Słoiki gotowe na sezon przetworów. Zadbaj o czystość, a unikniesz przykrych niespodzianek

Sekretem babcinej spiżarni pełnej pysznych przetworów nie są tylko sprawdzone przepisy. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie słoików. Ich niedokładne przygotowanie to najczęstsza przyczyna nieudanych przetworów. Zanim zaczniesz je robić, upewnij się, że Twoje słoiki są idealnie czyste. Odkryj, jak przygotować słoiki na przetwory, aby zapasy przetrwały długie miesiące.

Autor: Shutterstock Słoiki na przetwory, zanim trafią do nich dżemy, powidła czy kiszonki, wymagają odpowiedniego przygotowania.

Jakie słoiki na przetwory są najlepsze?

Wybór słoików na domowe przetwory zależy od kilku czynników. Warto zwrócić uwagę na rodzaj przetworu, sposób pasteryzacji i preferencje estetyczne. Na rynku dostępne są słoiki typu Twist-Off z zakrętką, Weck z gumką i klamrami i Omnia z wieczkiem na zatrzask.

Słoiki typu Twist-Off z zakrętką

To najpopularniejsze i najłatwiej dostępne słoiki. Mają gwintowaną szyjkę i zakrętkę, która szczelnie się zamyka. Można je kupić w różnych rozmiarach. Są łatwe w użyciu, a jednorazowe zakrętki są łatwo dostępne. Są idealne do dżemów, konfitur, sosów, pikli, warzyw i owoców w zalewie.

Słoiki typu Weck z gumką i klamrami

Są to słoiki z grubego szkła z szerokim otworem, zamykane szklaną pokrywką, gumową uszczelką i metalowymi klamrami. To słoiki wielokrotnego użytku o estetycznym wyglądzie. Gumki należy wymieniać co roku, aby zapewnić przetworom szczelność. Sprawdzą się do wszystkich rodzajów przetworów, a szczególnie do tych, które wymagają długiego gotowania, np. mięsa w słoikach, pasztetów czy kompotów.

Słoiki typu Omnia z wieczkiem na zatrzask

Ten typ słoików charakteryzuje się wieczkiem z gumową uszczelką, które zamyka się za pomocą metalowych zatrzasków. Są wielokrotnego użytku i łatwe w użyciu. Można je kupić w różnych rozmiarach. To dobry rodzaj słoików do dżemów, kompotów, warzyw i owoców w zalewie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze słoików?

Stan słoików – upewnij się, że słoiki są całe i nie mają pęknięć, wyszczerbień ani innych uszkodzeń.

– upewnij się, że słoiki są całe i nie mają pęknięć, wyszczerbień ani innych uszkodzeń. Stan zakrętek i gumek – powinny być nowe i nieuszkodzone.

– powinny być nowe i nieuszkodzone. Rozmiar słoików – wybierz rozmiar słoików odpowiedni do ilości przetworu, jaki planujesz przygotować i do sposobu, w jaki będziesz go przechowywać i używać.

– wybierz rozmiar słoików odpowiedni do ilości przetworu, jaki planujesz przygotować i do sposobu, w jaki będziesz go przechowywać i używać. Rodzaj przetworu – niektóre przetwory, takie jak mięso, wymagają słoików o większej wytrzymałości i lepszej szczelności. Wybieraj więc słoiki wytrzymałe o szczelnych zakrętkach lub mocnych gumkach.

Jak przygotować słoiki na przetwory?

Słoiki na przetwory muszą być idealnie czyste, inaczej praca włożona w przygotowanie dżemów czy konfitur, pójdzie na marne i przetwory bardzo szybko się zepsują.

Słoiki przeznaczone na przetwory najpierw należy umyć w gorącej wodzie z detergentem. Następnie trzeba je dokładnie opłukać, wstawić do garnka wyłożonego ściereczką, zalać wodą i zagotować. W ten sposób słoiki należy gotować przez kilka minut. Można też wstawić je do zimnego piekarnika, ustawić temperaturę na 100 stopni C. Kiedy piekarnik się rozgrzeje, słoik należy ogrzewać przez 10 minut, a następnie wyjąć i odstawić do ostygnięcia.

Gumowe uszczelki i zakrętki trzeba dokładnie umyć, opłukać i sparzyć wrzątkiem. Na koniec należy je jeszcze dokładnie osuszyć ręcznikiem papierowym lub czystą ściereczką.

Do tak przygotowanych słoików można już nakładać przetwory z owoców, warzyw lub mięsa. Szczelnie zamknięte słoiki należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Najlepiej sprawdzi się spiżarnia lub kuchenna szafka.

Zobacz galerię i poznaj sprawdzone przepisy na pyszne domowe przetwory z rabarbaru. Poniżej znajdziesz też szybki quiz kulinarny o tym, jak przetwory robiło się w czasach PRL-u.

