Mleczny owoc, który wzmacnia odporność i neutralizuje wolne rodniki. Warto poznać jego zdrowotne korzyści

Owoc caimito, znany jako gwiaździste jabłko, to egzotyczny skarb bogaty w witaminy A, C i E, błonnik oraz minerały takie jak potas i magnez. Wspomaga trawienie, wzmacnia odporność i poprawia kondycję skóry. Dowiedz się, jak jeść owoc caimito, jakie ma właściwości zdrowotne i gdzie go kupić.

Owoc caimito, znany również jako gwiaździste jabłko, to egzotyczny przysmak pochodzący z regionów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej. Jego unikalny wygląd i bogactwo składników odżywczych sprawiają, że zyskuje coraz większą popularność na całym świecie.

Właściwości zdrowotne owocu caimito

Caimito jest bogaty w witaminy A, C i E, które wspierają układ odpornościowy oraz poprawiają kondycję skóry. Zawiera również błonnik, wspomagający trawienie, oraz minerały takie jak potas, magnez i wapń, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Jak jeść owoc caimito?

Aby cieszyć się smakiem caimito, należy przekroić owoc na pół i łyżeczką wyjadać miąższ, unikając niejadalnych nasion. Miąższ jest słodki i kremowy, idealny do spożycia na surowo lub jako dodatek do deserów i koktajli.

Gdzie kupić owoc caimito?

W Polsce owoc caimito jest rzadko dostępny w tradycyjnych sklepach. Najlepiej szukać go w specjalistycznych sklepach z egzotycznymi owocami lub zamówić online. Cena może być wyższa ze względu na import i sezonowość.

Przepisy z owocem caimito

Caimito doskonale komponuje się w sałatkach owocowych, smoothie czy deserach. Można go również wykorzystać do przygotowania dżemów i galaretek, dodając egzotycznego smaku tradycyjnym potrawom.

Uprawa drzewa caimito

Drzewo caimito rośnie w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Wymaga ciepłego, wilgotnego środowiska oraz żyznej, dobrze przepuszczalnej gleby. W Polsce uprawa na otwartym terenie jest niemożliwa, ale można próbować hodowli w warunkach szklarniowych.

Sezonowość owocu caimito

Caimito owocuje zazwyczaj w porze suchej, co w zależności od regionu przypada na różne miesiące. W krajach Ameryki Środkowej i Południowej sezon trwa od grudnia do marca. Dostępność owocu w Polsce zależy od importu i może być ograniczona.

Smak i tekstura owocu caimito

Miąższ caimito jest słodki, kremowy i soczysty, przypominający konsystencją budyń. Smak jest delikatny, z nutami wanilii i jabłka. Skórka jest niejadalna i może być gorzka, dlatego przed spożyciem należy ją usunąć.

Wartości odżywcze owocu caimito

Caimito jest źródłem witamin A, C, E oraz z grupy B. Zawiera również błonnik, potas, magnez, wapń i żelazo. Dzięki temu wspomaga układ odpornościowy, pracę serca oraz procesy trawienne.

Zastosowanie owocu caimito w medycynie ludowej

W medycynie ludowej caimito stosowany jest jako środek wspomagający leczenie chorób układu pokarmowego, dzięki właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Liście drzewa wykorzystywane są w naparach łagodzących kaszel i przeziębienia.

Ciekawostki o owocu caimito

Nazwa "gwiaździste jabłko" pochodzi od charakterystycznego wzoru widocznego po przekrojeniu owocu. Caimito jest blisko spokrewniony z owocem abiu i sapodillą, które również należą do rodziny sączyńcowatych.

