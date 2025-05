Proteinowe lody z serka wiejskiego – zdrowa rozpusta w 3 pysznych odsłonach!

Lody z serka wiejskiego to prawdziwa fit-sensacja – smakują jak deser z lodziarni, a robi się je szybciej niż trwa obliczanie kalorii! Pełne białka, lekkie i banalnie proste w przygotowaniu. Nic dziwnego, że internet oszalał na ich punkcie. Oto trzy przepisy na proteinowe lody, które nie tylko poprawiają nastrój, ale też nie proszą o dietetyczne przebaczenie.

Autor: Shutterstock Lody proteinowe to pyszny dietetyczny deser z serka wiejskiego.

Spis treści

Jak smakują lody proteinowe?

Lodowy deser z serka wiejskiego w smaku do złudzenia przypomina tradycyjne lody. Jednak jest w nich o wiele więcej białka, mało tłuszczu i prawie zero cukru. Mają gęstą i kremową konsystencję. W zależności od dodatków mogą smakować owocami, czekoladą czy orzechami. Mimo że jest to deser, sprawdzą się też jako zdrowa przekąska w upalny dzień. Szczególnie polecane są osobom, które są aktywne fizycznie, oraz tym na diecie odchudzającej.

Jak zrobić lody proteinowe?

Przygotowanie deseru z lodami z serka wiejskiego według tych przepisów jest proste i nie wymaga żadnych nadprzyrodzonych umiejętności. Głównym składnikiem letniego proteinowego deseru jest serek wiejski. Dodaje się do niego inne produkty i miksuje na gładko. Masę przelewa się do pojemnika i wstawia do zamrażarki. Po półgodzinie warto ją zamieszać. Pojemnik ponownie wstawia się do mrożenia, a po dwóch godzinach deser jest gotowy.

Przepisy na lody proteinowe

Poniżej znajdziecie trzy łatwe i szybkie przepisy na lody proteinowe. Z czego zrobić pyszny lodowy deser? Do ich przygotowania potrzebny jest serek wiejski oraz dodatki. Są to przepisy bazowe, które można dowolnie modyfikować i dodawać inne składniki. Według tych przepisów możecie przygotować lody proteinowe w trzech wersjach:

bananowe z masłem orzechowym

truskawkowe z miodem

z kawałkami czekolady i masłem orzechowym

Bananowe lody proteinowe – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 10 minut + 2, 5 godziny mrożenia

Liczba porcji: 2

Składniki

2 opakowania serka wiejskiego (150 g)

1 banan

1 łyżka masła orzechowego

Przygotowanie

1. Do blendera przełożyć obranego i pokrojonego na mniejsze kawałki banana. Dodać serek wiejski i masło orzechowe. Dokładnie zmiksować.

2. Masę przełożyć do pojemnika i wstawić do lodówki na 30 minut. Wyjąć i wymieszać. Ponownie wstawić do zamrażarki na 2 godziny.

3. Podawać na deser.

Truskawkowe lody proteinowe – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 10 minut + 2, 5 godziny mrożenia

Liczba porcji: 2

Składniki

2 opakowania serka wiejskiego (150 g)

100 g truskawek

1 łyżka miodu

kilka kropli ekstraktu waniliowego

Przygotowanie

1. Do blendera przełożyć umyte i pozbawione szypułek truskawki. Dodać serek wiejski, mód i ekstrakt waniliowy. Dokładnie zmiksować.

2. Masę przełożyć do pojemnika i wstawić do lodówki na 30 minut. Wyjąć i wymieszać. Ponownie wstawić do zamrażarki na 2 godziny.

3. Podawać na deser.

Lody proteinowe z kawałkami czekolady – przepis krok po kroku

Czas przygotowania: 10 minut + 2, 5 godziny mrożenia

Liczba porcji: 2

Składniki

2 opakowania serka wiejskiego (150 g)

2 łyżki drobno posiekanej gorzkiej czekolady

1 łyżka masła orzechowego

1 łyżka miodu

Przygotowanie

1. Do blendera przełożyć serek wiejski. Wsypać czekoladę i dodać masło orzechowe oraz mód. Dokładnie zmiksować.

2. Masę przełożyć do pojemnika i wstawić do lodówki na 30 minut. Wyjąć i wymieszać. Ponownie wstawić do zamrażarki na 2 godziny.

3. Podawać na deser.

