Sernik, który nie opada? To możliwe! 3 triki, dzięki którym zawsze wyjdzie równy jak stół

Masz problem, że twój sernik, choć pyszny, zapada się na środku? Nasze sprawdzone porady pomogą Ci upiec sernik równy jak stół! Kluczem do sukcesu są najwyższej jakości składniki i dokładne trzymanie się przepisu. A potem – odpowiednia technika pieczenia, która zapobiega osiadaniu masy. Skorzystaj z naszych trzech prostych rad i przekonaj się, jak łatwo można osiągnąć idealny, stabilny wypiek, który zachwyci nie tylko smakiem, ale i wyglądem!

Autor: Shutterstock, Shutterstock Sernik nie opadnie, jeśli w czasie pieczenia trzymamy się własciwych zasad.

Spis treści

Dobry ser - sekret udanego sernika

Na sernik wybieraj zawsze twaróg tłusty. Nie może on jednak być kwaśny. Dlatego najlepiej poprosić w zaufanym sklepie o wskazanie najlepszego sera na sernik. Na ogół wystarczy przetrzeć go przez gęste sito lub dwukrotnie zemleć w maszynce. Ale nie musisz tego wszystkiego robić, gdy kupisz ser trzykrotnie mielony. Sernik powinien pachnieć wanilią. Najczęściej efekt ten osiąga się, dodając do masy serowej gotowy cukier wanilinowy. Sernik będzie jednak bardziej aromatyczny, jeśli użyjesz laski wanilii. Wyjmij z niej ziarenka i utłucz je w moździerzu razem z cukrem, a następnie dodaj do sera.

Aby sernik nie opadł

Najczęściej opadają serniki przyrządzane z dodatkiem ubitej piany z białek. Dzieje się tak na skutek różnicy temperatur. Aby sernik nie opadł, nie wyjmuj sernika z piekarnika tuż po upieczeniu. Pozostaw go w środku na 30 minut, przy uchylonych drzwiczkach.

Bardzo często najlepszy nawet sernik zapada się na samym środku. Nie wpływa to jednak na jego walory smakowe, a wyłącznie na wygląd. Możesz jednak łatwo temu zaradzić. Wystarczy po prostu, że przed wstawieniem sernika do piekarnika uformujesz na jego środku lekki pagórek z masy.

Właściwie dobrana temperatura

Sernik nie lubi zbyt wysokiej temperatury w czasie pieczenia. Bardzo łatwo wówczas staje się kruchy i łamliwy. Optymalna temperatura pieczenia to 180 st. (w piekarniku z termoobiegiem) lub 190 st. (w piekarniku bez termoobiegu). Sernik przygotowany z dodatkiem ubitych na sztywną pianę białek zawsze wstawiaj do gorącego piekarnika. Jeśli przyrządzasz go bez piany, piekarnik może być tylko lekko nagrzany.

