Nie wyrzucaj końcówek szparagów! To w nich kryje się esencja smaku. Zobacz 3 genialne przepisy

Jak prawidłowo odłamać zdrewniałe końcówki szparagów?

Zastanawiasz się, gdzie dokładnie odciąć twardą część szparaga, aby nie zmarnować ani kawałka delikatnej łodygi? Okazuje się, że szparag sam podpowie ci najlepsze rozwiązanie. Zamiast używać noża i zgadywać, wystarczy chwycić warzywo obiema rękami i delikatnie je zgiąć. Pęknie ono dokładnie w tym miejscu, w którym kończy się jego krucha i soczysta część, a zaczyna włóknista i zdrewniała. To naturalny punkt przełamania, który gwarantuje, że do dalszej obróbki trafi tylko najlepsza część warzywa.

Ta prosta i intuicyjna metoda pozwala za każdym razem idealnie oddzielić końcówkę, której nie zjemy w całości, ale którą – jak już wiesz – można wspaniale wykorzystać w kuchni. Dzięki temu nie musisz się martwić, że odetniesz zbyt dużo lub zbyt mało.

Wartości odżywcze końcówek szparagów – co zyskujesz, nie wyrzucając ich?

Choć zdrewniałe końcówki nie nadają się do bezpośredniego spożycia, nie oznacza to, że są pozbawione wartości. Wręcz przeciwnie! To w nich skumulowany jest intensywny, charakterystyczny smak i aromat szparagów. Wyrzucając je, pozbywasz się esencji warzywa, która może stać się bazą dla innych potraw. Traktuj je jako cenny składnik, a nie odpad.

Wykorzystując końcówki w kuchni, nie tylko działasz w duchu zero waste, ale przede wszystkim wzbogacasz swoje dania o głęboki, szparagowy posmak, którego nie uzyskasz z żadnego innego produktu. To sprytny sposób na to, by wydobyć z sezonowych warzyw absolutne maksimum smaku i aromatu.

Jak wykorzystać końcówki szparagów?

Zazwyczaj przyrządzając szparagi, ich zdrewniałe końce lądują w koszu z odpadkami bio. Mało kto wie, że końcówki szparagów można wykorzystać i w prosty sposób zamienić je w prawdziwe przysmaki. Przepisy, w których głównym składnikiem są końcówki szparagów, są proste i dość szybkie, a efekt smakowy przechodzi najśmielsze oczekiwania. Dodatkową zaletą wykorzystania tej części szparagów jest to, że generuje się mniej śmieci.

Przepisy z końcówkami szparagów

Przepisy kulinarne, w których wykorzystuje się końcówki szparagów, nie są skomplikowane. Do przygotowania szparagowych przysmaków z resztek nie potrzeba wyszukanych składników. Potrawy robi się szybko i bez przykrych niespodzianek. Wykorzystuje się końcówki szparagów białych i zielonych. Warto pamiętać, aby przed przyrządzeniem dania końce obrać. Dzięki temu ta część szparagów stanie się miękkie.

Polecamy trzy łatwe przepisy na szparagowe końcówki:

kiszone szparagi

zupę z końcówek szparagów

sos do makaronu z końcówek szparagów

Kiszone szparagi – przepis krok po kroku

Składniki

końcówki szparagów z 2 pęczków zielonych szparagów

1 litr wody

1 łyżka soli

2 ząbki czosnku

1 baldach kopru

3 gałązki koperku

kilka ziaren gorczycy

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać. Ułożyć w czystym szklanym słoiku.

2. Do słoika włożyć obrane ząbki czosnku, koperek i baldach koperku.

3. Do wody wsypać sól i dokładnie wymieszać. Wlać do słoika ze szparagami. Słoik zakręcić i odstawić na tydzień.

4. Podawać jako dodatek.

Zupa krem z końcówek szparagów – przepis krok po kroku

Składniki

3 szklanki bulionu warzywnego

końcówki z 1 pęczka szparagów

2 ziemniaki

1/2 szklanki zielonego groszku

2 ząbki pieczonego czosnku

szczypta czarnuszki

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać i pokroić na mniejsze kawałki.

2. Do garnka przełożyć końcówki szparagów, obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i zielony groszek. Wlać bulion warzywny. Zagotować, zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem około 30 minut.

3. Dodać upieczony czosnek i zmiksować zupę na gładki krem. Doprawić solą, pieprzem i czarnuszką.

4. Podawać z chlebem lub grzankami.

Sos do makaronu z końcówek szparagów – przepis krok po kroku

Składniki

końcówki 1 pęczka zielonych szparagów

1/3 szklanki śmietanki 30%

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

szczypta gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Przygotowanie

1. Umyte i osuszone zdrewniałe końcówki szparagów obrać i pokroić na mniejsze kawałki. Gotować w małej ilości osolonej wody 30 minut. Odcedzić i odstawić.

2. Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek i smażyć na niej cebulę, aż się zeszkli. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę, często mieszając. Dodać ugotowane końcówki szparagów, delikatnie wlać śmietankę i wymieszać. Smażyć około 3 minut.

3. Sos zblendować na gładko i doprawić solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową.

4. Podawać z makaronem.

Domowy bulion warzywny z końcówek szparagów – uniwersalna baza do wielu potraw

Końcówki szparagów to doskonały materiał na aromatyczny, domowy bulion warzywny. Przygotowanie go jest banalnie proste. Wystarczy zalać końcówki zimną wodą, dodać klasyczne warzywa bulionowe jak marchew, pietruszkę i seler, a także liść laurowy oraz ziele angielskie. Całość należy gotować na małym ogniu przez około 30-40 minut. Po tym czasie wywar należy jedynie odcedzić.

Taki bulion stanowi idealną, pełną smaku bazę do zup krem, risotto czy sosów, nadając im głębokiego, szparagowego aromatu. Jeśli przygotowujesz danie z białych szparagów, do bulionu możesz dorzucić także ich obierki, co jeszcze bardziej zintensyfikuje smak. To uniwersalny i prosty patent, który podniesie jakość wielu twoich dań.