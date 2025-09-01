Sok ze śliwek, który rozgrzewa i wzmacnia – sprawdzony przepis na sok śliwkowy

Sok ze śliwek to nie tylko wyjątkowy smak, ale też solidna porcja zdrowia zamknięta w butelce. Naturalnie słodki, pełen witamin i minerałów, świetnie wzmacnia odporność i dodaje energii w chłodne dni. Dzięki prostemu przepisowi bez trudu przygotujesz domowy sok śliwkowy, który zimą rozgrzeje, poprawi nastrój i stanie się niezastąpionym dodatkiem do rodzinnych posiłków.

Jakie właściwości mają śliwki?

Śliwki znane były już w czasach starożytnych Greków i Rzymian. Dziś na świecie uprawia się ponad sześć tysięcy odmian śliwy. Śliwki to źródło witamin z grupy B, A i E oraz żelaza, magnezu, potasu, wapnia i fosforu. Znajduje się w nich błonnik i beta-karoten. Pozytywnie wpływają na układ pokarmowy, regulują metabolizm i pobudzają apetyt. Śliwki regulują ciśnienie krwi i dbają o serce. Koją nadszarpnięte nerwy i poprawiają samopoczucie. Są bogate w przeciwutleniacze, usuwają wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia się organizmu. Śliwki należą do owoców niskokalorycznych. 100 g to tylko 46 kcal.

Czy sok ze śliwek jest zdrowy?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Sok ze śliwek wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości, więc warto go regularnie pić. Śliwkowy sok pozytywnie działa na układ nerwowy i poprawia humor. Wzmacnia kości, więc może być stosowany przez osoby chorujące na osteoporozę. Sok ze śliwek oczyszcza organizm i usuwa toksyny. Reguluje gospodarkę wodną oraz kwasowo-zasadową. Już jedna szklanka dziennie przyniesie wiele korzyści dla zdrowia.

Jak przygotować sok ze śliwek?

Zrobienie soku ze śliwek nie jest skomplikowane. Na liście składników znajdują się tylko dwa produkty, czyli śliwki i cukier. Pozbawione pestek owoce przekłada się do garnka i zagotowuje. Następnie wsypuje się cukier i gotuje na średnim ogniu, aż owoce się rozpadną. Powstały sok trzeba jeszcze przecedzić przez drobne sitko lub durszlak wyłożony gazą. Resztki owoców można wykorzystać do słodkich wypieków lub dodać do owsianki. Sok śliwkowy przelewa się do słoików lub butelek i szczelnie zamyka. Naczynia powinny być wyparzone, czyste i osuszone. Sok ze śliwek warto zapasteryzować.

Kiedy pić sok ze śliwek?

Sok ze śliwek sprawdzi się przez cały rok, dlatego w sezonie na te smaczne owoce warto zrobić kilka słoików. Sok śliwkowy będzie na wyciągnięcie ręki. Pyszny sok ze śliwek można dodawać do różnych napojów. Sprawdzi się jako składnik koktajli i smoothies. Świetnie smakuje z herbatą i kawą. Można dodać go jako składnik deserów lub wykorzystać do zrobienia domowej galaretki. Sok ze śliwek podkręci smak dań z pieczonymi mięsami i nada wyjątkowej nuty sosom.

Sok ze śliwek – przepis krok po kroku

Składniki

1 kg śliwek

500 g cukru

Przygotowanie

1. Umyte śliwki przekroić na pół i usunąć pestki.

2. Przełożyć do garnka i zagotować. Zmniejszyć ogień i wsypać cukier. Wymieszać i gotować na małym ogniu, aż śliwki całkowicie się rozpadną.

3. Powstały sok dokładnie przecedzić przez drobne sitko.

4. Przelać do czystych i wyparzonych słoików lub butelek. Szczelnie zakręcić, zapasteryzować i odstawić do ostygnięcia.

5. Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu.

