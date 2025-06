Jak przechowywać truskawki, żeby dłużej były świeże i apetyczne? Sprawdzone sposoby

Co zrobić, żeby truskawki nie zwiędły zanim zdążymy wyjąć bitą śmietanę z lodówki? Choć przez cały rok kuszą nas plastikowe, „idealne” truskawki z importu, prawdziwe emocje budzą te majowo-czerwcowe – pachnące, soczyste, jak z babcinego ogródka. Niestety, są równie delikatne, co pyszne. Jak więc je przechowywać, by nie traciły smaku, urody i witamin? Zdradzamy sprawdzone sposoby na to, by truskawki długo wyglądały jak milion dolarów – bez konserwantów i czarów.

Autor: Shutterstock Truskawki należy delikatnie myć dopiero przed samym ich spożyciem

Najsłodsze i najlepsze są truskawki, które zostały zerwane w pełni swojej dojrzałości. Należą do owoców jagodowych, które są dość nietrwałe, dlatego nie należy ich długo przechowywać, a najlepiej zjeść od razu.

Wygląd truskawek: co robić, gdy muszą poleżeć dłużej?

Jeśli truskawki mają poleżeć dłużej, trzeba je ułożyć w możliwie płaskim pojemniku wyścielonym papierowymi ręcznikami kuchennymi, ale najwyżej w dwóch warstwach owoców - jedna na drugiej.

Przy okazji robimy selekcję, odrzucamy każdy owoc z najmniejszym śladem zepsucia. Tak wyselekcjonowane truskawki przykrywamy papierowym ręcznikiem i wstawiamy do lodówki, w miejsce o najwyższej temperaturze, czyli na górną półkę. Trzeba je wyjąć choć na pół godziny przed podaniem, bo niska temperatura przytłumia ich aromat i smak.

Mycie truskawek. Lepiej je myć czy nie?

Woda powoduje, że truskawki tracą aromat i jędrność – stają się gąbczaste i miękkie. Dlatego myjemy je tuż przed wykorzystaniem i nie moczymy ich długo w wodzie. Trzeba je oczywiście umyć, zwłaszcza gdy są zapiaszczone (rosną przecież blisko ziemi). Najlepiej je zanurzyć na sicie w misce z zimną wodą, potrząsnąć i wyjąć do osączenia. Do tej kąpieli należy zachować szypułki na owocach. Umyte truskawki jemy albo wykorzystujemy do przygotowania potraw od razu.

