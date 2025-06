Sekret czereśni, o którym nie mówi się głośno. Nie wyrzucaj tej części!

13:42

Ogonki czereśni zazwyczaj trafiają do kosza, a tymczasem kryją w sobie prawdziwe bogactwo prozdrowotnych właściwości. Wspomagają detoks organizmu, przyspieszają metabolizm i działają moczopędnie – pomagając pozbyć się nadmiaru wody i wspierając odchudzanie. To naturalne wsparcie dla wątroby, nerek i lepszej sylwetki. Nie wyrzucaj ich – wykorzystaj!

Autor: Shutterstock Ogonki czereśni to prawdziwa składnica zdrowych substancji - nie wyrzucaj ich, wykorzystaj tę wiedzę!

Spis treści

Czereśnie – kiedy można je jeść?

Czereśnie uchodzą za najwspanialsze owoce lata. Czekamy na nie przez cały rok, a sezon na nie jest krótki, dlatego, gdy w końcu się pojawią, warto wykorzystać ten czas w 100% i zajadać się świeżymi, słodkimi czereśniami do woli. Uwzględniając czereśnie w diecie, odniesiemy wiele korzyści. Oto pięć najważniejszych zdrowotnych właściwości czereśni.

Jakie witaminy i minerały zawierają czereśnie?

Czereśnie są skarbnicą witamin i minerałów. Zawierają m.in. potas, wapń, żelazo, magnez, i jod. Spośród witamin, na uwagę zasługują witaminy z grupy B, beta-karoten i witamina C. Oprócz tego, czereśnie doskonale orzeźwiają, ponieważ w 80% składają się z wody.

Warto pamiętać, że im ciemniejszy kolor czereśni, tym więcej w nich antyoksydantów, takich jak witamina C. Mimo że są bardzo słodkie, czereśnie odznaczają się niskim indeksem glikemicznym (IG = 23) i są niskokaloryczne – 100 g czereśni zawiera około 60 kcal.

Korzyści zdrowotne czereśni

Czereśnie korzystnie wpływają na układ krążenia. Czereśnie są bogate w potas – minerał niezbędny do prawidłowej pracy serca, mięśni i układu nerwowego. Potas pomaga również regulować ciśnienie tętnicze krwi. Oprócz tego, czereśnie zawierają kwercetynę, związek roślinny, który pomaga regulować stężenie cholesterolu we krwi.

Czereśnie opóźniają proces starzenia się organizmu. Najlepsze są owoce ciemnoczerwone lub bordowe, niemal czarne. Im ciemniejszy kolor, tym więcej w nich przeciwutleniaczy – związków, które spowalniają starzenie i chronią przed chorobami, w tym nowotworami. Przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, które są odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i przyspieszają proces starzenia.

Czereśnie pomagają w walce z artretyzmem (dną moczanową). Czereśnie zawierają witaminę B5 (kwas pantotenowy), której niedobór może przyczynić się do powstania artretyzmu. Dlatego osoby chore na dnę moczanową powinny regularnie spożywać czereśnie, aby uzupełnić braki tej witaminy. Spożywanie czereśni jest także częścią profilaktyki tej choroby.

Czereśnie odkwaszają organizm. Oprócz powyższych właściwości czereśnie pomagają odkwasić organizm, co jest kluczowe dla utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej. Zbyt kwaśne środowisko w organizmie sprzyja rozwojowi wielu chorób, dlatego spożywanie czereśni może być korzystne dla zdrowia.

Czereśnie wspomagają produkcję hormonów tarczycy. Czereśnie mają pozytywny wpływ na produkcję hormonów tarczycy, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania tego gruczołu. Tarczyca reguluje wiele procesów metabolicznych, a jej prawidłowe działanie jest kluczowe dla ogólnego zdrowia.

Wartości odżywcze ogonków czereśni

Często nie zdajemy sobie sprawy, że ogonki czereśni również mają wiele do zaoferowania. Ogonki z czereśni to doskonałe źródło manganu, potasu, miedzi, witamin A, B2, C, antyoksydantów, oraz antocyjanów – barwników roślinnych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwnowotworowym i przeciwmiażdżycowym.

Właściwości zdrowotne ogonków czereśni

Wspomagają odchudzanie: Ogonki czereśni przyspieszają metabolizm i mają działanie moczopędne, pomagając w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu.

Oczyszczają organizm: Działają detoksykująco, wspomagając pracę wątroby i nerek. Dzięki temu, organizm lepiej radzi sobie z usuwaniem zanieczyszczeń i toksyn.

Zwalczają stany zapalne: Antocyjany zawarte w ogonkach czereśni mają silne działanie przeciwzapalne, co może pomóc w zmniejszeniu obrzęków i łagodzeniu bólu stawów.

Dlaczego warto nie wyrzucać ogonków z czereśni?

W internecie krąży informacja, że ogonki z czereśni są jednym z najskuteczniejszych środków na odchudzanie, szczególnie w okolicach brzucha. Dlatego warto je zbierać i wykorzystywać, na przykład do przygotowywania naparów lub herbatek.

Czereśnie to nie tylko pyszne owoce, ale również prawdziwa skarbnica zdrowia. Korzystajmy z ich dobrodziejstw i cieszmy się ich smakiem, pamiętając o wszystkich korzyściach, jakie niosą dla naszego organizmu.

Podobno ogonki z czereśni są jeszcze bogatsze od owoców we wszystkie te składniki. Napar z ogonków czereśni ma mieć też działanie odchudzające, wspomagające nasz metabolizm.

Jak przygotować napar (wywar) z ogonków czereśni?

Aby otrzymać odchudzający napar z ogonków czereśni wystarczy zalać łyżeczkę posiekanych ogonków szklanką wrzącej wody. Zaparzać przez 15 minut a następnie należy wywar przecedzić. W celu poprawy przemiany materii napar z szypułek czereśni należy pić dwa razy dziennie, najlepiej przez dwa tygodnie. Czereśniowy napar jest gorzki, ale nie należy go dosładzać cukrem ani miodem.

Poza właściwościami odchudzającym, napar z ogonków obniża także poziom kwasu moczowego, co może okazać się szczególnie przydatne dla osób zmagających się z problemem dny moczanowej oraz z innymi schorzeniami układu moczowego.

