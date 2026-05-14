Młode ziemniaki z air fryera. Sprawdziliśmy hit TikToka i jedna rzecz naprawdę zaskakuje

Dlaczego zrobienie młodych ziemniaków w air fryerze jest trudniejsze niż się wydaje

W teorii wszystko brzmi banalnie. Wystarczy wrzucić ziemniaki do urządzenia, dodać odrobinę tłuszczu i poczekać na chrupiący efekt. Problem w tym, że młode ziemniaki mają dużo wilgoci i właśnie dlatego bardzo łatwo zrobić z nich coś pomiędzy gotowaniem a pieczeniem. Zamiast chrupiącej skórki pojawia się miękka, trochę gumowa powierzchnia, a środek robi się zbyt zbity.

Air fryer rzeczywiście pomaga ten problem ograniczyć, bo bardzo intensywnie „owiewa” ziemniaki gorącym powietrzem. Dzięki temu szybciej łapią kolor i przypieczone brzegi. I trzeba przyznać, że przy małych młodych ziemniakach ten efekt naprawdę potrafi być imponujący.

TikTok pokazuje jedno, ale pomija najważniejszą rzecz

Na filmach wszystko wygląda spektakularnie. Ziemniaki chrupią przy każdym ugryzieniu, para leci po przekrojeniu, a skórka wygląda jak po smażeniu. Tylko że większość tych nagrań nie mówi o najważniejszym: ziemniaki muszą być naprawdę dobrze osuszone.

To właśnie ten etap zrobił największą różnicę podczas testów. Mokre ziemniaki nie pieką się porządnie — zaczynają bardziej się dusić. Zamiast chrupkości robi się miękka skórka i cały efekt „crispy potato” po prostu znika.

Kiedy natomiast ziemniaki zostały wcześniej podgotowane, dokładnie osuszone i lekko zgniecione, air fryer nagle zaczął pokazywać pełnię możliwości. Brzegi robiły się cienkie i chrupiące, a środek pozostawał miękki i kremowy.

Czy młode ziemniaczki z air fryera są lepsze niż z piekarnika?

I tutaj odpowiedź nie jest już taka jednoznaczna.

Air fryer wygrywa przede wszystkim szybkością. Nie trzeba rozgrzewać całego piekarnika, wszystko robi się szybciej i przy małych porcjach naprawdę łatwo uzyskać bardzo dobrą chrupkość. To świetna opcja dla jednej lub dwóch osób, zwłaszcza latem, kiedy człowiek nie chce zamieniać kuchni w saunę.

Ale piekarnik nadal daje trochę inny efekt. Przy większej ilości ziemniaków łatwiej uzyskać równomierne przypieczenie i bardziej „ogniskowy” charakter. Skórka robi się spokojniej, głębiej rumieni, a ziemniaki mają więcej czasu, żeby nabrać smaku.

Czyli TikTok trochę przesadza, ale nie wymyślił tego trendu całkowicie z niczego.

Co wyszło najlepiej podczas testów

Najbardziej udana wersja była zaskakująco prosta. Małe młode ziemniaki zostały najpierw krótko podgotowane, potem dokładnie osuszone, delikatnie zgniecione i dopiero wtedy trafiły do air fryera. Właśnie takie lekkie „smashowanie” sprawiło, że gorące powietrze mogło mocniej przypiec brzegi.

I to był moment, w którym naprawdę zaczynało się rozumieć popularność tego trendu. Z zewnątrz ziemniaki robiły się chrupiące i złote, a środek pozostawał miękki, prawie maślany.

Największe zaskoczenie? Jak cienka jest granica między „idealnie chrupiące” a „za suche”. Kilka minut za długo i młode ziemniaki błyskawicznie tracą całą swoją kremowość.

Jaka temperatura sprawdziła się najlepiej

Najlepszy efekt dawało pieczenie w 200°C przez około 15–20 minut, chociaż dużo zależało od wielkości ziemniaków. Mniejsze robiły się szybciej, większe potrzebowały dodatkowych kilku minut.

I tu właśnie widać największą różnicę między air fryerem a piekarnikiem: air fryer działa bardziej agresywnie. Szybciej daje kolor i chrupkość, ale wymaga też większej kontroli.

To zdecydowanie nie jest sprzęt typu „wrzuć i zapomnij”.

Czy warto robić młode ziemniaki w air fryerze?

Jeśli ktoś ma już frytkownicę beztłuszczową, odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. To jedna z tych rzeczy, które naprawdę dobrze wychodzą w tym urządzeniu. Zwłaszcza kiedy chodzi o szybki obiad, małą porcję albo wieczorne „coś chrupiącego” bez rozgrzewania piekarnika.

Natomiast kupowanie air fryera wyłącznie dla ziemniaków byłoby już lekką przesadą.

Ale trzeba uczciwie przyznać: dobrze przygotowane młode ziemniaki z air fryera naprawdę potrafią być absurdalnie dobre. Szczególnie wtedy, kiedy człowiek wyciąga je jeszcze gorące, posypuje koperkiem i słyszy to pierwsze chrupnięcie.

Ziemniaki! Dlaczego warto je jeść? Co można zrobić z ziemniaków? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.