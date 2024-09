Kania - przepisy. Co zrobić z czubajki kani czyli sowiego parasolnika?

Sezon na kanie rozpoczyna się w sierpniu i trwa niemal całą jesień. To jedne z pierwszych wakacyjnych grzybów, ich pojawienie się w lasach zwiastuje nadejście sezonu grzybowego. Kanie jest łatwo znaleźć bo zazwyczaj rosną dość wysokie i wyraźnie odznaczają się na tle poszycia leśnego. To bardzo smaczne grzyby, które umiejętnie przyrządzone mogą uwodzić podniebienia nawet największych smakoszy. Co zrobić z kani?

Autor: Shutterstock Kanię można usmażyć w panierce jak kotlety.

Czubajka kania to grzyb powszechnie występujący w polskich lasach. Jej charakterystyczne parasolowate kapelusze na długich centkowanych trzonach rosną zazwyczaj w niezbyt gęstych lasach, na polanach leśnych, łąkach, obrzeżach lasów, przy leśnych drogach. Często nie trzeba więc zagłębiać się zbytnio w las, aby nazbierać tych smacznych grzybów. Należy jednak bardzo uważać, zwłaszcza jeśli nasza wiedza o grzybach nie jest specjalnie rozległa, bo kanie bywają mylone z bardzo niebezpiecznym muchomorem sromotnikowym. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak rozpoznać kanię i nie pomylić jej ze sromotnikiem?.

Kania - najsmaczniejsze są kapelusze

Kanie są smaczne i zdrowe. Są dobrym źródłem pełnowartościowego białka, a także witamin i minerałów. Są przy tym niskokaloryczne, bo w 80-procentach składają się z wody. Do jedzenia nadają się jej kapelusze, trzony są twarde i łykowate. Rozwinięty kapelusz kani wystarcza zazwyczaj na posiłek dla 1 osoby. Co zrobić, żeby kania się rozwinęła?.

Co przygotować z kani

Zazwyczaj kanię smażymy, wcześniej panierując w rozkłóconym jajku i bułce tartej - jak kotlety schabowe. Można z niej zrobić także zupę, flaczki lub udusić do ziemniaczków. Kapelusze kani można też ususzyć i zmielić, w ten sposób powstaje niesamowicie aromatyczna przyprawa do mięs i sosów. Oto sprawdzone przepisy na dania z kani:

