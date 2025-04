Jajka na twardo po świętach – nie wyrzucaj! Sprawdź, jak je przechować i co z nich wyczarować

Po świętach w lodówce zalegają jajka na twardo? Nie wyrzucaj ich! Jeśli były dobrze przechowywane, możesz z nich wyczarować coś pysznego. Jak je przechować, żeby nadawały się do jedzenia? I co smacznego z nich przygotować? Podpowiadamy – będzie prosto, szybko i bez marnowania!

Autor: Shutterstock Jajka są drogie, jeśli zostaną nam jajka ugotowane na twardo, szkoda je wyrzucać, lepiej je przerobić.

Spis treści

Jajka na twardo, szczególnie te zniesione przez kury żyjące na wolnym wybiegu, to pyszny pełnowartościowy posiłek. Świetnie smakują tylko z solą, a jeszcze lepsze są z sosami. Co jednak zrobić, gdy ugotujemy za dużo jajek? Można je wykorzystać. I to w dowolny sposób.

Przechowywanie jajek na twardo

Jajka ugotowane na twardo przechowujemy krócej niż surowe. Zawsze przechowujemy jajka w lodówce. Jajka ugotowane na twardo nie obrane, w skorupkach, przechowujemy przez 4 dni. Jajka obrane tylko 2 dni. Po 48 godzinach obrane jajko na twardo trzymane bez skorupki w lodówce trzeba już wyrzucić. Podobnie jak przechowywane w niej dłużej niż 2 dni jajka faszerowane.

Co zrobić z jajek na twardo?

Jajka ugotowane na twardo to doskonały półsurowiec do sałatek i past jajecznych.

Sałatka z jajek z rodzynkami

Pasta jajeczna ze szczypiorkiem

Z jajek ugotowanych na twardo można także przygotować kotlety lub pasztet.

Kotlety z jajek

Pasztet jajeczny z grzybami

Jaka na twardo można również zapiekać i to w dowolnej formie.

Zapiekane jajka faszerowane

Jajka na twardo zapiekane w sosie pomidorowym

