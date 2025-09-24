Domowy ketchup bez pomidorów. Składniki znajdziesz za darmo w każdym parku

Czy można zrobić ketchup bez pomidorów? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że można. Przyrządzony według tego sprawdzonego przepisu ketchup jest nie tylko pyszny i łatwy do samodzielnego zrobienia w domu. Główny składnik nic nie kosztuje i można zebrać go w parku podczas spaceru.

Jak zrobić ketchup bez pomidorów? Wykorzystaj darmowy składnik z parku.

Domowy ketchup

Coraz więcej osób robi domowe przetwory. Już nie tylko kiszone ogórki, marynowana papryka, warzywne sałatki do słoików czy owocowe dżemy królują w naszych spiżarniach. Obecnie popularnością cieszą się przepisy na domowy ketchup. Ten znany na całym świecie sos można zrobić nie tylko z pomidorów. Wykorzystuje się cukinię, dynię i paprykę. Pyszny domowy ketchup bez pomidorów można zrobić, wykorzystując jeden nieoczywisty składnik. Łatwo znaleźć go w parku i zebrać za darmo.

Z czego zrobić ketchup bez pomidorów?

W tym przepisie na liście składników na próżno szukać pomidorów. Ten tradycyjny składnik ketchupu został zastąpiony owocami, które można zebrać w czasie spaceru. Do przyrządzenia domowego ketchupu bez pomidorów wykorzystuje się jarzębinę. Właśnie teraz jarzębina jest najlepsza i dojrzała. Dlatego jesień to najlepszy czas na zrobienie pysznego domowego ketchupu z jarzębiny. Wśród potrzebnych produktów znalazł się także cukier, ocet jabłkowy, cebula, czosnek i masło oraz sól.

Jak zrobić domowy keczup bez pomidorów?

Przepis na ketchup bez pomidorów nie jest skomplikowany. To prosta receptura, a jej dodatkową zaletą jest to, że sos robi się w ciągu pół godziny. Jak więc zrobić ketchup, w którym nie ma pomidorów?

Pierwszym krokiem jest przebranie owoców jarzębiny. Powinny być dojrzałe o gładkiej skórce. Najlepiej zbierać je w parkach położonych z daleka od ruchliwych ulic. Przed przystąpieniem do robienia domowego ketchupu owoce jarzębiny warto wstawić do zamrażarki na dwa dni. Dzięki temu łatwo można pozbyć się gorzkiego posmaku.

Jarzębinę należy ugotować w osolonej wodzie i odstawić. Ten krok jest konieczny, ponieważ owoców jarzębiny nie można spożywać na surowo ze względu na zawartość kwasu parasorbowego. Związek ten może spowodować poważne problemy z układem pokarmowym. Kwas ulega przekształceniu w bezpieczny dla zdrowia po ugotowaniu, zamrożeniu lub suszeniu owoców jarzębiny.

Kolejnym krokiem jest podsmażenie na maśle cebuli z czosnkiem. Następnie dodaje się ugotowaną i odcedzoną jarzębinę, ocet jabłkowy i cukier. Składniki trzeba wymieszać i gotować na średnim ogniu 15 minut. Na koniec składniki wystarczy zblendować na gładki sos i pyszny ketchup z jarzębiny jest gotowy. Przekłada się go do wyparzonych i osuszonych słoiczków. Najlepiej przechowywać go w lodówce i zjeść w ciągu czterech tygodni.

Z czym podawać ketchup z jarzębiny?

Pyszny domowy ketchup z owoców jarzębiny to doskonały dodatek do wielu różnych dań. Można go jeść tak samo jak tradycyjny ketchup pomidorowy. Jarzębinowy ketchup doskonale smakuje jako dodatek do kanapek. Pysznie łączy się z domowym fast foodem. Idealnie pasuje do potraw z grilla. Komponuje się z potrawami mięsnymi i wegetariańskimi. Można podawać go do słonych przekąsek.

Ketchup z jarzębiny – przepis krok po kroku

Składniki:

200 g jarzębiny

100 g cukru

100 ml octu jabłkowego

2 cebule

3 ząbki czosnku

3 łyżki masła

sól

Przygotowanie:

1. Przebraną i umytą jarzębinę przełożyć do garnka. Wlać wodę, wsypać sól i zagotować. Odcedzić i odstawić.

2. Na patelni roztopić masło i smażyć na nim pokrojoną w drobną kostkę cebulę, aż się zeszkli. Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek i smażyć minutę, cały czas mieszając.

3. Dodać jarzębinę i wsypać sól. Wlać ocet jabłkowy, wymieszać i gotować na średnim ogniu około 15 minut.

4. Składniki zblendować na gładko i przełożyć do czystych słoików.

5. Przechowywać w lodówce i zjeść w ciągu maksymalnie 4 tygodni.

