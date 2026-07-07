Lipiec w kuchni: Co musisz zamknąć w słoikach, by zimą poczuć smak lata?

Lipiec to czas wakacji, które jednak dla wielu osób oznaczają czas przygotowania przetworów z owoców i warzyw oraz okazjonalnie pojawiających się grzybów. Jakie przygotować przetwory w lipcu?

Przetwory z owoców w lipcu - przykładowa lista

Na początku lipca często do dyspozycji mamy jeszcze truskawki, na które już kończy się sezon. Owoce są wyraźnie mniejsze, za to bardzo często słodsze i twardsze. Doskonale nadają się na konfitury i dżemy, a także do nalewki:

Czereśnie i wiśnie to lipcowe hity owocowe. Podobnie jak z truskawek, przygotowujemy z nich dżemy, konfitury i nalewki oraz sok.

Porzeczki i agrest to prawdziwe bomby witaminowe. To też owoce doskonale nadające się na przetwory - sprawdźcie sami!

Lipiec to czas czarnych jagód, zwanych inaczej czarnymi borówkami. To także owoce nadające się na przetwory - bardzo wartościowe, pełne witamin. Podobnie jest z malinami, na które także w lipcu rozpoczyna się sezon.

Przetwory z warzyw w lipcu: przykładowa lista

Lipiec to miesiąc, w którym dojrzewa fasolka szparagowa oraz ogórki i cukinia. Oprócz spożywania tych warzyw na bieżąco, warto zamknąć ich smak w słoikach, zachowując na zimę także ich cenne wartości odżywcze.

Przetwory z grzybów w lipcu: przykładowa lista

Czasem, jeśli lipiec nie jest bardzo upalny i pada sporo deszczów, w lipcu pojawiają się grzyby - kurki, maślaki, prawdziwki i koźlarze (choć oczywiście nie tylko). Oprócz suszenia zbiorów, można też z grzybów przygotować pyszne przetwory na zimę.

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