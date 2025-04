Kiedy posiać rzeżuchę, aby wyrosła na Wielkanoc?

15:33

Rzeżucha pojawi się na wielu wielkanocnych stołach. Może to być zwykły talerzyk z zieloną rzeżuchą, czasem rzeżuchę wysiewa się nadając jej kształt krzewu czy zajączka. Ważne jest jednak, by zdobiła wielkanocny stół. Kiedy ją posiać, by była odpowiedniej wielkości na same święta?

Autor: Shutterstock, Shutterstock Rzeżuchę można posiać w małych naczyniach czy skorupkach jajek. Takie małe rzeżuchowe ogródki można ustawić przy nakryciu każdego biesiadnika.

Spis treści

Rzeżucha na Wielkanoc

Rzeżucha nieodłącznie kojarzona jest ze świętami wielkanocnymi i najczęściej pojawia się na naszych stołach tylko w tym świątecznym okresie. Niesłusznie, bo bogactwo znajdujących się w niej mikroelementów i witamin sprawia, że wprowadzenie rzeżuchy do stałego, domowego menu jest bardzo rozsądną decyzją.

Zielona rzeżucha pięknie ozdobi wielkanocny stół, ale też może być świetnym dodatkiem do potraw, np. można nią posypać jaja okraszone majonezem, kanapkę, dodać do warzywnej sałatki czy rozrobić z masłem.

Jak uprawiać rzeżuchę?

Rzeżuchę uprawiać można zarówno na podłożu ziemistym, jak i na wacie bądź ligninie. Najchętniej wybieranym i najłatwiejszym sposobem jest uprawa rzeżuchy na wacie i to właśnie ten sposób jest najbardziej polecany początkującym ogrodnikom. Aby posiać rzeżuchę należy przygotować: płaskie naczynie, watę, nasiona rzeżuchy oraz wodę.

W płaskim naczyniu należy ułożyć watę i obficie posypać ją nasionkami. Całość należy następnie zwilżyć wodą. Nasiona rzeżuchy zaczną kiełkować już po 1-2 dniach, a rzeżucha będzie gotowa do jedzenia po 7-10 dniach.

Pamiętajmy, że rzeżuchę należy podlewać codziennie, niewielkimi porcjami wody. Jeśli chcemy przyśpieszyć proces rośnięcia rzeżuchy, najlepiej ustawić jest ją w dobrze nasłonecznionym miejscu, nie zapominając wtedy jednak o częstszym badaniu wilgotności podłoża.

Rzeżucha i owies na wielkanocny stół Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy siać rzeżuchę, by wyrosła na Wielkanoc?

Wiele zależy od tego, jaka temperatura panuje w miejscu, w którym prowadzimy uprawę i jak według nas ma wyglądać rzeżucha w chwili, gdy podamy ją na stół. Na ogół wystarczą maksymalnie 2 tygodnie, by dochować się prawdziwej miniaturowej łąki.

Aby rzeżucha szybko wzeszła, warto namoczyć jej nasionka w letniej wodzie i wyłożyć na podłoże dopiero wtedy, gdy zwiększą one objętość i pokryją się śluzowatą substancją. Taki żel z nasionami możemy nakładać nie tylko na płaskie powierzchnie, ale też na doniczki czy inne przestrzenne formy, jeśli tylko owiniemy je wilgotną ligniną. To pozwoli nam otrzymać ciekawe kształty, które mogą się stać oryginalną ozdobą wielkanocnego stołu.

Rzeżucha jest zdrowa!

Rzeżucha ma wiele zdrowotnych właściwości, zawiera bowiem jod, chrom, potas, wapń, magnez, siarkę, witaminy z grupy B. Polecana jest więc m.in. osobom chorym na cukrzycę, cierpiącym na osteoporozę czy mającym problemy ze skórą. Rzeżucha poprawia również trawienie, co może się bardzo przydać w święta.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o właściwościach zdrowotnych rzeżuchy, informacje znajdziesz tutaj: Rzeżucha - cenne źródło witamin i minerałów przez cały rok [WIDEO]