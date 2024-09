Kania - jak wygląda? Jak rozpoznać kanię i nie pomylić ze sromotnikiem?

15:24

Kania to wyjątkowo lubiany grzyb, ceniony szczególnie za swoje walory smakowe, zwłaszcza w wersji panierowanej i smażonej. Niestety, łatwo pomylić ją z muchomorem sromotnikowym, co jest szczególnie ryzykowne dla mniej doświadczonych grzybiarzy. Jak rozpoznać kanię i czym się wyróżnia? Zapraszamy do przeczytania naszego krótkiego przewodnika.

Autor: Shutterstock Czubajka kania wygląda dość charakterystycznie.

Kania, a właściwie czubajka kania, to grzyb z gatunku pieczarkowatych. Kapelusz ma w kształcie parasola o średnicy nawet do 30 cm z garbkiem na środku, z popękaną, łuszczącą się skórą. U młodej kani kapelusz jest zamknięty i jajowaty (w kolorze brązowym), potem stożkowaty, a u dojrzałego grzyba - płaski i otwarty. Charakterystyczne dla kani są: kolor białawy z brązowymi łuskami, brzeg kapelusza - poszarpany, gęste, szerokie blaszki niedochodzące do trzonu oraz ruchomy pierścień na nóżce.

Jak odróżnić kanię od muchomora sromotnikowego?

KAPELUSZ: u dojrzałej kani jest płaski z garbkiem na środku (u młodych jajowaty), o chropowatej, łuszczącej się powierzchni z charakterystycznymi brązowymi plamkami. SROMOTNIK ma gładki kapelusz w kolorze oliwkowozielonym, lekko opalizujący.

BLASZKI: u kani są beżowe, u sromotnika białe.

NÓŻKA: u kani jest smukła i długa, z zygzakowatym wzorem (w środku pusta, na dole z bulwą wyrastająca z ziemi), u sromotnika - gładka, z bulwą u nasady.

TRZON: kani na ruchomy pierścień, sromotnik ma pierścień kołnierzykowaty i zwisający.

ZAPACH: u kani jest grzybowy, u sromotnika słodkawy i lekko mdły.

Autor: Shutterstock

