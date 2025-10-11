Jak łatwo obrać paprykę ze skórki? 5 sprawdzonych metod na zdjęcie skóry z papryki

Papryka to nie tylko smaczne i zdrowe warzywo. Dzięki niej potrawy stają się bardziej kolorowe i zachwycają już samym wyglądem. To pyszny składnik sałatek, dodatek do kanapek, dipów i past do chleba. W niektórych przepisach na dania z papryką zaleca się, aby warzywo obrać ze skórki. Jak zrobić to łatwo i bez komplikacji? Poznajcie nasze sprawdzone i łatwe sposoby na usunięcie skórki z papryki.

Autor: Shutterstock Jak obrać paprykę ze skóry? Poznajcie 5 prostych patentów na usunięcie skórki z papryki.

Papryka – skarbnica zdrowia

Papryka jest źródłem wielu cennych witamin i składników odżywczych. To niskokaloryczne warzywo. Porcja o wadze 100 g to tylko 32 kalorie. Jest bogata w błonnik, witaminy z grupy B i C, rutynę oraz beta-karoten. Zawiera żelazo, magnez, potas, wapń. Ma korzystne działanie na układ pokarmowy i nerwowy. Dba wzrok i poprawia samopoczucie. Zwalnia procesy starzenia i powstawania zmarszczek.

Dlaczego obierać paprykę?

Obieranie papryki ze skórki jest czynnością, którą należy wykonać przyrządzając wiele potraw. Obraną paprykę dodaje się do dań i na ciepło, i na zimno. Jednym z takich przepisów jest ajwar, czyli sos z papryki i bakłażana. Papryka obrana ze skórki doskonale łączy się z innymi składnikami, a potrawa ma bardziej aksamitną konsystencję. Dodatkową zaletą obranej papryki jest to, że warzywo jest lepiej trawione, a układ pokarmowy działa bez problemów. Jak więc łatwo obrać paprykę ze skórki?

Jak obrać paprykę obieraczką?

Obieraczka do warzyw to uniwersalne narzędzie, które powinno być w każdej kuchni. Sprawdzi się nie tylko do obierania ziemniaków, marchewki czy pietruszki. Za pomocą obieraczki można łatwo i szybko pozbawić paprykę skórki. Trzeba jednak pamiętać, aby obieraczka była ostra. Dzięki temu łatwo i szybko można obrać świeżą paprykę ze skóry.

Jak najszybciej obrać paprykę ze skóry?

Innym sposobem jest wykorzystanie wrzątku. Ta prosta metoda pozwoli szybko obrać paprykę ze skórki. Patent polega na zagotowaniu wody w garnku, zestawieniu go z ognia i od razu włożenia do niego papryki. W gorącej wodzie warzywo powinno spędzić dwie minuty. Warto kilka razy je obrócić, co ułatwi obieranie. Kolejnym krokiem jest wyjęcie papryki z wrzątku i schłodzenie jej w zimnej wodzie. Zabieg ten sprawi, że skóra będzie odchodzić praktycznie sama.

Jak obrać paprykę? Wykorzystaj piekarnik!

Pieczenie papryki w piekarniku, aby później łatwo ją obrać, to jedna z najpopularniejszych metod. Przekrojoną na połówki i pozbawioną gniazd nasiennych paprykę układa się na blasze do pieczenia i wstawia do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C. Paprykę można delikatnie skropić oliwą z oliwek lub olejem roślinnym. Jak długo piec paprykę, żeby zdjąć skórę? Pieczenia trwa około 30 minut. Po tym czasie skórka papryki powinna stać się ciemna i pomarszczona. To właśnie znak, że papryka jest gotowa i bez problemu można usunąć z niej skórę.

Jak obrać paprykę bez piekarnika?

Bardzo szybko i sprawnie można obrać paprykę ze skórki opalając ją nad gazem lub opiekając na grillu. Patent z opalaniem nad gazem jest szczególnie pomocny tym, którzy nie mają piekarnika lub zależy im na czasie. Robi się to tak samo jak w przepisach na rosół, do którego dodaje się opaloną cebulę.

Metoda z grillem polega na ułożeniu warzywa na ruszcie i opiekaniu go, aż skórka stanie się ciemna i pomarszczona. Warzywa należy opiekać z każdej strony.

Jak obrać paprykę w mikrofalówce?

Do obrania papryki ze skórki można także wykorzystać kuchenkę mikrofalową. Wystarczą dwie minuty, aby skórka dała się usunąć bez zbędnych komplikacji. Po tym czasie papryka stanie się miękka, a po ostudzeniu warzywo należy naciąć i ściągnąć skórkę za pomocą noża.

