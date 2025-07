Bez patelni i smażenia. Najlepsze jajka sadzone robię tylko tak

16:14

Jajka sadzone są pyszne, ale ich przygotowanie może sprawić nie lada trudności. Istnieje jednak bardzo prosty patent, dzięki któremu zrobienie perfekcyjnego jajka sadzonego jest proste jak bułka z masłem i zajmuje tylko jedną minutę. Konieczne jest użycie urządzenia, które niegdyś zrewolucjonizowało domowego gotowanie. Zobaczcie, jak zrobić doskonałe jajka sadzone w kuchence mikrofalowej.

Autor: Shutterstock Jajko sadzone w minutę? Z tym prostym patentem jest to możliwe i zawsze się udaje!

Czym są jajka sadzone?

Jajka sadzone są pyszne i uniwersalne. Przygotowane w ten sposób jajka to jedna z najprostszych potraw znanych na całym świecie. Można je jeść na śniadanie, obiad lub kolację, jako samodzielne danie lub dodatek do innych potraw. Istnieje kilka sposobów przyrządzania jajek sadzonych. Różnią się od siebie temperaturą smażenia, ilością tłuszczu i stopniem ścięcia żółtka.

Sunny-side up – to określenie jajka sadzonego, gdzie żółtko jest płynne i błyszczące, a białko ścięte. Takie jajka sadzone są najlepsze.

– to określenie jajka sadzonego, gdzie żółtko jest płynne i błyszczące, a białko ścięte. Takie jajka sadzone są najlepsze. Over easy – to jajko sadzone, które zostało obrócone na drugą stronę i smażone przez krótki czas, aby lekko ściąć żółtko z wierzchu.

– to jajko sadzone, które zostało obrócone na drugą stronę i smażone przez krótki czas, aby lekko ściąć żółtko z wierzchu. Over medium i Over hard – to jajka sadzone, w których żółtko jest mocno ścięte.

Jak zrobić idealne jajko sadzone?

Kluczem do idealnego jajka sadzonego ze ściętym białkiem i płynnym żółtkiem jest główny składniki. Jajko powinno być jak najświeższe, a skorupka nie może być pęknięta czy brudna. Jajka należy wyjąć z lodówki co najmniej pół godziny przed przygotowaniem, aby nabrały temperatury otoczenia. Ważna jest także odpowiednia temperatura smażenia i delikatne obchodzenie się z jajkiem.

Czy można zrobić jajka sadzone w mikrofali?

Przygotowanie jajka sadzonego na patelni może wcale nie być takie łatwe. Usmażenie perfekcyjnego jajka sadzonego na patelni to sporo pracy i czasu. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z prostego patentu, w którym wykorzystuje się kuchenkę mikrofalową. To popularne urządzenie AGD pozwala zaoszczędzać czas, energię i pieniądze. Mikrofalówka jest prosta w obsłudze i łatwa do czyszczenia. Mało to wie, że idealnie sprawdzi się do przygotowania jajka sadzonego w minutę.

Jak zrobić jajka sadzone w mikrofali?

Usmażenie jajek sadzonych w kuchence mikrofalowej nie jest trudne i nie wymaga długiego czasu przygotowania. Danie jest gotowe w minutę, więc jest idealne dla osób zabieganych i tych, którzy do tej pory nie mieli cierpliwości do smażenia jajek sadzonych na patelni. Dodatkową zaletą tej prostej i błyskawicznej metody jest to, że jest o wiele mniej do sprzątania i zmywania.

Jak więc usmażyć jajka sadzone w kuchence mikrofalowej? Jeżeli macie ten sprzęt w domu, koniecznie sprawdźcie ten prosty patent. Jajka sadzone z mikrofalówki zawsze się udają i smakują najlepiej na świecie. Aby przygotować je w ten sposób, potrzebna będzie miseczka żaroodporna, którą warto posmarować masłem lub olejem.

Czy można usmażyć jajko w mikrofalówce? Oto jak należy postępować, aby zrobić pyszne jajka sadzone ze ściętym białkiem i płynnym żółtkiem w kuchence mikrofalowej.

Jajka wbić do miseczki.

Za pomocą widelca nakłuć je w kilku miejscach, aby zapobiec pęknięciom.

Jajko skropić 1 łyżką wody i doprawić solą oraz świeżo zmielonym czarnym pieprzem.

Miseczkę wstawić do kuchenki mikrofalowej i piec od 45 do 60 sekund.

Jajka sadzone – najlepsze przepisy

Poniżej znajdzie kilka sprawdzonych przepisów z jajkami sadzonymi w roli głównej. Jeżeli nie macie kuchenki mikrofalowej, możecie wykorzystać patent z wykałaczką lub trik z wodą.

Zobaczcie galerię i poznajcie inne sprawdzone przepisy na pyszne jajka na śniadanie i nie tylko. Poniżej znajdziecie także quiz kulinarny, w którym możecie przetestować swoją wiedzę o jajkach.

