup krem czy przecierów. Bywa też ciężkostrawna, zwłaszcza dla dzieci czy osób z wrażliwym żołądkiem. Co więcej, to właśnie w skórce najczęściej gromadzą się pestycydy, więc jej usunięcie to dodatkowy plus dla zdrowia. Chcesz przygotować idealnie gładki sos pomidorowy lub domowy przecier? Obieranie to klucz do sukcesu.

Błyskawiczny trik z mikrofalówką

Jeśli masz w kuchni mikrofalówkę, możesz zapomnieć o bałaganie związanym z parzeniem pomidorów we wrzątku. Ta metoda jest nie tylko szybsza, ale też pozwala zaoszczędzić wodę i energię.

Jak to zrobić krok po kroku:

Umyj dokładnie pomidory. Na spodzie każdego z nich zrób płytkie nacięcie w kształcie litery "X". Umieść warzywa w naczyniu przeznaczonym do użytku w mikrofalówce. Podgrzewaj je na wysokiej mocy przez około 30-60 sekund. Czas zależy od mocy urządzenia i wielkości pomidorów. Obserwuj je – gdy skórka zacznie pękać i odchodzić od miąższu, są gotowe. Ostrożnie wyjmij gorące pomidory. Po chwili skórka powinna dać się usunąć bez najmniejszego problemu.

Inne sprytne sposoby na obieranie pomidorów

Nie każdy ma w domu mikrofalówkę, ale istnieją również inne skuteczne metody, które warto znać.

Opalanie nad palnikiem. To idealna opcja dla posiadaczy kuchenki gazowej. Nabij pomidora na widelec i opalaj go nad małym ogniem, obracając co chwilę. Gdy skórka zacznie czernieć i pękać, zdejmij ją z ognia i po ostygnięciu z łatwością obierz.

Metoda z zamrażalnikiem. Ten sposób wymaga więcej czasu, ale jest niezwykle prosty. Umyte i nacięte pomidory włóż do zamrażarki na kilka godzin. Po wyjęciu wystarczy zostawić je na kilkanaście minut w temperaturze pokojowej lub zanurzyć je na chwilę w ciepłej wodzie. Skórka, pod wpływem szoku termicznego, zacznie sama pękać i zsuwać się z miąższu niemal bez Twojej pomocy.

Pieczenie w piekarniku. Jeśli planujesz przygotować z pomidorów sos lub zupę, możesz je upiec. Ułóż warzywa w naczyniu żaroodpornym i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 15 minut. Gdy skórka zacznie się marszczyć i odchodzić, pomidory są gotowe do dalszej obróbki.

Dzięki tym prostym, ale genialnym sposobom, obieranie pomidorów przestanie być kuchennym koszmarem. Ciesz się gładkimi sosami i przetworami, bez zbędnego wysiłku i z uśmiechem na twarzy.

