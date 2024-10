Takich mandarynek unikaj w sklepie. Będą kwaśne i z pestkami

9:34

Mandarynki są pyszne i zawierają sporą dawkę zdrowia. Sezon na te egzotyczne owoce zaczyna się już w połowie listopada. Jak wybrać słodkie mandarynki? Jak odróżnić soczyste od tych kwaśnych z pestkami? Smak zależy nie tylko od odmiany czy kraju pochodzenia, ale i zawartości soku owocowego. Dowiedz się, jak kupować mandarynki i na co zwracać uwagę.

Autor: Shutterstock Po czym poznać dobre mandarynki? Zwróć uwagę na te szczegóły.

Spis treści

Właściwości zdrowotne mandarynek

Mandarynki to pełne smaku i zdrowia owoce egzotyczne. To źródło witaminy C, czyli silnego przeciwutleniacza chroniącego komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Znajdziemy w nich witaminę A, E, z grupy B oraz wapń, potas, magnez, żelazo, sód i cynk. Są bogate w kwas foliowy, który stabilizuje stężenie homocysteiny. To aminokwas odpowiadający za powstawanie stanu zapalnego w tkance mózgu. Mandarynki obniżają ryzyko wystąpienia udaru mózgu i wspierają prawidłową pracę układu trawiennego.

Jedzenie mandarynek to także zastrzyk dla urody. Pozytywnie wpływają na stan skóry, wyrównują koloryt oraz zmniejszają widoczność przebarwień.

Ile kalorii mają mandarynki?

Jeden owoc obrany ze skórki waży około 60 g i zawiera około 45 kcal. Chociaż mandarynki są słodkie, ich indeks glikemiczny jest niski, więc mogą je spożywać diabetycy. Mandarynki są również polecane tym, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy. Nawadniają organizm i pomagają usunąć toksyny.

Odmiany mandarynek

Sezon na mandarynki zaczyna się już w połowie listopada. W zależności od zbiorów może potrwać nawet do marca. Jakie odmiany trafiają do naszych sklepów?

Klementynki – to połączenie gorzkiej pomarańczy i mandarynek. Są najmniejsze, mają słodki i lekko kwaśny smak oraz małą liczbę pestek.

– to połączenie gorzkiej pomarańczy i mandarynek. Są najmniejsze, mają słodki i lekko kwaśny smak oraz małą liczbę pestek. Satsuma – bezpestkowe mandarynki, które łatwo się obiera. Ich smak można porównać do pomarańczy.

– bezpestkowe mandarynki, które łatwo się obiera. Ich smak można porównać do pomarańczy. Tangelo – odmiana, która powstała ze skrzyżowania mandarynki z grejpfrutem. Charakteryzują się zwężeniem na czubku. Skórka jest gruba i luźna. Mają orzeźwiający smak.

Po czym poznać, że mandarynki są słodkie?

Wybierając mandarynki, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Na smak i soczystość owoców wpływ ma nie tylko rozmiar czy kolor. Ważna jest także grubość skórki i zapach.

Po czym więc poznać dobre mandarynki? Podczas zakupów warto zwracać uwagę na parę elementów. Dzięki temu łatwo można nauczyć się, jak wybierać słodkie i soczyste owoce, a unikać tych kwaśnych i z pestkami.

Kolor skórki – słodkie mandarynki mają bardzo intensywny pomarańczowy kolor. Żółte, zielone lub jasnopomarańczowe to owoce o cierpkim smaku, mogą być niedojrzałe.

– słodkie mandarynki mają bardzo intensywny pomarańczowy kolor. Żółte, zielone lub jasnopomarańczowe to owoce o cierpkim smaku, mogą być niedojrzałe. Grubość skórki – soczyste i słodkie owoce mają miękką i luźną skórkę. Zbyt cienka i mocno przylegająca skórka może być oznaką cierpkiego smaku.

– soczyste i słodkie owoce mają miękką i luźną skórkę. Zbyt cienka i mocno przylegająca skórka może być oznaką cierpkiego smaku. Miejsce po gałązce – na słodkich mandarynkach odznaczają się białe i miękkie miejsca po gałązce. Brązowe, zdrewniałe i twarde ślady oznaczają, że mandarynki po zerwaniu przechowywano bardzo długo. Ich smak może być gorzki, a miąższ suchy.

– na słodkich mandarynkach odznaczają się białe i miękkie miejsca po gałązce. Brązowe, zdrewniałe i twarde ślady oznaczają, że mandarynki po zerwaniu przechowywano bardzo długo. Ich smak może być gorzki, a miąższ suchy. Zapach skórki – dojrzałe i słodkie owoce charakteryzują się intensywnym cytrusowym aromatem, który wydziela skórka i liście. Stare i cierpkie owoce są bezzapachowe.

– dojrzałe i słodkie owoce charakteryzują się intensywnym cytrusowym aromatem, który wydziela skórka i liście. Stare i cierpkie owoce są bezzapachowe. Rozmiar – najsłodsze mandarynki są małe i ciężkie. Duże i lekkie owoce mają dość cierpki smak, zawierają mało soku i są suche.

– najsłodsze mandarynki są małe i ciężkie. Duże i lekkie owoce mają dość cierpki smak, zawierają mało soku i są suche. Pochodzenie – najlepsze są mandarynki pochodzące z Maroka i Hiszpanii. Są słodkie, soczyste i zawierają bardzo mało pestek. Cierpkie i pełne pestek owoce zazwyczaj pochodzą z Turcji.

Przepisy na mandarynki

Mandarynki pysznie smakują same, ale można wykorzystać je także do przyrządzenia wielu innych dań wytrawnych, sałatek i słodkich przysmaków. Poniżej znajdziecie kilka sprawdzonych przepisów, w których mandarynki zagrały szczególną rolę.

Zobacz galerię, dowiedz się, co jeszcze pysznego można zrobić z mandarynek. Poniżej znajdziesz także szybki quiz o owocach.

Poradnik Zdrowie - Mandarynki - właściwości i wartości odżywcze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Quiz. Kiedy jest sezon na te owoce? 7 punktów zdobywają tylko najlepsi! Pytanie 1 z 10 Sezon na truskawki rozpoczyna się w: kwietniu czerwcu sierpniu Dalej